ΣΥΡΙΖΑ: Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής - Τα ονόματα των στελεχών

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μελών της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΣΥΡΙΖΑ: Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής - Τα ονόματα των στελεχών
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  • Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής και την κατανομή αρμοδιοτήτων.
  • Η συγκρότηση της Επιτροπής σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της οργανωτικής ανασυγκρότησης του κόμματος.
  • Η Εκλογική Επιτροπή αποτελείται από εννέα στελέχη με συγκεκριμένους ρόλους στον πολιτικό σχεδιασμό, την επικοινωνία και την οργάνωση.
  • Ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ η Ρένα Δούρου είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  • Ο Παύλος Πολάκης έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού εντός της Επιτροπής.
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Με την συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής και την κατανομή αρμοδιοτήτων, που αποφάσισε ομόφωνα η Πολιτική Γραμματεία, ολοκληρώθηκε η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Την Εκλογική Επιτροπή στελεχώνουν (αλφαβητικά) :

1. Γκαρά Αναστασία - Αναπληρώτρια Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής

2. Δούρου Ρένα - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας

3. Λαμπρίδης Χρήστος - Πολιτικός Σχεδιασμός

4. Μελίδης Δημήτρης - Εκπρόσωπος Τύπου

5. Μπουλέκος Γιάννης - Πολιτικός Σχεδιασμός

6. Παναγιωτόπουλος Γιώργος - Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας

7. Παππάς Νίκος - Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής

8. Πολάκης Παύλος - Στρατηγικός Σχεδιασμός

9. Χατζησάββας Μάρκος - Ανθρώπινο Δυναμικό και Δίκτυα

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