Σε Σύρο και Ρόδο ο Προκόπης Παυλόπουλος τη Δευτέρα (09/07)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη Ρόδο για να κηρύξει την έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης Συλλόγου Ελληνοαυστραλών Νομικών με τίτλο: «Σύγχρονα Θέματα Νομικής Επιστήμης και η Επίδραση του Ελληνισμού» (CONTEMPORARY LEGAL ISSUES AND THE INFLUENCE OF HELLENISM).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

11.30 Άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, στη Σύρο.

Μετάβαση στην αίθουσα της εκδήλωσης.

Προσφώνηση από την Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του 4ου Διεθνούς

Θερινού Πανεπιστημίου, κα Νικολέττα Τσιτσανούδη - Μαλλίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

12.40 Χαιρετισμός από τον Ακόλουθο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας

κ. Philippe Mogentale εκ μέρους του Πρέσβη της Γαλλίας

Ομιλία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας με θέμα: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΙΘΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΑΘΕΥΣΗ. Το χρονικό της επιστημολογικής εξέλιξης από τους Προσωκρατικούς ως την εποχή μας».



Αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων».

13.00 Παρουσίαση του βιβλίου της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας με τίτλο: Στο λίκνο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Οι συμβολισμοί της «Σκεπτομένης Αθηνάς»



Καλωσόρισμα από την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Νικολέττα Τσιτσανούδη

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Σύρου κ. Γεώργιο Μαραγκό

Χαιρετισμός από τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη

Ομιλίες από:

- τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Δ. Καψάλη

- τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο Β΄

- τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ κ. Ιωάννη Πετρόπουλο

- τον Λέκτορα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Harvard κ. Νικόλαο

Πρεβελάκη

- τον Εκδότη κ. Γιάννη Μαμάη, Ειδικό Σύμβουλο 4ου Δ.Θ.Π.

- τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

15.20

Αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Ρόδο

16.10

Άφιξη. Αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Ξενοδοχείο «Sheraton Rhodes Resort».

19.00 Συνάντηση κ. Προέδρου της Δημοκρατίας με εκπροσώπους της Διεθνούς Διάσκεψης (Αίθουσα Aphrodite, Ξενοδοχείο «Sheraton Rhodes Resort»).

20.15 Αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.

20.30 Άφιξη. Υποδοχή από τον Διοργανωτή της Διάσκεψης κ. Εμμανουήλ Βαρύτιμο και από τις Τοπικές Αρχές.

Μετάβαση πεζή στον υπαίθριο χώρο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.

Χαιρετισμός του Διοργανωτή του Συνεδρίου και Προέδρου του Συλλόγου Ελληνοαυστραλών Νομικών, κ. Εμμανουήλ Βαρύτιμου

Καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο

Ομιλία από την Α.Ε. Πρέσβυ της Αυστραλίας στην Ελλάδα κα Kate Logan με τίτλο: «Οι Διμερείς Σχέσεις Ελλάδας – Αυστραλίας μέσα στο χρόνο»

Κήρυξη έναρξης των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο

Λήξη των εργασιών της πρώτης μέρας της Διεθνούς Διάσκεψης από τον Αρχιδικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νοτίου Αυστραλίας, κ. Chris Kourakis.

21.00 Αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον Κρατικό Αερολιμένα «Διαγόρας» της Ρόδου.

21.35 Αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