«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Σήμερα στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για τον νέο ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο

Snapshot Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου πολυεπίπεδου ελληνικού συστήματος αεράμυνας.

Η ανάπτυξη των συστημάτων θα ολοκληρωθεί σε 28 μήνες και θα είναι πλήρως διαλειτουργική με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα της Ελλάδας.

Το σύστημα βασίζεται σε τέσσερα ισραηλινά υποσυστήματα: David’s Sling, Barak MX, Spyder και το ραντάρ ELM-2084.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, με το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα «Κένταυρος» να ενσωματώνεται στο δίκτυο αεράμυνας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πολυεπίπεδου δικτύου αεράμυνας που συνδυάζει διαφορετικά μέσα και τεχνολογίες για την αντιμετώπιση σύγχρονων εναέριων απειλών. Snapshot powered by AI

Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας της Ελλάδας, που εντάσσεται στον σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030».

Πρόκειται για ένα σύστημα που σχεδιάστηκε ως απάντηση στις νέες γεωπολιτικές και τεχνολογικές συνθήκες, αξιοποιώντας παράλληλα τεχνολογίες οι οποίες έχουν ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά.

Σε πλήρη ετοιμότητα ύστερα από 28 μήνες

Η ανάπτυξη των συστημάτων στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 28 μήνες. Βασικός στόχος είναι η πλήρης διαλειτουργικότητά τους με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια η χώρα.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η διασύνδεση με τις φρεγάτες Belharra, τα μαχητικά Rafale και F-16 Viper, το πυραυλικό σύστημα PULS, αλλά και τα υφιστάμενα συστήματα Patriot.

Τα τέσσερα ισραηλινά συστήματα

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» βασίζεται σε τέσσερα βασικά ισραηλινά συστήματα, τα οποία καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Το David’s Sling («Σφεντόνα του Δαβίδ») αποτελεί, μαζί με τους Patriot, το σύστημα μεγάλης εμβέλειας της ελληνικής αεράμυνας, με επιχειρησιακή εμβέλεια που φτάνει έως και τα 150 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Το Barak MX, σύστημα που έχει ήδη αποκτήσει και η Κύπρος, μπορεί να καλύψει αποστάσεις από περίπου 35 έως και 150 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον τύπο του πυραύλου που θα επιλεγεί.

Σε μικρότερες αποστάσεις επιχειρούν το Spyder, σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους πυραύλους Hawk, αναλαμβάνοντας την προστασία σημείου και την εγγύτερη αντιαεροπορική άμυνα, με εμβέλεια έως περίπου 50 χιλιόμετρα.

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος θα έχει το ELM-2084, ένα σύγχρονο ραντάρ τεχνολογίας AESA ηλεκτρονικής σάρωσης, το οποίο θα διασυνδέεται με τα υπόλοιπα στοιχεία της ελληνικής αεράμυνας.

Και ηλεκτρονικός πόλεμος

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση εναέριων απειλών μέσω πυραύλων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου.

Σε αυτές εντάσσεται και το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα «Κένταυρος», το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί και έχει επιτύχει διασύνδεση με τα υπόλοιπα συστήματα.

Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο και πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας, ικανό να συνδυάζει διαφορετικά μέσα και τεχνολογίες για την αντιμετώπιση σύγχρονων εναέριων απειλών.

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