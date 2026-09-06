Επιστήμονες ανασύνθεσαν το πρόσωπο μιας «βαμπίρ» γυναίκας που θάφτηκε πριν από 400 χρόνια

Snapshot Στον τάφο της νεαρής γυναίκας Ζόσια στον Πιεν της Πολωνίας βρέθηκαν ένα δρεπάνι στον λαιμό και ένα ξύλινο «λουκέτο» δεμένο στο δάχτυλο του ποδιού της, θεωρούμενα ως τελετουργίες προστασίας από τους νεκρούς.

Ο Ντάριους Πολίνσκι, επικεφαλής της ανασκαφικής ομάδας, ερμήνευσε τα ευρήματα ως πρακτικές κατά των βαμπίρ για την προστασία των ζωντανών.

Η ιατροδικαστική ανασύνθεση του προσώπου της Ζόσια έγινε από τον Όσκαρ Νίλσον με βάση το κρανίο της, αποκαλύπτοντας ένα νεαρό άτομο με προβλήματα υγείας και πιθανή καταγωγή από τη νότια Σκανδιναβία.

Η ανάλυση των οστών έδειξε την ύπαρξη καρκίνου, ανατομικών ανωμαλιών και πιθανές ενδείξεις παιδικού υποσιτισμού ή σωματικού στρες, ενώ η γυναίκα προερχόταν από εύπορη οικογένεια, όπως υποδηλώνουν τα πολυτελή ρούχα και τα υφάσματα στον τάφο της.

Το νεκροταφείο του Πιεν περιείχε πολλές ασυνήθιστες ταφές με μέτρα που στόχευαν στην αποτροπή επιστροφής των νεκρών, και η περίπτωση της Ζόσια αντικατοπτρίζει την πιθανή κακομεταχείριση και φόβο των ανθρώπων απέναντι σε αυτήν. Snapshot powered by AI

Ένα δρεπάνι ήταν τοποθετημένο στον λαιμό της νεαρής γυναίκας. Στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού της είχαν δέσει τρία κομμάτια ξύλου, καρφωμένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ένα τριγωνικό «λουκέτο». Τα δύο αυτά αντικείμενα εντόπισαν αρχαιολόγοι κατά τη διάρκεια ανασκαφών στον τάφο της στο Πιεν (Pień) της Πολωνίας, το 2022.

Το σημείο όπου είχε ταφεί αποτελούσε ένα μεγάλο, ανώνυμο νεκροταφείο. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Νικολάου Κοπέρνικου ερευνά την περιοχή εδώ και περίπου 17 χρόνια, από το 2005.

Όταν πέθανε η Ζόσια, εκτιμάται ότι ήταν περίπου 18-20 ετών. Δημοσιεύματα χαρακτήρισαν τον τάφο της «τάφο βαμπίρ», όμως ο επικεφαλής της ανασκαφικής ομάδας, Ντάριους Πολίνσκι, προτίμησε μια πιο προσεκτική διατύπωση. Όπως έχει εξηγήσει, θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πρακτικές προστασίας των ζωντανών από τους νεκρούς, οι οποίες συνήθως περιγράφονται ως τελετουργίες κατά των βαμπίρ.

Περίπου 400 χρόνια μετά τον θάνατό της, ο Όσκαρ Νίλσον, Σουηδός αρχαιολόγος και καλλιτέχνης ιατροδικαστικών ανασυνθέσεων, δημιούργησε το πρόσωπό της βασιζόμενος σε αντίγραφο του κρανίου της, σε ανατομικές γνώσεις και σε άλλα στοιχεία που προέκυψαν από τα λείψανά της.

Η ανασύνθεση αποτυπώνει τη μορφή της νεαρής γυναίκας που βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τεράστιου αριθμού δημοσιευμάτων σχετικά με έναν πολωνικό τάφο που συνδέθηκε με τους θρύλους των βαμπίρ.

Η ανασύνθεση του προσώπου μιας γυναίκας του 17ου αιώνα

Η ανασύνθεση του προσώπου ξεκίνησε με ένα τρισδιάστατα εκτυπωμένο αντίγραφο του κρανίου της Ζόσια.

Ο Νίλσον τοποθέτησε μικρές ακίδες που υποδείκνυαν το πάχος των μαλακών ιστών σε διαφορετικά σημεία του προσώπου, στη συνέχεια δημιούργησε τους μύες με πηλό, τοποθέτησε τα μάτια και πρόσθεσε διαδοχικά στρώματα που αναπαριστούσαν τους ιστούς και το δέρμα.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Νικολάου Κοπέρνικου, μια τέτοια ανασύνθεση μπορεί να απαιτήσει 200 έως 400 ώρες εργασίας.

Το κρανίο, ωστόσο, δεν μπορεί να αποκαλύψει με την ίδια βεβαιότητα όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ο Νίλσον ανέφερε ότι τα αυτιά και η άκρη της μύτης είναι από τα δυσκολότερα στοιχεία που πρέπει να εκτιμηθούν. Παράλληλα, η απόδοση του χρώματος των ματιών, των μαλλιών και του δέρματος γίνεται σε μεγάλο βαθμό υποθετική όταν η ανάλυση DNA δεν παρέχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες.

