Μητσοτάκης: 90 έργα, ένα πολιτικό χρονόμετρο και δύο κρίσιμες περιοδείες σε Καλαμάτα και Σέρρες

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει δύο χρονόμετρα: το ένα για την ολοκλήρωση της τετραετίας με μετρήσιμα αποτελέσματα και το άλλο για την προετοιμασία της ΝΔ ενόψει των εκλογών του 2027.

Οι υπουργοί έχουν εντολή να υλοποιήσουν 90 προτεραιότητες με απτά αποτελέσματα που θα γίνουν αισθητά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η Νέα Δημοκρατία καλείται να ενεργοποιήσει τον κομματικό της μηχανισμό και να επανασυνδεθεί με την κοινωνία, προετοιμάζοντας την πολιτική επιχειρηματολογία και την οργανωτική ετοιμότητα.

Ο πρωθυπουργός προγραμματίζει δύο κρίσιμες περιοδείες σε Καλαμάτα και Σέρρες με πολιτικό συμβολισμό για την ενίσχυση της παρουσίας και επιρροής της ΝΔ σε παραδοσιακά ισχυρές περιφέρειες.

Η τελική αξιολόγηση της κυβέρνησης θα βασιστεί στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως η ακρίβεια, το διαθέσιμο εισόδημα και η ποιότητα ζωής, πέρα από τις οργανωτικές και επικοινωνιακές πρωτοβουλίες. Snapshot powered by AI

Δύο διαφορετικά χρονόμετρα φαίνεται να έχει θέσει σε λειτουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα τόσο στο κυβερνητικό σχήμα όσο και στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο μετρά τον χρόνο που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας και το δεύτερο τον χρόνο που απομένει μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και τα δύο, ωστόσο, δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση: η περίοδος της χαλαρότητας τελειώνει και αρχίζει μια απαιτητική πολιτική διαδρομή.

Η εικόνα που προέκυψε από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Ο πρωθυπουργός θέλει να κρατήσει την κυβέρνηση σε διαρκή κίνηση, να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να μετατρέψει τις δεσμεύσεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή, ζητά από το κόμμα να εγκαταλείψει τη λογική της εσωτερικής διαχείρισης και να επιστρέψει στην κοινωνία.

Στο κυβερνητικό επίπεδο, οι 90 προτεραιότητες λειτουργούν ως ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την επόμενη περίοδο. Οι υπουργοί καλούνται να αποδείξουν ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν αποτελεί απλώς έναν κατάλογο εξαγγελιών, αλλά μια σειρά παρεμβάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν και να γίνουν αισθητές στην καθημερινότητα των πολιτών. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν αρκεί να σχεδιάζεις, πρέπει να παραδίδεις.

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο στοίχημα του Μεγάρου Μαξίμου. Η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια να εμφανιστεί στο τέλος της τετραετίας με έναν απολογισμό γεμάτο υποσχέσεις και εκκρεμότητες. Χρειάζεται μετρήσιμο έργο, συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αποτελέσματα που θα μπορούν να αξιολογηθούν από τους πολίτες. Γιατί, τελικά, η πολιτική αξιοπιστία δεν κρίνεται μόνο από όσα ανακοινώνονται, αλλά κυρίως από όσα υλοποιούνται.

Γι’ αυτό ο πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα στους υπουργούς του να μην κατεβάσουν μολύβια και να τρέξουν πρώτα για την ολοκλήρωση των έργων και μετά για το σταυρό και την εκλογή τους.

Το δεύτερο χρονόμετρο αφορά την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας στην Πειραιώς είχε τη δική της πολιτική σημασία. Ο πρωθυπουργός θέλει έναν κομματικό μηχανισμό ενεργό, με παρουσία στην περιφέρεια, στις τοπικές κοινωνίες και στους επαγγελματικούς χώρους. Δεν αρκεί μια παράταξη να διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και κυβερνητική εξουσία. Χρειάζεται διαρκή επαφή με τους πολίτες, πολιτική επιχειρηματολογία και οργανωτική ετοιμότητα.

