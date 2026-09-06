«Δύο παιδάκια μικρά έμειναν χωρίς πατέρα» -Συγκινημένος ο Νίκος Μάνεσης με την τραγωδία στην Τανάγρα

Snapshot Δύο πιλότοι του Phantom σκοτώθηκαν σε τραγωδία στην Τανάγρα, αφήνοντας πίσω τους μικρά παιδιά χωρίς πατέρα.

Ο Νίκος Μάνεσης εξέφρασε τη συγκίνησή του και αναφέρθηκε ειδικά στις οικογένειες των θυμάτων στην εκπομπή του.

Η τραγωδία επηρέασε την θεματολογία της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», που αρχικά είχε διαφορετικό σχεδιασμό.

Ο δημοσιογράφος σημείωσε το τριήμερο πένθος και αναφέρθηκε στην ανάγκη για αξιολόγηση από ειδικούς σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Στην τραγωδία της Τανάγρας και τον θάνατο των δύο πιλότων του Phantom αναφέρθηκε στην έναρξη της εκπομπής του ο Νίκος Μάνεσης, το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, στον Alpha, εμφανώς συγκλονισμένος από την απώλεια των δύο χειριστών.

Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στις οικογένειες των δύο πιλότων που καλούνται να αντιμετωπίσουν την απώλεια, κάνοντας ειδική αναφορά στα μικρά παιδιά που αφήνουν πίσω τους.

«Δύο λεβέντες, με παιδάκια μικρά, τώρα είναι χωρίς πατέρα. Κρίμα στα δύο παιδιά, δεν πρόλαβαν καν να τραβήξουν τον λεβιέ για την αυτόματη εκτόξευση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μάνεσης.

Η τραγωδία επηρέασε και τη θεματολογία της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», καθώς, όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος, ο αρχικός σχεδιασμός για τη σημερινή εκπομπή ήταν διαφορετικός.

«Θα είχαμε μουσικές, θα μιλούσαμε για τον πρωθυπουργό και για τα προγράμματα που ανακοίνωσαν τα κόμματα αλλά είμαστε σε τριήμερο πένθος για κάτι που θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί; Οι ειδικοί θα αποφανθούν», είπε χαρακτηριστικά.

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