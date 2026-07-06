Άδωνις: Αν βγαίναμε από το ευρώ το 2015, θα μας έσφαζαν - Έστειλα την Ευγενία με τα παιδιά στις ΗΠΑ

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι αν η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ το 2015, θα ακολουθούσε εμφύλιος.

Ο υπουργός Υγείας έστειλε την οικογένειά του στις ΗΠΑ το 2015 λόγω των φόβων για βίαιες εξελίξεις.

Περιέγραψε σχέδια της ΕΕ για παροχή βοήθειας με ελικόπτερα και στρατιωτική παρουσία στις πόλεις.

Τόνισε τη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα του 2015 υπό τον Τσίπρα και την Ελλάδα του 2026 υπό τον Μητσοτάκη. Snapshot powered by AI

Αν βγαίναμε από το ευρώ το 2015, θα γινόταν εμφύλιος, θα μας έσφαζαν και γ’ αυτό έστειλα την Ευγενία με τα παιδιά στην Αμερική, είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας, μιλώντας για την επέτειο των 11 ετών από το δημοψήφισμα.

«Σκεφτόμουνα την ώρα που έπαιζα τένις με τον κύριο Κασσελάκη χθες και γελούσαμε και διαφωνούσαμε, ότι 11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, 5 Ιουλίου, πήγα ψήφισα στο δημοψήφισμα – ψήφισα ‘ναι’, φυσικά – και τους πήγα τον Αλκαίο, τότε ήταν ενός έτους και κάτι, τον Περσέα, τον Αλέξανδρο και τη Θεοδώρα, με την Ευγενία, στο αεροδρόμιο και τους έστειλα στην Αμερική», είπε ο υπουργός και συνέχισε:

«Ήμουνα βέβαιος ότι θα χάσουμε και έλεγα ότι άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιος στην Ελλάδα, εμένα θα με σφάξουνε, θα με σκοτώσουνε. Δεν έχετε καταλάβει από τι γλιτώσαμε. Εγώ είχα δει τα σχέδια της ΕΕ, ήταν με ελικόπτερο να μας πετούν νερό, τρόφιμα και φάρμακα στις μεγάλες πόλεις, θα κατέβαινε ο στρατός να φυλάει τα κεντρικά σημεία και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να αποφύγουμε το πλιάτσικο και λέω θεέ μου, αν είναι να μη σφάξουν το παιδί ενός έτους, να σφάξουν εμένα κι έμεινα γιατί ήμουν βουλευτής, να δώσω τη μάχη».

«Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του ’15 στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα, που ξυπνάμε Κυριακή πρωί, 5 Ιουλίου και πίνουμε τον καφέ μας και παίζουμε το τένις μας, αυτή είναι η διαφορά της Ελλάδας του Τσίπρα, με την Ελλάδα του Μητσοτάκη», κατέληξε ο υπουργός.

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