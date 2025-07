Χταπόδι: Διαβάστε το 2ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού του ΕΜΣΤ

Το Χταπόδι, το διαδικτυακό περιοδικό σύγχρονης τέχνης του ΕΜΣΤ επέστρεψε με το δεύτερο τεύχος του Άγριες λέξεις: ιστορίες και φαντασίες για τις σχέσεις ανθρώπων και ζώων, το οποίο βρίσκεται σε διάλογο με την κεντρική έκθεση του Μουσείου Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή.

Προσκεκλημένη αρχισυντάκτρια του 2ου τεύχους, είναι η καταξιωμένη επιμελήτρια, συγγραφέας και θεωρητικός της τέχνης Filipa Ramos της οποίας η έρευνα επικεντρώνεται στις σχέσεις σύγχρονης τέχνης, θεωρίας, και οικολογίας και έχει συστηματικά ασχοληθεί με την ποιητική της μη ανθρώπινης ζωής.

Διαβάστε εδώ το Χταπόδι

To 2ο τεύχος του Χταποδιού διερευνά τις σχέσεις ανθρώπων και ζώων με συστηματικές αναφορές στην τέχνη, τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία. Με συμμετοχές από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και θεωρητικών κλάδων από τον οικοφεμινισμό ως την πολιτική του φαγητού και από τον μετανθρωπισμό ως τον κινηματογράφο, τα κείμενα του τεύχους περιλαμβάνουν δοκίμια, ιστορίες, ποιήματα, εικονογράφηση ειδικά για το Χταπόδι, ακόμη και συνταγές για κοινά δείπνα ανθρώπων και ζώων, δίνοντας προτεραιότητα σε φωνές που υποεκπροσωπούνται στις σπουδές για τα ζώα (animal studies), συνδέοντας το θέμα με την οικολογία, τον φεμινισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το Χταπόδι θέτει ένα θεμελιώδες ερώτημα: σε μια περίοδο κρίσης και κατάρρευσης της ενσυναίσθησης, γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για τα ζώα;

Φιλοξενεί πρωτότυπα έργα, δημιουργημένα ειδικά για την έκδοση, της σημαντικής καλλιτέχνιδας και ακτιβίστριας Sue Coe, ενώ την γενική εικονογράφηση του τεύχους έχει αναλάβει η εικαστικός Michela de Mattei. Στην ξεχωριστή ενότητα το Θαλάμι η επιμελήτρια Joanna Zielinska επιλέγει έργα που διευρύνουν όσα παρουσιάζονται στο Sonic Space, την ηχητική εγκατάσταση που αποτελεί μέρος της έκθεσης Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή.

info

Διεύθυνση: Κατερίνα Γρέγου

Αρχισυντάκτης: Θεόφιλος Τραμπούλης

Σύμβουλος Έκδοσης: Ιόλη Τζανετάκη

Design: Nowhere Studio