Η Ελλάδα παραπέμπεται στο Δικαστήριο της ΕΕ για διακρίσεις σε βάρος αναπληρωτριών εκπαιδευτικών

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε η

Κομισιόν, καθώς η εθνική νομοθεσία εξακολουθεί να παραβιάζει την Οδηγία 1999/70ΕΚ

για την εργασία ορισμένου χρόνου, που απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου στα δημόσια σχολεία, σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, μεταξύ άλλων ως προς την άδεια μητρότητας και την αναρρωτική άδεια.

Σε σχετικές παρεμβάσεις είχε προχωρήσει από τον Μάρτιο του 2025 η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά έχοντας αναδείξει μέσα από γραπτές ερωτήσεις προς την Κομισιόν τις διακρίσεις, σε παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που υφίστανται οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα στα ζητήματα προστασίας της μητρότητας και στα εργασιακά τους δικαιώματα.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, η Έλενα Κουντουρά δήλωσε: «Η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. Εδώ και ενάμισι χρόνο ανέδειξα το ζήτημα και ζήτησα από την Κομισιόν την προστασία των γυναικών στην Ελλάδα που επί σειρά ετών αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας μόνο και μόνο επειδή εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πλέον, είναι σαφές ότι έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο, μετά την άρνηση των ελληνικών αρχών να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και οι διακρίσεις εις βάρος των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται στη χώρα μας. Η ίση μεταχείριση, η προστασία της μητρότητας και ο σεβασμός του ευρωπαϊκού δικαίου

είναι υποχρέωση κάθε κράτους μέλους. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει πλέον να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, ώστε να αρθούν οι διακρίσεις, να διασφαλιστούν πλήρως τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών και να πάψει η Ελλάδα να εκτίθεται διεθνώς για παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου».

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