ΣΥΡΙΖΑ: Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής - Τα ονόματα των στελεχών

Με την συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής και την κατανομή αρμοδιοτήτων, που αποφάσισε ομόφωνα η Πολιτική Γραμματεία, ολοκληρώθηκε η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ .

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