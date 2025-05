Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Τα live στην Πλατεία, οι συζητήσεις και η θρυλική Αριάν Μνουσκίν

Η σπουδαία Γαλλίδα θεατρική σκηνοθέτιδα και ηγέτιδα του διάσημου Théâtre du Soleil Ariane Mnouchkine, έρχεται για άλλη μια φορά στην Ελλάδα, καλεσμένη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Η παράσταση Εδώ έχει δράκους / Hic sunt Dracones, η επετειακή δημιουργία του Théâtre du Soleil, που γιόρτασε πέρυσι 60 χρόνια από την ίδρυσή του, θα ανοίξει το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 και συμπίπτει με τη φετινή 70η επετειακή χρονιά του Φεστιβάλ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ariane Mnouchkine θα παραβρεθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025, από τις 11:00 έως τις 13:00, για να συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο και κριτικό θεάτρου Μυρτώ Λοβέρδου για το σύγχρονο θέατρο.

Το Théâtre du Soleil, ο διάσημος θίασος που ίδρυσε και συνεχίζει αδιάλειπτα από το 1964, από τους πλέον προβεβλημένους και ακτινοβόλους πυλώνες του σύγχρονου γαλλικού πολιτισμού, έχει επισκεφθεί αρκετές φορές το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με συλλογικές δημιουργίες – εποποιΐες που γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία: Το τελευταίο καραβανσαράι – Οδύσσειες (2006), Οι εφήμεροι (2007), Οι ναυαγοί της τρελής ελπίδας – Αυγές (2011) και Kanata, η μόνη παράσταση του θιάσου που η Mnouchkine εμπιστεύτηκε στον Robert Lepage (2019).

H παράσταση Εδώ έχει δράκους / Hic sunt Dracones, ανεβαίνει στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 (ΧΩΡΟΣ Δ) στις 30 και 31 Μαΐου και στις 1, 3, 4 και 5 Ιουνίου στις 20.00.

Η Γαλλίδα θεατρική σκηνοθέτιδα Ariane Mnouchkine ίδρυσε το 1964 to Théâtre du Soleil. Θεωρείται μια από της σημαντικότερες και πιο επιδραστικές μορφές του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Θεάτρου.

Παράλληλα, είναι σεναριογράφος και κινηματογραφική παραγωγός ταινιών. Πρώτες σημαντικές επιτυχίες της αποτέλεσαν τα Η Κουζίνα του Άρνολντ Γουέσκερ (1967), καθώς και τα 1789 (1970) και L'Âge d'or (1975), τα οποία αποτέλεσαν προϊόν συλλογικής εργασίας. Στη συνέχεια, ανέλαβε την σκηνοθεσία έργων κλασσικών συγγραφέων, όπως, μεταξύ άλλων, οι Μολιέρος, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, καθώς και άλλοι, και σύγχρονων συγγραφέων, όπως, μεταξύ άλλων, οι Ελέν Σιξού, Άρνολντ Γουέσκερ, καθώς και άλλοι, συχνά εμπνεόμενη από τις παραδόσεις της Άπω Ανατολής (ινδικό θέατρο, ιαπωνικό θέατρο, κ.ά.)

Πρότυπο συνύπαρξης και ίσης μεταχείρισης

Το Théâtre du Soleil αποτέλεσε από τη γέννησή του πρότυπο συνύπαρξης και ίσης μεταχείρισης, καθώς λειτουργεί ως μια καλλιτεχνική κολεκτίβα, τα μέλη της οποίας αποτελούν μία μεγάλη οικογένεια, συχνά συμβιώνουν στη θεατρική τους στέγη ενώ λαμβάνουν ίσες αμοιβές. Εντός ενός πνεύματος κοινοτικότητας, το οποίο είναι παρών από τις απαρχές του Θεάτρου του Ηλίου, η Ariane Mnouchkine έχει ως συνήθεια την μόνιμη παρουσία της στην αρχή και στο τέλος κάθε παράστασης. Ουδέποτε προχωρά σε επί μακρόν προετοιμασία μίας παράστασης. Παράλληλα, δεν προχωρά σε διανομή των ρόλων, δεν επιβάλλει χαρακτήρες στους ηθοποιούς της, καθώς είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα επιλέξουν και θα δουλέψουν την ψυχοσύνθεσή τους. Σύμφωνα με τους ίδιους τους ηθοποιούς της, «πρόκειται για μέγιστο καταλύτη και οργανωτή» ο οποίος κάνει τα πάντα να συντονίζονται και να λειτουργούν μεταξύ τους. Το 1987 βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Θεάτρου, για το συνολικό έργο της στο πλαίσιο του Θεάτρου του Ηλίου.

