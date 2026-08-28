Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων»

Στην οξεία κριτική που εξαπέλυσε εναντίον της κυβερήνησης ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να απαντήσει με αναφορά στο παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό των μουσαμάδων». Μάλιστα, συνοδεύει την απάντηση με την παράθεση της εικόνας: «Μετρό με Τσίπρα, Μετρό με Μητσοτάκη».

«Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των «μουσαμάδων», παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «φιέστες εγκαινίων», παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες, με τους μουσαμάδες του κ. Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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