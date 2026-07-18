70χρονος πήγε σε Μουντιάλ με τρακτέρ του 1936: Διέσχισε 4 χώρες με 30 χλμ./ώρα και έγινε θρύλος
Για τον Χούμπερτ Βιρτ το Μουντιάλ δεν άρχιζε στη Ρωσία, αλλά από τη στιγμή που έβαλε μπροστά το τρακτέρ του.
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Το καλοκαίρι του 2018 εκατομμύρια φίλαθλοι ταξίδευαν προς τη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Άλλοι με αεροπλάνα, άλλοι με τρένα και ελάχιστοι, Ρώσοι κατά πλειοψηφία, με αυτοκίνητα. Ένας 70χρονος Γερμανός, όμως, αποφάσισε ότι το ταξίδι έπρεπε να είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό.
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