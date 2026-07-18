ΣΥΡΙΖΑ: Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής - Τα ονόματα των στελεχών
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μελών της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
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- Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής και την κατανομή αρμοδιοτήτων.
- Η συγκρότηση της Επιτροπής σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της οργανωτικής ανασυγκρότησης του κόμματος.
- Η Εκλογική Επιτροπή αποτελείται από εννέα στελέχη με συγκεκριμένους ρόλους στον πολιτικό σχεδιασμό, την επικοινωνία και την οργάνωση.
- Ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ η Ρένα Δούρου είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
- Ο Παύλος Πολάκης έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού εντός της Επιτροπής.
Με την συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής και την κατανομή αρμοδιοτήτων, που αποφάσισε ομόφωνα η Πολιτική Γραμματεία, ολοκληρώθηκε η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Την Εκλογική Επιτροπή στελεχώνουν (αλφαβητικά) :
1. Γκαρά Αναστασία - Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
2. Δούρου Ρένα - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας
3. Λαμπρίδης Χρήστος - Πολιτικός Σχεδιασμός
4. Μελίδης Δημήτρης - Εκπρόσωπος Τύπου
5. Μπουλέκος Γιάννης - Πολιτικός Σχεδιασμός
6. Παναγιωτόπουλος Γιώργος - Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας
7. Παππάς Νίκος - Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής
8. Πολάκης Παύλος - Στρατηγικός Σχεδιασμός
9. Χατζησάββας Μάρκος - Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα
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