Coldplay: Οι θερμές αντιδράσεις του κοινού για το βίντεο κλιπ στο Ηρώδειο - Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Θερμές αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε το βιντεοκλίπ των Coldplay για το τραγούδι «Feels Like I’m Falling in Love», που γυρίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα.

Το μουσικό βίντεο γυρίστηκε στο Ηρώδειο, λίγο μετά την εμφάνιση του βρετανικού συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της περιοδείας του. Οι Coldplay είχαν καλέσει μέσω των social media το ελληνικό κοινό να συμμετέχει στο κλιπ.

Το βίντεο ξεκινά με μια γυναίκα να μεταφράζει τους στίχους στη νοηματική γλώσσα, ενώ στη συνέχεια, δείχνει τους θαυμαστές που ήταν εκεί να τραγουδούν και να χορεύουν.

Τα πλάνα εστιάζουν στο κοινό, στο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού, ενώ το βίντεο κλείνει με μια ματιά στη φωτισμένη Αθήνα. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, το κλιπ των Coldplay έχει συγκεντρώσει σχεδόν 800.0000 προβολές.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Κρις Μάρτιν καθ' όλη τη διάρκεια του γυρίσματος που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης και προσιτός, χόρευε, αστειευόταν και μιλούσε με τον κόσμο, ενώ ρωτούσε, ανά διαστήματα, αν κάποιος χρειάζεται νερό, καθώς η ζέστη ήταν έντονα αισθητή.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαίτερη φιλική με το συγκρότημα και το κοινό να απολαμβάνουν στο έπακρο αυτό που ζούσαν.

To ελληνικό κοινό τραγουδούσε το «Feels Like I’m Falling In Love», ενώ τα led βραχιόλια που φορούσαν οι συμμετέχοντες, αναβόσβηναν στον ρυθμό του τραγουδιού, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα.

Μετά το τέλος της μαγνητοσκόπησης ο Κρις Μάρτιν, φανερά χαρούμενος, είχε γονατίσει στη σκηνή, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του και φίλησε το δάπεδο του Ηρωδείου, δείχνοντας, με αυτόν τον συμβολικό τρόπο, τον σεβασμό του προς τον μοναδικό αυτό χώρο, την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Θετικά σχόλια για το νέο βίντεο κλιπ των Coldplay έκανε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εξαιρετική προβολή για την χώρα μας!» έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναρτώντας και μία φωτογραφία του ιδίου και της συζύγου του Μαρέβα μαζί με τους Coldplay στο περιθώριο της συναυλίας.

«Σας ευχαριστούμε για τη φανταστική εμπειρία Coldplay», ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού στα αγγλικά.

https://www.instagram.com/p/C86yIplo7ur/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τα σχόλια των θαυμαστών

Οι θαυμαστές των Coldplay ενθουσιάστηκαν με το νέο τους κομμάτι και έγραψαν πολύ θετικά σχόλια και για το βιντεοκλίπ. Κάτω από το τραγούδι τους στο YouTube, άνθρωποι από όλο τον κόσμο, αποθέωσαν τους Βρετανούς, αρχικά για την ιδέα τους να μεταφράσουν το κομμάτι στη νοηματική γλώσσα.

Ωστόσο πολλοί Έλληνες άφησαν τα σχόλιά τους, ευχαριστώντας το συγκρότημα για τη «διαφήμιση» που έκαναν στην χώρα και τον ελληνικό πολιτισμό.

«Θα πω στα παιδιά μου ότι ήμουν μέρος αυτού του βίντεο», γράφει κάποιος, με έναν άλλο να προσθέτει: «Η Αθήνα είναι πολύ περήφανη κι ευγνώμων σε εσάς, Coldplay».

Δείτεο βίντεο κλιπ: