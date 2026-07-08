Η Νοτοπούλου παραδίδει τη βουλευτική της έδρα και στηρίζει Τσίπρα

«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παραίτησή μου από τη θέση της Βουλεύτριας Α' Θεσσαλονίκης» δήλωσε απόψε μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης η κα Κατερίνα Νοτοπούλου.

«Πρόκειται για μια απόφαση δύσκολη, βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως πολιτική. Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές μου πεποιθήσεις ούτε την ανάγκη που έχει η χώρα για μια πραγματική προοδευτική διέξοδο».

Η κα Νοτοπούλου ξεκαθάρισε πως η πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία, όπως είπε, δεν θεωρεί προσωπική ιδιοκτησία ούτε μέσο πολιτικής επιβίωσης.

Αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν σε παραίτηση η κ. Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική και εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρατεταμένη εσωστρέφεια, οργανωτική αποδυνάμωση και πολιτική αδυναμία να εκφράσει μια πειστική εναλλακτική πρόταση ενώ εξέφρασε τη στήριξή της στην πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «πως υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει μία λύση διεξόδου στην τελματωμένη κατάσταση του προοδευτικού κόσμου».

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