Με άλλα λόγια, η Πειραιώς καλείται να λειτουργήσει ως ο πολιτικός πολλαπλασιαστής του κυβερνητικού έργου, αλλά και ως ο χώρος όπου θα διαμορφωθεί το αφήγημα της επόμενης τετραετίας. Τα στελέχη της ΝΔ θα πρέπει να εξηγήσουν τι έχει γίνει, τι απομένει να γίνει και κυρίως τι σχεδιάζει η παράταξη για την επόμενη ημέρα.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλάζει τον σχεδιασμό του για τις εκλογές ή εγκαταλείπει τη θέση περί εξάντλησης της τετραετίας. Σημαίνει, όμως, ότι δεν σκοπεύει να περιμένει την επίσημη προεκλογική περίοδο για να θέσει σε κίνηση τον κομματικό μηχανισμό. Η πολιτική προετοιμασία ξεκινά πολύ πριν από την προκήρυξη των εκλογών και, όπως φαίνεται, το Μαξίμου θέλει να έχει τον χρόνο με το μέρος του.

Το δύσκολο σημείο βρίσκεται στην κοινωνία. Εκεί δεν αρκούν ούτε οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί ούτε οι κομματικές συνεδριάσεις. Η ακρίβεια, το διαθέσιμο εισόδημα, η λειτουργία του κράτους, η Υγεία και η καθημερινότητα αποτελούν τα πραγματικά μέτρα αξιολόγησης της κυβέρνησης. Και αυτά είναι ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται με οργανωτικές αποφάσεις ή επικοινωνιακές πρωτοβουλίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί, λοιπόν, να συγχρονίσει δύο διαφορετικές μηχανές: την κυβερνητική παραγωγή και την κομματική κινητοποίηση. Το πρώτο χρονόμετρο μετρά όσα πρέπει να παραδοθούν μέχρι το τέλος της θητείας. Το δεύτερο μετρά τον χρόνο μέχρι την πολιτική κρίση της κάλπης.

Το ερώτημα είναι αν οι δύο αυτές μηχανές θα κινηθούν με την ίδια ταχύτητα. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να καταρτίσει λίστες προτεραιοτήτων και το κόμμα να οργανώσει την εκλογική του ετοιμότητα. Η τελική αξιολόγηση, όμως, θα γίνει από τους πολίτες. Και εκεί το χρονόμετρο δεν το κρατά το Μαξίμου.

Από το κάστρο του Σαμαρά στο κάστρο των Καραμανλήδων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν και οι επόμενοι σταθμοί του πρωθυπουργού, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει δύο επισκέψεις με έντονο πολιτικό συμβολισμό. Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου θα βρεθεί στην Καλαμάτα, με αφορμή το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ενώ την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα μεταβεί στις Σέρρες για τις εορταστικές εκδηλώσεις των πολιούχων της πόλης, των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Στην Καλαμάτα, στην πολιτική έδρα του Αντώνη Σαμαρά, το κυβερνητικό αποτύπωμα αναμένεται ιδιαίτερα ισχυρό. Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και στις παράλληλες εκδηλώσεις αναμένεται να δώσουν το «παρών» οκτώ υπουργοί, μεταξύ των οποίων οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκη Κεραμέως, Σοφία Ζαχαράκη, Δόμνα Μιχαηλίδου, Μαργαρίτης Σχοινάς, Σταύρος Παπασταύρου, Δημήτρης Παπαστεργίου και Θοδωρής Λιβάνιος, καθώς και αρκετοί υφυπουργοί. Μια παρουσία που ξεπερνά τα στενά όρια μιας αυτοδιοικητικής διοργάνωσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στις Σέρρες, σε μια περιοχή με ισχυρούς ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς με την οικογένεια Καραμανλή. Η παρουσία του συνδέεται με τον εορτασμό των Ταξιαρχών, αλλά και με την επιστροφή 53 εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, τα οποία είχαν αφαιρεθεί κατά την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής.

Από την Καλαμάτα του Σαμαρά στις Σέρρες των Καραμανλήδων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί δύο επισκέψεις που αποκτούν πρόσθετη σημασία μέσα στο σημερινό πολιτικό περιβάλλον της ΝΔ. Το Μαξίμου επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του σε περιφέρειες με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους με το παραδοσιακό ακροατήριο της παράταξης και να περιορίσει τις εσωτερικές και εκλογικές πιέσεις.

Το μήνυμα έχει και γεωγραφία: η κυβέρνηση θέλει να είναι παρούσα όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και στα σημεία όπου η πολιτική επιρροή της ΝΔ δοκιμάζεται ή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό.

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