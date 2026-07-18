Νετανιάχου: Στηρίζει Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ - «Καλή επιτυχία»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έκρυψε την προτίμηση του για τον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Νετανιάχου: Στηρίζει Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ - «Καλή επιτυχία»
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  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστηρίζει την Αργεντινή στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου.
  • Η προτίμηση του Νετανιάχου στην Αργεντινή έγινε γνωστή κατά τη συνάντησή του με τον πρέσβη της Αργεντινής στο Ισραήλ.
  • Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, έστειλε ηχητικό μήνυμα στον Νετανιάχου, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη στήριξή του.
  • Ο Νετανιάχου ανταπέδωσε τη φιλία και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Αργεντινή για τον τελικό.
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Την Αργεντινή υποστηρίζει στον τελικό του Μουντιάλ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος κατά τη συνάντηση του με τον πρέσβη της Αργεντινής στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον ραβίνο Σιμόν Άξελ Βάνις,ο οποίος του μετέφερε ένα ηχητικό μήνυμα από τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι. «Είσαι φίλος μου. Μας στηρίζεις πάντα. Χάρηκα που έμαθα ότι υποστηρίζεις την Αργεντινή εξαιτίας μου», είπε στον Νετανιάχο ο Χαβιέρ Μιλέι.

Το ίδιο θερμή ήταν και η απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού. «Χαβιέρ, είσαι φίλος. Ένας αληθινός φίλος. Είσαι ένας σπουδαίος φίλος. Σε υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε την Αργεντινή με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένου και του αυριανού αγώνα. Καλή επιτυχία!», ανέφερε ο Νετανιάχου.

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