Στην περίπτωση της Ζόσια, η ανάλυση DNA δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ανάλυση έδειξε καταγωγή από τη νότια Σκανδιναβία, πιθανώς από τη Σουηδία, ενώ και η ισοτοπική ανάλυση των λειψάνων της έδειξε προς την ίδια κατεύθυνση.

Ο Νίλσον επέλεξε τελικά να την απεικονίσει με ανοιχτόχρωμο δέρμα, σκούρα ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια.

Η ανάλυση του σκελετού έδειξε ότι είχε ύψος περίπου 1,62 μέτρα.

Τα οστά της αποκάλυψαν και άλλα στοιχεία για τη ζωή της.

Ενδείξεις στο στέρνο της παρέπεμπαν σε έναν επώδυνο αλλά μη θανατηφόρο καρκίνο. Οι αυχενικοί σπόνδυλοί της παρουσίαζαν ανωμαλία Kimmerle, μια ανατομική παραλλαγή που μπορεί να συνδέεται με έντονους πονοκεφάλους και ξαφνικές λιποθυμίες.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν γραμμές Harris στα οστά των κνημών της. Ορισμένες έρευνες συνδέουν αυτές τις γραμμές με παιδικό υποσιτισμό ή έντονο σωματικό στρες, αν και η συγκεκριμένη ερμηνεία παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.

Ο Πολίνσκι εκτίμησε ότι κάποια σωματική αναπηρία ή ψυχική διαταραχή ενδεχομένως να συνέβαλε στην κακομεταχείριση που υπέστη η Ζόσια από τους ανθρώπους γύρω της.

Ο Νίλσον, από την πλευρά του, συνέδεσε επίσης τα προβλήματα υγείας της με την ασυνήθιστη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στο σώμα της μετά τον θάνατό της.

Το τι γνώριζαν, ωστόσο, πραγματικά οι άνθρωποι στο Πιεν για την κατάσταση της υγείας της αποτελεί διαφορετικό ζήτημα. Τα στοιχεία που έχουν διασωθεί δεν μπορούν να αποδείξουν ούτε την ακριβή κατάσταση της υγείας της ούτε τον λόγο για τον οποίο ελήφθησαν τα συγκεκριμένα μέτρα κατά την ταφή της.

Ο τάφος της περιείχε επίσης ενδείξεις πλούτου

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν θαμμένα μαζί με τη Ζόσια δεν υποδήλωναν μόνο κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν θραύσματα από μεταξωτό κάλυμμα κεφαλής, καθώς και υπολείμματα μιας χρυσής μπροκάρ κορδέλας.

Ο Νίλσον δήλωσε στο Live Science ότι το ακριβό ύφασμα υποδηλώνει πως η νεαρή γυναίκα προερχόταν από εύπορη οικογένεια, πιθανώς από οικογένεια που συνδεόταν με την αριστοκρατία.

Η ειδικός στα υφάσματα Μαρία Τσιμπόλσκα χρονολόγησε το στιλ της κορδέλας στον 17ο αιώνα. Η ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Λοτζ ασχολείται με την ανάλυση και ανακατασκευή ιστορικών και αρχαιολογικών υφασμάτων.

Για την τελική ανασύνθεση, η Άννα Σιλβερουλβ, ερευνήτρια στο Μουσείο Vasa της Στοκχόλμης, σχεδίασε και έραψε ρούχα που αντανακλούν την υψηλή κοινωνική θέση που φαίνεται πως είχε η Ζόσια.

Η Ζόσια, πάντως, δεν ήταν η μοναδική περίπτωση ασυνήθιστης ταφής στο συγκεκριμένο νεκροταφείο.

Περίπου το ένα τρίτο από τις περίπου 100 ταφές στον χώρο χαρακτηρίστηκαν «αποκλίνουσες» (deviant), ένας αρχαιολογικός όρος που χρησιμοποιείται για ανθρώπους οι οποίοι θάφτηκαν με τρόπο διαφορετικό από τις συνήθεις ταφικές πρακτικές της εποχής.

Πέτρες και λουκέτα που βρέθηκαν σε άλλους τάφους στο Πιεν έχουν ερμηνευθεί ως μέτρα που αποσκοπούσαν στο να εμποδίσουν τους νεκρούς να επιστρέψουν από τον τάφο.

Ο δικός της τάφος έκρυβε ένα ακόμη παράξενο στοιχείο.

Ένας πράσινος αποχρωματισμός στον ουρανίσκο της υποδηλώνει ότι μπορεί κάποτε να είχε τοποθετηθεί ένα κομμάτι χαλκού στο στόμα της.

Το δρεπάνι βρισκόταν πάνω στον λαιμό της.

Το ξύλινο «λουκέτο» ήταν δεμένο γύρω από το δάχτυλο του ποδιού της.

Μιλώντας στο Live Science για τη γυναίκα πίσω από τον τάφο βαμπίρ του 17ου αιώνα, ο Νίλσον δήλωσε ότι η Ζόσια «χρειαζόταν ιατρική βοήθεια», αλλά αντί γι' αυτό αντιμετωπίστηκε ως «κάτι επικίνδυνο και μοχθηρό».

Για την τελική ανασύνθεση, ο ίδιος έκανε και μία τελευταία επιλογή που τα οστά δεν μπορούσαν να υπαγορεύσουν:

Απεικόνισε τη Ζόσια να κοιτάζει πίσω, πάνω από τον ώμο της.