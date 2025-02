Newman DOCS: Δύο σπουδαία ντοκιμαντέρ κάθε Δευτέρα - Δείτε το πρόγραμμα

Μετά τις προβολές του εμβληματικού ντοκιμαντέρ “Κατεχόμενη Πόλη” του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Στιβ Μακουίν και του τρομερού “Mogwai: ο ήχος των άστρων”, οι επόμενες προβολές του Νewman DOCS περιλαμβάνουν την πρόταση της Βραζιλίας για Όσκαρ “Εικόνες Φαντασμάτων” (Pictures of Ghosts), ένα ερωτικό γράμμα του Κλέμπερ Μεντόζα Φίλιο (Bacurau, Aquarius) στην πόλη των παιδικών του χρόνων, εκεί όπου η τοπογραφία της μπλέκεται με τα σινεμά της πόλης, το βραβευμένο ως Καλύτερο Ντοκιμαντέρ στις Κάννες, “Τη Νύχτα που δεν Γνωρίζαμε Τίποτα” (A Night of Knowing Nothing), το απίστευτο ντεμπούτο της Παγιάλ Καπάντια (Όλα όσα φανταζόμαστε ως Φως), το νέο ντοκιμαντέρ του Μαρκ Κάζινς σε αφήγηση Τίλντα Σουίντον, "Μια ξαφνική ματιά σε βαθύτερα πράγματα" (A Sudden Glimpse to Deeper Things) αναφορικά με το έργο της ξεχασμένης Βρετανίδας εικαστικού Γουλιελμίνα Μπαρνς-Γκρέιαμ, και το μουσικό ντοκιμαντέρ για την απίθανη Peaches, "Peaches goes bananas", στο γκραν φινάλε της φετινής σειράς προβολών.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών του Newman DOCS:

Πρόγραμμα:

Δευτέρα 10 ΦΕΒ→19:15

Εικόνες Φαντασμάτων | Pictures of Ghosts, του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο, 2023, 93λ., Πρόταση της Βραζιλίας για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας

Οι “Εικόνες Φαντασμάτων” είναι ένα ερωτικό γράμμα του Κλέμπερ Μεντόζα Φίλιο (Bacurau, Aquarius) στην πόλη των παιδικών του χρόνων στο Ρεσίφε της Βραζιλίας. Ένα οπτικό ταξίδι γεμάτο νοσταλγία και πολιτισμικές αναφορές, που εξερευνά τη μεταμόρφωση της πόλης μέσα από τις δεκαετίες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη σημασία των κινηματογραφικών αιθουσών που κάποτε αποτελούσαν κεντρικούς κόμβους κοινωνικής ζωής. Με στοιχεία ντοκιμαντέρ, προσωπικής αφήγησης και ιστορικής αναδρομής, ο μεγάλος σκηνοθέτης αναδεικνύει την επιρροή του σινεμά στην ατομική και συλλογική μνήμη, αναδεικνύοντας τη σχέση της τέχνης με την ταυτότητα και τη μνήμη μιας κοινότητας: “η ταινία γεννήθηκε από την αγάπη μου για τον κινηματογράφο και την πόλη που με διαμόρφωσε”.

Δευτέρα 10 ΦΕΒ – 21:00

Τη Νύχτα που δεν Γνωρίζαμε Τίποτα | A Night of Knowing Nothing, της Παγιάλ Καπάντια, 2021, 96λ., Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Φεστιβάλ Καννών.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά ντεμπούτα του 2021 – βραβευμένο με το Amplify Voices στο TIFF και το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στις Κάννες - η υβριδική ταινία A Night of Knowing Nothing της Παγιάλ Καπάντια είναι ένα πυρετώδες όνειρο ενός ανολοκλήρωτου έρωτα συνδεδεμένο με έναν ευρύτερο προβληματισμό για τη σύγχρονη Ινδία. Δομημένη γύρω από επιστολές που ανακαλύφθηκαν στην πανεπιστημιούπολη μιας σχολής κινηματογράφου από μια αόρατη πρωταγωνίστρια, την Λ., που απευθύνονται στον εραστή της, τον K, η ταινία της Καπάντια είναι ταυτόχρονα μεγαλειώδης και περιορισμένη, συνθέτοντας θραύσματα ενός ειδυλλίου και στιγμές της οικογενειακής ζωής με πλάνα ντοκιμαντέρ που τραβήχτηκαν με το χέρι σε όλη τη χώρα για αρκετά χρόνια.

