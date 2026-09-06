Ακύρωσε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά την τραγωδία στην Τανάγρα

«Ξέρω καλά ότι πίσω από κάθε Ιπτάμενο υπάρχει μια οικογένεια που περιμένει»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ακύρωσε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά την τραγωδία στην Τανάγρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Χαρδαλιάς ακύρωσε όλες τις δραστηριότητες του στη 90ή ΔΕΘ λόγω του τραγικού δυστυχήματος με το F-4 Phantom στην Τανάγρα.
  • Η τραγωδία ξύπνησε στον Χαρδαλιά δύσκολες μνήμες από παρόμοιο ατύχημα τον Ιανουάριο του 2023, όταν επίσης έχασαν τη ζωή τους δύο Ιπτάμενοι.
  • Ο Χαρδαλιάς εξέφρασε σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς τους πεσόντες Ιπτάμενους και αναγνώρισε το βάρος της ευθύνης που φέρουν στα καθήκοντά τους.
  • Μετά την ακύρωση των προγραμματισμένων δράσεων, ο Περιφερειάρχης Αττικής αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη.
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Το σύνολο της προγραμματισμένης για σήμερα δραστηριότητάς του στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ακύρωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη των δύο Ιπτάμενων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο χθεσινό τραγικό δυστύχημα με το F-4 Phantom στην Τανάγρα.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έχει διατελέσει υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ήταν εμφανώς συγκινημένος από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική κατάληξη για τους δύο χειριστές. Όπως ανέφερε σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, η χθεσινή τραγωδία τού ξύπνησε δύσκολες μνήμες από τον Ιανουάριο του 2023. Τότε, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ένα ακόμη F-4 Phantom της 338 Μοίρας είχε καταπέσει στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ανδραβίδας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο Ιπτάμενοι.

«Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, όπως και τότε», έλεγε συγκινημένος, ανακαλώντας τις δραματικές ώρες της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που είχε ακολουθήσει. Άλλωστε, λίγες ώρες μετά το χθεσινό δυστύχημα, ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε αποτυπώσει και δημόσια, με προσωπική του ανάρτηση, τη βαθιά σχέση που διατηρεί με τους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα με τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Γνωρίζω καλά τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους η στολή που φορούν, το καθήκον που υπηρετούν, η ευθύνη που αναλαμβάνουν κάθε φορά που μπαίνουν στο Phantom», είχε γράψει, προσθέτοντας: «Και ξέρω καλά ότι πίσω από κάθε Ιπτάμενο υπάρχει μια οικογένεια που περιμένει. Γονείς, σύντροφοι, παιδιά, φίλοι».

«Στους δύο Ιπτάμενους που χάθηκαν, μόνο σεβασμός και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό ταξίδι στους αιθέρες που τόσο αγάπησαν. Αιωνία τους η μνήμη», κατέληγε στην ανάρτησή του.Μετά την απόφασή του να ακυρώσει όλες τις σημερινές προγραμματισμένες συναντήσεις και δράσεις του στη ΔΕΘ, ο Νίκος Χαρδαλιάς αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη.

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