Τα live στην Πλατεία σημείο συνάντησης

Μετά από τρεις επιτυχημένες χρονιές, τα Live στην Πλατεία, που έγιναν σημείο συνάντησης όλων των μουσικόφιλων της πόλης, συνεχίζονται με νέα, διευρυμένη μορφή και –όπως κάθε χρόνο– με ελεύθερη είσοδο.

Η Πλατεία της Πειραιώς 260, από τις 30 Μαΐου έως τις 24 Ιουλίου, μετά το τέλος των παραστάσεων, θα φιλοξενήσει φέτος ακόμη περισσότερα μουσικά σχήματα, προτείνοντας μια ποικιλία μουσικών στιλ, από τζαζ, ντίσκο, φανκ και σόουλ μέχρι χιπ χοπ, RnB και μουσικές της βαλκανικής παράδοσης.

Τα Live στην Πλατεία, που επιμελείται ο σαξοφωνίστας Δημήτρης Τσάκας, θα ανοίξει φέτος δυναμικά η Κουβανή Rosanna Mailan με την ορχήστρα της. Θα ακολουθήσουν: το acid jazz και disco σεξτέτο του Βαγγέλη Στεφανόπουλου, το νέο σχήμα του σαξοφωνίστα Γιάννη Κασέτα, o τρομπετίστας Γιάννης Οικονομίδης με το σχήμα του, η Idra Kayne με την τετραμελή μπάντα της, το jazz funk τρίο Los Tre (με guest τη ράπερ Vikkie), οι Gadjo Dilo και ο MC YINKA, ενώ τα live θα ολοκληρωθούν εντυπωσιακά με την παραδοσιακή μπάντα δρόμου Banda Entopica.

Τα live θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πειραιώς 260.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Παρασκευή 30 Μαΐου – Πάρτι έναρξης

Rosanna Mailan Orchestra

Η Rosanna Mailan Orchestra είναι ένα δυναμικό σύνολο δέκα κορυφαίων Ελλήνων και Κουβανών μουσικών, που ιδρύθηκε το 2020. Με βαθιές ρίζες στην τζαζ, την κουβανέζικη μουσική και τους λάτιν ρυθμούς, προσφέρει μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ερμηνεία. Υπό την καθοδήγηση του Κουβανού μπασίστα, συνθέτη και ενορχηστρωτή Yoel Soto, η ορχήστρα φέρνει στη σκηνή δεξιοτεχνία και ενέργεια, έχοντας στο επίκεντρο τη χαρισματική τραγουδίστρια και συνθέτρια Rosanna Mailan, που μαγεύει με την εκφραστική φωνή της. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει ενορχηστρώσεις και πρωτότυπες συνθέσεις του Yoel Soto και της Rosanna Mailan, καθώς και κλασικά κομμάτια της κουβανέζικης μουσικής, latin jazz της Νέας Υόρκης και λάτιν διασκευές από μεγάλες ποπ επιτυχίες.

