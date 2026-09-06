Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται»

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που βρίσκονται σε περίοδο έντασης, μίλησε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της ΔΕΘ, απαντώντας σε σχετική ερώτητη.

«Υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, αυτό είναι θετικό και η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αναλαβαμε πρωτοβουλίες που παλαιότερες κυβερνήσεις δεν είχαν το θάρρος να υλοποιήσουν», είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην οριοθέτηση ΑΟΖ, τα θαλάσσια πάρκα, στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορύξεις δυτικά της Κέρκυρας και νότια της Κρήτης.