Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριο ξύλο μέσα σε λεωφορείο στο Παγκράτι
Μέσα στο γεμάτο λεωφορείο δύο νεαροί δεν δίστασαν να λύσουν τις διαφορές τους με γροθιές
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- Δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια μέσα σε γεμάτο λεωφορείο της γραμμής 203 στο Παγκράτι.
- Ο νεαρός με την κίτρινη μπλούζα χτύπησε επανειλημμένα τον άλλο στην πλάτη και το κεφάλι.
- Η πλειονότητα των επιβατών παρέμεινε θεατές, ενώ μόνο ένας προσπάθησε να τους χωρίσει.
- Τα ακριβή αίτια της συμπλοκής δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστά.
- Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
Ένταση σημειώθηκε μέσα σε γεμάτο λεωφορείο της γραμμής 203, στο Παγκράτι, όταν δύο νεαροί έπαιξαν ξύλο.
Ο ένας από τους δύο νεαρούς, ο οποίος φορούσε κίτρινη μπλούζα χτύπησε επανειλημμένα τον άλλο νεαρό στην πλάτη και στο κεφάλι.
Η ένταση κλιμακώθηκε ανάμεσα στους δύο νεαρούς, αλλά πι περισσότεροι επιβάτες παρέμειναν θεατές, μόνο ένας επιβάτης προσπάθησε να τους χωρίσει.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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