Σε αυτό το φλογερό κινηματογραφικό γραμμα για την αγάπη και την εξέγερση, το οποίο λειτουργεί και ως ερωτική επιστολή προς τον ίδιο τον κινηματογράφο, οι δοκιμιακές και επιστολικές φόρμες διαποτίζουν τις στιλβωμένες, κιάροσκούρο εικόνες με λαχτάρα και ενδοσκόπηση. Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μορφών και τυπικών προσεγγίσεων στην υπηρεσία ενός συναρπαστικού, συνεκτικού συνόλου, η Καπάντια προσφέρει μια πλούσια και αισθητηριακή αλληλεπίδραση μεταξύ ήχου και εικόνας που ενισχύει τις ατμοσφαιρικές υφές της ταινίας. Σινεμά που θολώνει διαρκώς τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, όλα στην οθόνη σαν ένα πυρετώδες όνειρο που δεν ξέρεις σε ποιον ακριβώς ανήκει.

Δευτέρα 24 ΦΕΒ – 19:00

Μια ξαφνική ματιά σε βαθύτερα πράγματα | A Sudden Glimpse to Deeper Things, του Μαρκ Κάζινς, 2024, 88λ. (tr: https://youtu.be/hoWBlzMQDmg?feature=shared)

Αφετηρία για τη νέα ταινία του Μαρκ Κάζινς ήταν οι πίνακες της Γουλιελμίνα Μπαρνς-Γκρέιαμ. Μέσα απ' το ιδιοσυγκρασιακό του στυλ, ο σκηνοθέτης μάς ξεναγεί στη ζωή και το έργο της σημαντικής, αν και όχι ακριβώς διάσημης, Βρετανίδας εικαστικού, διαβάζοντας με τη βοήθεια της Τίλντα Σουίντον, σελίδες απ' το προσωπικό της ημερολόγιο και αξιοποιώντας μαρτυρίες των γυναικών που στάθηκαν κοντά της. Και τότε ανακύπτει ένα κεντρικό γεγονός, ένα περιστατικό σε κάποιον παγετώνα στην Ελβετία, το οποίο αποκαλύπτει και το πραγματικό θέμα του ντοκιμαντέρ. Ο Κάζινς αναφέρεται στη στιγμή που αλλάζει τα πάντα, που γεννά την τέχνη, ή ξεκλειδώνει την ικανότητά μας να την κατανοήσουμε. Στην αιφνίδια συνειδητοποίηση της ομορφιάς γύρω μας που προσμένει να την ανακαλύψουμε. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.

Δευτέρα 10 ΜΑΡ – 21:00

Peaches goes bananas, της Marie Losier, 2024, 74λ.

Τα τελευταία 17 χρόνια, η Marie Losier έχει αποτυπώσει τη δυναμική και προκλητική ουσία της Peaches. «Ένα παραβατικό queer είδωλο, μια ασυμβίβαστη φεμινίστρια, μια γυναίκα σε συνεχή μεταμόρφωση. Με συγκινεί η επιμονή της και η ακούραστη ενέργειά της να πειραματίζεται και να τοποθετεί το σώμα της στο επίκεντρο της τέχνης της με μεγάλη ομορφιά και ελευθερία. Η Peaches αμφισβητεί συνεχώς και επαναπροσδιορίζει τα όρια της ταυτότητάς της. Η ανάγκη να πειραματιστείς, να επανεφεύρεις τον εαυτό σου, η ανάγκη να ζήσεις πλήρως, ελεύθερα και να αντιμετωπίσεις τις νόρμες και τις εχθρότητες, αγαπώντας, χορεύοντας, δημιουργώντας, παραμένει στο επίκεντρο της δουλειάς μου». (Marie Losier).

Στις προβολές Newman DOCS, κάθε Δευτέρα είναι αφιερωμένη σε ντοκιμαντέρ σε αποκλειστική Α’ προβολή με γενική είσοδο 6 ευρώ. Το πρόγραμμα αποτελείται από ταινίες Α’ προβολής και μοναδικά Previews. Οι ταινίες θα προβάλλονται αποκλειστικά στο Newman για περιορισμένο αριθμό προβολών στη μεγάλη οθόνη και αμέσως μετά θα ανεβαίνουν online στο www.newmancinema.gr, επεκτείνοντας το αποτύπωμα τους.

Μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία που ξεκινά και βρίσκει τον χώρο της στο Newman.