Υπουργείο Άμυνας: Έλαβε πρόταση δωρεάς για Κέντρο Τραύματος στην Αθήνα από την Reggeborgh Invest

Snapshot Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έλαβε δωρεά 5 εκατ. ευρώ από την Reggeborgh Invest B.V. για τη δημιουργία Κέντρου Τραύματος των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα και παραρτήματος στον Λίβανο.

Η ανάπτυξη του Κέντρου θα γίνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Harvard και το Massachusetts General Hospital, υπό τον Δρ. Γεώργιο Βέλμαχο.

Το Κέντρο προορίζεται να λειτουργήσει στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων τραυματικών περιστατικών.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αναβάθμιση των υγειονομικών υποδομών των Ενόπλων Δυνάμεων και στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης με σύγχρονες ιατρικές τεχνολογίες.

Το Υπουργείο αναγνωρίζει τη δωρεά ως σημαντική για την ενίσχυση των υποδομών στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών υλοποίησής της. Snapshot powered by AI

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει ότι έλαβε πρόταση δωρεάς από την εταιρεία Reggeborgh Invest B.V., συνολικού ύψους 5.000.000 ευρώ, για τη δημιουργία του Κέντρου Τραύματος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα, καθώς και παραρτήματός του στο University Hospital of Balamand στον Λίβανο.

Η ανάπτυξη του Κέντρου Τραύματος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Harvard και το Τμήμα Τραύματος του Massachusetts General Hospital, με επικεφαλής τον Δρ. Γεώργιο Βέλμαχο.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ανακοίνωση εξέφρασε τις «θερμές ευχαριστίες του προς τη Reggeborgh Invest B.V. και την οικογένεια Wessels – Holterman για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και για την έμπρακτη στήριξή τους στην αναβάθμιση των υγειονομικών υποδομών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Η δημιουργία του Κέντρου Τραύματος εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το Κέντρο προβλέπεται να λειτουργήσει εντός των εγκαταστάσεων του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, με στόχο την ολοκληρωμένη και άμεση αντιμετώπιση επειγόντων τραυματικών περιστατικών.

Η λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Τραύματος αποτελεί στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, αξιοποιώντας σύγχρονες ιατρικές και τεχνολογικές δυνατότητες και παρέχοντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ταχεία διάγνωση, σταθεροποίηση και θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

Η σχετική πρωτοβουλία αποσκοπεί παράλληλα στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και στη δημιουργία μιας υποδομής με μακροπρόθεσμο όφελος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και, ευρύτερα, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαιρέτησε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των υποδομών και των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και προσβλέπει στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δωρεάς.