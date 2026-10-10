Μητσοτάκης για Μίνωα Ζομπανάκη: Αντιλαμβανόταν την οικονομία ως πεδίο για καλύτερη ζωή των πολλών

Στο Φιλολογικό Σύλλογο ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ στα Χανιά πραγματοποιείται αυτή την ώρα εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη, Μίνωα Ζομπανάκη, εκδήλωση η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους».

Μιλώντας στην εκδήλωση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο Μίνος Ζομπανάκης "... άφησε μία σφραγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Ανέπτυξε την ιδέα που επέτρεπε σε κράτη και σε επιχειρήσεις να δανείζονται μεγάλα πόσα, επιμερίζοντας το ρίσκο σε περισσότερες τράπεζες με ένα κειμενόμενο επιτόκιο που προκύπτει από τις εκτιμήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών και επιμερίζει το κόστος με το οποίο δανείζονται οι τράπεζες. Έχει όμως μία αξία να πούμε ότι αυτό το οποίο δημιούργησε ο ίδιος, έναν καινούργιο μηχανισμό κινητοποίησης κεφαλαίων, είχε το θάρρος να διαγνώσει τα οριά του, που από τα μέσα της δεκαετίας του 70 σήμανε έναν συναγερμό, αποκαλώντας αυτήν την δανειακή εξάπλωση ένα τέρας του φρανκεστάιν... Αν πρέπει νομίζω να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του Μινου Ζομπανάκη είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μία αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων, όπως και για εκείνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας όχι ένα ring σκληρής κερδοσκοπίας. Συνυπήρχαν πάντα στη σκέψη και τα λόγια του, η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός".

Στην εκδήλωση μιλούν για τον τιμώμενο ο Γκίκας Χαρδούβελης πρώην υπουργός, πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και ο ιατρός Ηλίας Γαβριλάκης.

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