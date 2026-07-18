70χρονος πήγε σε Μουντιάλ με τρακτέρ του 1936: Διέσχισε 4 χώρες με 30 χλμ./ώρα και έγινε θρύλος

Το καλοκαίρι του 2018 εκατομμύρια φίλαθλοι ταξίδευαν προς τη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο . Άλλοι με αεροπλάνα, άλλοι με τρένα και ελάχιστοι, Ρώσοι κατά πλειοψηφία, με αυτοκίνητα. Ένας 70χρονος Γερμανός , όμως, αποφάσισε ότι το ταξίδι έπρεπε να είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό.

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