Rosanna Mailan Τραγούδι •Yoel Soto Διεύθυνση ορχήστρας, μπάσο, ενορχήστρωση • Carlos Menendez Κρουστά • Άγγελος Πολυχρόνου Congas •Τζιμ Σταρίδας 1ο Τρομπόνι • Σπύρος Ασημακόπουλος 2ο Τρομπόνι •Δημήτρης Παπαδόπουλος 1η Τρομπέτα • Μάνος Θεοδοσάκης 2η Τρομπέτα • Remy Mailan Φωνητικά • Lazaro Castro Πιάνο • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος

31 Μαΐου, 1, 3 & 4 Ιουνίου

Vagelis Stefanopoulos Sextet

70s & 80s Acid Jaxx and Disco to make you move your feet

Κανέλλη Σκαλκογιάννη φωνητικά • Βαγγέλης Στεφανόπουλος πλήκτρα • Adedeji Adetayo κιθάρα και φωνητικά • Yoel Soto μπάσο • Ιάσονας Γουάστωρ τύμπανα • David Lynch σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος

5 – 8 Ιουνίου

Yiannis Kassetas J-Funk Project

Το νέο σχήμα του σαξοφωνίστα Γιάννη Κασέτα παίζει συνθέσεις του βασισμένες στη χορευτική jazz funk αλλά και κομμάτια των Beatles, του Stevie Wonder και του Jimi Hendrix ενορχηστρωμένα από τον ίδιο με soul-funk προσέγγιση.

Απόστολος Λεβεντόπουλος ηλεκτρική κιθάρα • Μάνος Λούτας ηλεκτρικό μπάσο • Γιώργος Μανιάτης ντραμς • Γιάννης Κασέτας τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος

12 – 16 Ιουνίου

Yiannis Oikonomidis Group

Κλασικές μελωδίες της αφροκουβανέζικης και βραζιλιάνικης τζαζ που άφησαν ιστορία στην παγκόσμια μουσική παράδοση, αλλά και συνθέσεις του τρομπετίστα και leader του σχήματος Γιάννη Οικονομίδη.

Γιάννης Οικονομίδης τρομπέτα, φλικόρνο, κρουστά, ενορχήστρωση • Φίλιππος Κωσταβελης πιάνο • Σεραφείμ Μπέλλος τύμπανα • Δημήτρης Χριστόνης μπάσο • Μιχάλης Τσιφτσής κιθάρα • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος

19 – 22 Ιουνίου

Idra Kayne Quintet

Η Idra Kayne και η τετραμελής μπάντα της μας υπόσχονται ένα χορευτικό πάρτι με βασικό συστατικό τις hip hop και RnB επιτυχίες της δεκαετίας του ’90, καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις. Με την εκρηκτική ενέργειά της η Idra Kayne θα μας παρασύρει σε ένα μουσικό throwback με πολύ κέφι και χορό!

Idra Kayne τραγούδι • Δημήτρης Σχίζας κιθάρα • Μάριος Καραμπότης πλήκτρα • Μάρκο Γκρινόβερ μπάσο • Χρήστος Χλιούρας ντραμς • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος

26 & 27 Ιουνίου, 21 – 23 Ιουλίου

LOS TRE

Οι Los Tre ξεκίνησαν το 2012 ως ένα funk σχήμα το οποίο εξελίχθηκε και πήρε άλλη μορφή με την πάροδο του χρόνου! Τώρα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο, βαθιά επηρεασμένο από τις παραδόσεις της δυτικοαφρικανικής μουσικής και της Μέσης Ανατολής σε συνδυασμό με την αυτοσχεδιαστική ελευθερία της τζαζ καθώς και την τρέλα της ψυχεδέλειας των 70s.

Άγγελος Αγγελίδης κιθάρα • Βασίλης Παπασταμόπουλος μπάσο • Λέανδρος Φράτνικ τύμπανα • Άγγελος Πολυχρόνου κρουστά. • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος

23 Ιουλίου: Guest η ράπερ Vikkie

5 – 8 Ιουλίου

Gadjo Dilo

Gypsy jazz με άρωμα ελληνικό

Οι Gadjo Dilo σχηματίστηκαν το 2009 και έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική γλώσσα, συνδυάζοντας τη δεξιοτεχνία και την αυτοσχεδιαστική διάθεση της τζαζ με τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού.

