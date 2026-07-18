Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελένη Ιακωβάκη με ασύλληπτο 52.38 και διπλό πανελλήνιο ρεκόρ

 Η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη κατέκτησε το χρυσό στα 400μ. Κ18 στο Ριέτι, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό της διοργάνωσης

Μίλτος Τσεκούρας

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελένη Ιακωβάκη με ασύλληπτο 52.38 και διπλό πανελλήνιο ρεκόρ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. Κ18 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ριέτι, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 52.38.
  • Το 52.38 αποτελεί διπλό πανελλήνιο ρεκόρ για τις κατηγορίες Κ18 και Κ20 και βελτίωσε κατά σχεδόν ένα δευτερόλεπτο το προηγούμενο ρεκόρ.
  • Το χρυσό της Ιακωβάκη ήταν το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση και το 7ο συνολικά στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Κ18.
  • Ο Γιώργος Τσικοτζής κατέλαβε την πέμπτη θέση στον τελικό του επί κοντώ, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ κατά 15 εκατοστά με επίδοση 4,85μ.
  • Στους τελικούς των 200μ. και μήκους, οι Έλληνες αθλητές τερμάτισαν χωρίς να κατακτήσουν μετάλλιο, ενώ ο Αλέξης Κοίλιας σημείωσε ατομικό ρεκόρ στα 400μ. με εμπόδια αλλά δεν προκρίθηκε στον τελικό.
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Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Ελένη Ιακωβάκη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Κ18, στο Ριέτι της Ιταλίας.

Η 17χρονη πρωταθλήτρια, κόρη του σπουδαίου εμποδιστή Περικλή Ιακωβάκη, όχι μόνο ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αλλά σημείωσε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες Κ20 και Κ18, τερματίζοντας σε 52.38 και βελτιώνοντας κατά σχεδόν ένα δευτερόλεπτο το προηγούμενο 53.39 που είχε πετύχει στις 27 Ιουνίου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας.

Η Ιακωβάκη επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα μέτρα της κούρσας και, μετά τα 250μ., άφησε πίσω της κάθε αμφισβήτηση για την ανωτερότητά της. Πίσω της τερμάτισαν η Σοφία Ακούτσι Εμάνουελ από την Ουγγαρία με 52.80 και η Σοφία Πάσιερμπεκ από την Πολωνία με 53.08, με τις δύο αθλήτριες να βελτιώνουν επίσης τις επιδόσεις τους.

Το συγκεκριμένο χρυσό αποτέλεσε το πρώτο για την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση, μετά τα ασημένια της Αποστολίας Αντωνάτου στα 100μ. και του Πέτρου Κασσαβήτα στη σφυροβολία. Παράλληλα, ήταν το 7ο χρυσό μετάλλιο συνολικά για τη χώρα μας στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Κ18, που διεξάγονται από το 2016.

Θετική ήταν και η παρουσία του Γιώργου Τσικοτζή στον τελικό του επί κοντώ. Παρότι μπήκε στον αγώνα με το χαμηλότερο ατομικό ρεκόρ από τους 13 φιναλίστ, κατέκτησε την πέμπτη θέση, βελτιώνοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του κατά 15 εκατοστά. Ο 17χρονος πέρασε με την πρώτη τα 4,50μ. και τα 4,70μ., ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 4,85μ. Προσπάθησε χωρίς επιτυχία στα 5 μέτρα, ωστόσο η παρουσία του κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη.

Στον τελικό των 200μ., η Μαριαλίνα Κοκόση κατέλαβε την έκτη θέση με 24.04, ενώ η Φανή Μαρκούλη τερμάτισε έβδομη με 24.15. Και οι δύο είχαν επιδόσεις ικανές να τις κρατήσουν κοντά στη διεκδίκηση μεταλλίου, καθώς οι χρόνοι τους ήταν καλύτεροι από το 23.87 που έδωσε στην Τσέχα Ανέτα Οντέρκοβα το χάλκινο. Το χρυσό κατέκτησε η Ισπανίδα Μαριόνα Αρμέρο με 23.57, αφήνοντας δεύτερη τη Ρουμάνα Καρολίνα Αντρέα Πούνγκα με 23.58.

Στον τελικό του μήκους, ο Αλκίνοος Παπαγιαννάκης πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να πλησιάσει το ατομικό του ρεκόρ των 7.29μ. και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 10η θέση. Ξεκίνησε με άκυρη προσπάθεια, στη δεύτερη σημείωσε 7.01μ. και στην τρίτη 7.12μ., επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να τον βάλει στην οκτάδα και να του δώσει δικαίωμα συνέχειας.

Στα ημιτελικά των 400μ. εμποδίων, ο Αλέξης Κοίλιας σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ με 53.36, όμως δεν πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Ο 17χρονος τερμάτισε έκτος στη δεύτερη σειρά και κατέλαβε τη 14η θέση συνολικά.

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