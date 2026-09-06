Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται»
«Αναλαβαμε πρωτοβουλίες που παλαιότερες κυβερνήσεις δεν είχαν το θάρρος να υλοποιήσουν»
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που βρίσκονται σε περίοδο έντασης, μίλησε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της ΔΕΘ, απαντώντας σε σχετική ερώτητη.
«Υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, αυτό είναι θετικό και η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αναλαβαμε πρωτοβουλίες που παλαιότερες κυβερνήσεις δεν είχαν το θάρρος να υλοποιήσουν», είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην οριοθέτηση ΑΟΖ, τα θαλάσσια πάρκα, στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορύξεις δυτικά της Κέρκυρας και νότια της Κρήτης.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027
11:54 ∙ LIFESTYLE
Αναστασία: Νονά έγινε η τραγουδίστρια - Βάφτισε την κόρη της αδελφής της
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα
20:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