Ηλιάνα Τσαπατσάρη τραγούδι • Σέργιος Χρυσοβιτσάνος βιολί • Σωτήρης Πομόνης κιθάρα • Κωνσταντίνος Μητρόπουλος κιθάρα • Γιώργος Ρούλος κοντραμπάσο • Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος

13 – 16 Ιουλίου

Μανώλης Αφολάνιο (MC YINKA)

Ο Μανώλης Αφολάνιο, γνωστός και ως MC Yinka, παρέα με εξαιρετικούς μουσικούς παρουσιάζει κομμάτια από τη δισκογραφία του σε μια παράσταση όπου δεσπόζουν το hip hop, η reggae και το funk.

Yinka φωνητικά • Αλέξανδρος Δερμάνης κιθάρα • Gregory τύμπανα • Αριάδνη Σταμάτουζα μπάσο • Αλεξάνδρα Βλάχου φωνητικά

Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος

24 Ιουλίου – Πάρτι λήξης

Banda Entopica

Η Banda Entopica, η παραδοσιακή μπάντα δρόμου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώνει κλαρίνο, τρομπέτα, ακορντεόν και νταούλι σε ένα σύμπλεγμα παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής. Έχοντας ως βάση τους ήχους της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου αλλά και όλης της βαλκανικής χερσονήσου, κινούνται σε ρυθμούς χορευτικούς και πολλές φορές εκστατικούς με τραγούδια παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις.

Κωνσταντίνα Κιούλου τραγούδι • Χρήστος Κυριαζής κλαρίνο, σαξόφωνο • Αργύρης Καραγκούνης τρομπέτα • Νίκος Φουτάκης ακορντεόν • Μπίλης Μαλεγκάνος κρουστά • Γιάννης Γκουντάνος, Γιάννης Δαμιανός ηχοληψία

Χειρισμός φωτισμών: Phil Hills • Οργάνωση – Εκτέλεση Παραγωγής: ARTος & Θέαμα / Αναστασία Ταμουρίδου

INFO

LIVE στην Πλατεία – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

30/5/2025 στις 23:00

31/5 & 1/6/2025 στις 23:00

3/6/2025 στις 23:00

4/6 έως 8/6/2025 στις 23:00

12/6 έως 16/6/2025 στις 23:00

19/6 έως 22/6/2025 στις 23:00

26/6 & 27/6/2025 στις 23:00

5/7 έως 8/7/2025 στις 23:00

13/7 έως 16/7/2025 στις 23:00

21/7 έως 23/7/2025 στις 23:00

24/7/2025 στις 23:00

Δημόσιες συζητήσεις

Σε διάλογο με τις ιδέες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και αναδεικνύονται μέσα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ξεκινά ο φετινός κύκλος δημόσιων συζητήσεων στην Πειραιώς 260.

Σε επιμέλεια του Δημήτρη Παπανικολάου, ο Κύκλος θα πραγματοποιηθεί για τέσσερις ημέρες (1, 15, 19, 29 Ιουνίου) στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 και τοποθετεί στο κέντρο του την έννοια της Επιμονής. Με ομιλητές από τον χώρο της τέχνης, του βιβλίου, της δημοσιογραφίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι φετινές συζητήσεις, πραγματεύονται την ατομική και συλλογική επιμονή, που ξεδιπλώνεται απέναντι σε ηγεμονικούς λόγους, κοινωνικοοικονομικές κρίσεις και οικολογικές καταστροφές.

Η επιμονή ως απελευθερωτικός και κριτικός λόγος

Η έννοια της επιμονής δεν ταυτίζεται με την ανθεκτικότητα. Η επιμονή δεν είναι απλώς προσαρμογή στις συνθήκες, αλλά μια διαρκής πράξη δημιουργίας και υπέρβασης. Η επιμονή συνιστά, λοιπόν, μια πράξη ποιητικής, μια δραματουργία χωρίς προκαθορισμένο τέλος αλλά με πρόταση, ένα ανοιχτό πεδίο δυνατοτήτων.

