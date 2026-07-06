Αίτηση Σαμαρά σε Άρειο Πάγο για διερεύνηση της υπόθεσης Predator

Τι ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός σε ανακοίνωσή του

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Αίτηση Σαμαρά σε Άρειο Πάγο για διερεύνηση της υπόθεσης Predator
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με την οποία ζητεί τη διερεύνηση της παγίδευσης του κινητού του με το λογισμικό Predator.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, στην αίτηση «μεταξύ άλλων, ο κ.Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ 'επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα».

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