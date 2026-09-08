Ανακινεί την υπόθεση Novartis ο Πολάκης - Γιατί πάει σήμερα στον Οικονομικό Εισαγγελέα

Η κίνηση Πολάκη αποκτά, πάντως, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον και λόγω της χρονικής συγκυρίας καθώς συγκλίνουσες πληροφορίες συνηγορούν στο ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ στο πλευρό των Δούρου - Παππά

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανακινεί την υπόθεση Novartis ο Πολάκης - Γιατί πάει σήμερα στον Οικονομικό Εισαγγελέα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Παύλος Πολάκης θα καταθέσει αίτημα στον Οικονομικό Εισαγγελέα για ανάσυρση της δικογραφίας σχετικά με «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη και θα υποβάλει μηνυτήρια αναφορά.
  • Η δικογραφία είχε τεθεί στο αρχείο από τους εισαγγελείς, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά επανεξέταση νέων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών του πρώην βουλευτή Μάριου Σαλμά.
  • Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ για πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου Novartis και αναμένονται και άλλες θεσμικές ενέργειες.
  • Η πρωτοβουλία του Πολάκη έχει πολιτική σημασία λόγω της χρονικής συγκυρίας, λίγες μέρες πριν τη ΔΕΘ, όπου δεν αναμένεται να συμμετάσχει στο πλευρό άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η κίνηση μπορεί να ερμηνευτεί ως προσπάθεια του Πολάκη να χαράξει ξεχωριστή πολιτική πορεία εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την προεδρία του κόμματος.
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Νέα κίνηση για την υπόθεση Novartis πραγματοποιεί σήμερα ο Παύλος Πολάκης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις υποθέσεις που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τα προηγούμενα χρόνια.

Ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στις 12 το μεσημέρι στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, μαζί με τον συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας του κόμματος Μάρκο Χατζησάββα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από την Πολιτική Γραμματεία.

Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει επίσημο αίτημα για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τα λεγόμενα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ παράλληλα θα κατατεθεί αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά.

Η συγκεκριμένη δικογραφία είχε τεθεί στο αρχείο από τους εισαγγελείς Παναγιώτη Καψιμάλη και Χρήστο Μπαρδάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά πλέον να εξεταστούν εκ νέου στοιχεία της υπόθεσης τα οποία θεωρεί κρίσιμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και όσα έχει καταγγείλει ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μάριος Σαλμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα και του Τμήματος Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, ζητείται «η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση», ενώ η Κουμουνδούρου προαναγγέλλει ότι η σημερινή κίνηση δεν θα είναι η μοναδική.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος «ευρύτερου σχεδιασμού για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis», με το κόμμα να υποστηρίζει ότι η υπόθεση συγκαλύφθηκε από την κυβέρνηση και να προαναγγέλλει «και άλλες θεσμικές ενέργειες» τις επόμενες ημέρες.

Η κίνηση Πολάκη αποκτά, πάντως, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον και λόγω της χρονικής συγκυρίας. Πραγματοποιείται μόλις δύο ημέρες πριν από την επίσημη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, η οποία ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που πυκνώνουν μέρα με τη μέρα, ο Παύλος Πολάκης δεν αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στο πλευρό της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παππά, οι οποίοι θα έχουν κεντρικό ρόλο στην παρουσία του κόμματος. Η επιλογή του να αναδείξει αυτές τις ημέρες αυτοτελώς ένα θέμα που ο ίδιος θεωρεί προνομιακό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπορεί να διαβαστεί και ως ένδειξη ότι επιχειρεί να χαράξει τη δική του γραμμή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με το βλέμμα στις επόμενες εσωκομματικές εξελίξεις και στην προεδρία του κόμματος, την οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να διεκδικήσει.

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