Αναγνωρίζουμε ότι η επιμονή έχει διττή σημασία. Χαρακτηρίζει, για παράδειγμα, τις κοινότητες που επιμένουν να προειδοποιούν για την καταστροφή του πλανήτη ή να προτείνουν καινούριες εναλλακτικές μορφές οικολογικής συνύπαρξης. Ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να περιγράψει και την αντιδραστική εμμονή όσων αρνούνται την κλιματική αλλαγή. Η επιμονή εμπνέει το φεμινιστικό κίνημα και τα κινήματα δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα όμως εξηγεί και τη δυναμική επιστροφή μιας αντιδραστικής ατζέντας που στοχεύει να περιορίσει δικαιώματα και δυνατότητες παρέμβασης επικαλούμενη τον φόβο και τη μισαλλοδοξία.

Ο κύκλος συζητήσεων παίρνει θέση, προσπαθώντας να ιχνηλατήσει τις θετικές πλευρές της επιμονής ως απελευθερωτικού και κριτικού λόγου. Χωρίς να ξεχνάμε το αντίθετό της, η «θαυμάσια επιμονή» είναι, για μας, ένας τρόπος να κατανοήσουμε νέες μορφές συλλογικότητας και αντίστασης που καταφάσκουν στη ζωή και την πολυμορφία της.

Ας μιλήσουμε

Ας μιλήσουμε για τις ζωές που προσπαθούν να αρθρώσουν λόγο και απαιτούν να τις αντιμετωπίζουν με αξία. Ας μιλήσουμε για το σώμα που δουλεύει χρόνια για να μπορεί να μεταμορφώσει την εμπειρία του σε χορογραφία, για το αρχείο που αφηγείται μια «άλλη» ιστορία, για τη βιογραφία και την αυτοβιογραφία, για τους καλλιτέχνες και τους πολιτιστικούς φορείς που αντιστέκονται στην κυρίαρχη λογική της ομοιομορφίας. Ας μιλήσουμε για τη Γη που επιμένει να διορθώνει την ανθρώπινη υπερβολή, για τον γήινο χρόνο που διαρκώς μας θυμίζει ότι υπερβαίνει την εποχή του ανθρώπου, την ανθρωπόκαινο. Ας μιλήσουμε για την κατοικία και το δικαίωμα σε αυτήν, για τους ανθρώπους που επιμένουν να γυρίζουν ακόμα και σε ένα ερειπωμένο σπίτι, που επιμένουν να ξαναφτιάχνουν. Για την έλλογη διαχείριση των φυσικών πόρων. Για τη συνύπαρξη και τη συμβιωτικότητα. Για την καθημερινότητα και τις μικρές, επίμονες συνήθειες που την ορίζουν.

Ας μιλήσουμε, επίσης, για τη ιστορία του ίδιου του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ενός θεσμού που συμπληρώνει φέτος εβδομήντα χρόνια ζωής, επιμένοντας να θυμάται το παρελθόν και να αναζητά νέους δρόμους έκφρασης, μέσα από πολλαπλές διαδρομές αναβίωσης και επιβίωσης.

Η επιμονή είναι και μια σύνδεση με το παρελθόν, όχι αποσπασματική, αλλά μια σύνδεση που φτιάχνει δίκτυα, ανιχνεύει τη γραμμή ένωσης του παρελθόντος με το σήμερα, που φτιάχνει μια γενεαλογία.

Τι είναι αυτό που κάνει λοιπόν, σε μια εποχή που καθόλου δεν υποστηρίζει μια τέτοια εξέλιξη, την επιμονή να αποκτά ηθική, αισθητική, και εντέλει πολιτική σημασία; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θα θέσουμε με αυτές τις συζητήσεις, με στόχο τον διάλογο ανάμεσα σε δημιουργούς που συμμετέχουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, και συγγραφείς, επιστήμονες και ανθρώπους γνωστούς για τις παρεμβάσεις τους στη δημόσια σφαίρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ποιητική / Επιμονή (1/6)

Πειραιώς 26 (Ε), στις 19:00

Στην πρώτη συνάντηση του κύκλου, συζητάμε για την επιμονή ως βασικό χαρακτηριστικό της δημιουργίας μιας γλώσσας, ενός ύφους, μιας καλλιτεχνικής, κοινωνικής, κριτικής ή/και πολιτικής παρέμβασης. Μια «θαυμάσια επιμονή» χαρακτηρίζει την μετάφραση, τη σκηνοθεσία, τη μουσική γλώσσα, τον χορό, τη διαμόρφωση ενός σώματος που μπορεί να εκφραστεί στη σκηνή. Μια θαυμάσια επιμονή απαιτείται για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο επαφής και επικοινωνίας, ιδιαίτερα όταν αυτό αντιμετωπίζει σωματικά ή κοινωνικά εμπόδια, όταν υπονομεύεται ή απαγορεύεται. Θαυμάσια είναι, επίσης, υπ’ αυτή την άποψη, η επιμονή μας σε λογικές φροντίδας και αλληλοβοήθειας, συνάθροισης, συμμετοχής, συνέλευσης, που ίσως φαντάζουν σε μια «διαδικτυακή» εποχή παρωχημένες. Όπως είναι και η επιμονή μας με το τυπωμένο χαρτί, τα περιοδικά, τις καλλιτεχνικές ομάδες, τα μανιφέστα, τις συλλογικότητες.

Συνομιλούν:

Σοφία Εξάρχου, σκηνοθέτρια

Λένια Ζαφειροπούλου, ποιήτρια και λυρική τραγουδίστρια

Ξένια Ντάνια, ηθοποιός

Εύα Πλιάκου, επιμελήτρια εκδόσεων, συνεκδότρια του περιοδικού Βλάβη

Ανδρέας Χατζηδάκης, καθηγητής μάρκετινγκ και καταναλωτικής κουλτούρας, Royal Holloway, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, μέλος του Care Collective.

Francesca Zaccone, μεταφράστρια και ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza

Σώμα, βίος, βιογραφία (15/6)

Πειραιώς 26 (Ε), στις 19:00

Στη δεύτερη συνάντηση του κύκλου η έμφαση δίνεται στο τρίπτυχο σώμα/βίος/βιογραφία. Στο κέντρο των πολιτικών της ζωής που η σύγχρονη θεωρία ονομάζει «βιοπολιτικές», το σώμα είναι σήμερα πεδίο αναπαραγωγής (και εξέλιξης των τεχνικών) της εξουσίας, όσο, ταυτόχρονα, γίνεται συχνά και το εργαστήριο οργάνωσης μορφών αντίδρασης και αντίστασης. Ίσως γι αυτό τον λόγο, τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια επανερχόμαστε στην προτροπή της βιογραφίας και της αυτοβιογραφίας – στη λογοτεχνία αλλά και πέρα απ’ αυτήν. Εκφράζει μάλλον αυτή η γενικότερη επιστροφή στη βιο-γραφή, μια μορφή επιμονής να συλλογιστούμε όχι μόνο ποιες ζωές «μετράνε», αλλά και πώς άλλες ζωές καταδικάζονται, αποκλείονται και περιθωριοποιούνται.

Συνομιλούν:

Πατρίσια Απέργη, χορογράφος

Αμαλία Αρσένη, ηθοποιός, διδακτόρισσα νεοελληνικής φιλολογίας ΕΚΠΑ

Έφη Γιαννοπούλου, μεταφράστρια και κριτικός λογοτεχνίας

Αμαλία Μουχταρίδης, τραγουδοποιός

Ορέστης Τζιρτζιλάκης, ερευνητής πολιτισμικών σπουδών, πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Μάριος Χατζηπροκοπίου, ποιητής, μεταφραστής, ερευνητής,, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μετά τον άνθρωπο: Η γη στην εποχή της τεχνο-κρατορίας (19/6)

Πειραιώς 26 (Β), στις 19:00

Πόσο θα επιμένει η γη να διορθώνει την ανθρώπινη υπερβολή; Πόσο φτάνουμε στα όρια τον πλανήτη – ιδίως τα τελευταία χρόνια με την έκρηξη των νέων επικοινωνιών και της ΑΙ ; Ποιες εικόνες μέλλοντος φέρνουμε σήμερα στο νου μας, ιδιαίτερα σχετικά με τον πλανήτη μας, την (μετ)εξέλιξη του ανθρώπινου, και τις εικόνες κυριαρχίας ή/και του τέλους του κόσμου όπως τον ξέραμε; Κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε μια εποχή όπου αυτό που κάποτε έμοιαζε επιστημονική φαντασία, αρθρώνεται πλέον ως ενδεχόμενο από την επιστημονική ανάλυση, αλλά και από τα κοινωνικά κινήματα που καλούν σε αφύπνιση.

Συνομιλούν

Σπύρος Αγγελόπουλος, σκηνοθέτης

Στάθης Αραποστάθης, καθηγητής Ιστορίας της επιστήμης και της τεχνολογίας, ΕΚΠΑ

Ιωάννα Μπουραζοπούλου, συγγραφέας

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, κριτικός κινηματογράφου

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος

Άννα Τζάκου, περφόρμερ, σκηνοθέτρια (ομάδα Geopoetics), θεωρητικός της περφόρμανς

Πολιτικές της μνήμης και του πένθους (29/6)

Πειραιώς 26 (Β), στις 19:00

Τις ίδιες μέρες που στην Επίδαυρο θα παρουσιάζεται η Αντιγόνη (σκην. Ούλριχ Ράσε), ο κύκλος της Θαυμάσιας Επιμονής θα κλείσει με μια συζήτηση για τις πολιτικές διαδικασίες που διανοίγουν, σε μακρό χρόνο, οι πολιτικές της μνήμης και του πένθους. Το πένθος και η αξίωση της μνήμης δεν συνδέονται μόνο με συναίσθημα, κάποτε υπερβολή, πόνο και έκρηξη. Έχουν επιμονή, εγρήγορση, παράλογο θάρρος, ευρηματικότητα, μέθοδο και αλληλεγγύη. Το πένθος δεν ανήκει μόνο στο θυμικό, το πένθος είναι αίτημα. Και η μνήμη δεν είναι μόνο νοητική διεργασία, είναι διαρκής, συχνά επίπονη, και σίγουρα δημιουργική και συμμετοχική, διαδικασία. Επανέρχεται αυτή η συζήτηση σήμερα με πιο έντονα χαρακτηριστικά, ίσως και γιατί βλέπουμε να υπονομεύονται οι κατακτήσεις πολλών από τα κινήματα που στηρίχθηκαν στο πένθος και το αίτημα για μνήμη. Αλλά και παράλληλα, όσο παρακολουθούμε νέες μορφές διεκδίκησης με βάση τη μνήμη και το πένθος να αναπτύσσονται επίμονα και διαρκώς.

Συνομιλούν

Αθηνά Αθανασίου, καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας, πολιτισμικής θεωρίας και σπουδών φύλου, Πάντειο πανεπιστήμιο

Ειρήνη Αμπουμόγλι, ηθοποιός, ερευνήτρια κοινωνιολόγος, πανεπιστήμιο Κρήτης

Δήμητρα Ανδρίτσου, ερευνήτρια, μέλος των Forensis/Forensic Architecture Initiative Athens (FAIA)

Μπίλη Μητσικάκος, φιλόλογος, ερευνητής, πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Βίβιαν Στεργίου, συγγραφέας

Έλενα Τζελέπη, αν. καθηγήτρια φιλοσοφία, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «Αντιγόνες»

ΙNFO

Πειραιώς 260 (ΧΩΡΟΣ Ε)

01/06/2025 στις 19:00

15/06/2025 στις 19:00

Πειραιώς 260 (ΧΩΡΟΣ Β)

19/06/2025 στις 19:00

29/06/2025 στις 19:00