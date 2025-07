Release Athens 2025: Δείτε το πρόγραμμα του Σαββάτου με Gojira, Lacuna Coil και While She Sleeps

Tο Release Athens 2025 υποδέχεται τους Gojira, το Σάββατο 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Μία από τις κορυφαίες μπάντες του σύγχρονου σκληρού ήχου σε ένα show που προβλέπεται ισοπεδωτικό, λίγο καιρό μετά την καταιγιστική εμφάνισή τους στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού η οποία δίκαια έστρεψε τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη πάνω τους. Μαζί τους, οι εντυπωσιακοί Βρετανοί While She Sleeps και το μεγαλύτερο metal συγκρότημα της Ιταλίας, οι Lacuna Coil.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18.00 και οι Lacuna Coil θα βρίσκονται στη σκηνή στις 18.35. Ακολουθούν στις 19.55 οι While She Sleeps και οι Gojira ξεκινάνε στις 21.40.

Στις 26 του περασμένου Ιούλη, οι Gojira έγραψαν ιστορία ως η πρώτη metal μπάντα που έπαιξε σε Ολυμπιακούς Αγώνες ερμηνεύοντας το "Ah, Ça Ira!", ένα παραδοσιακό τραγούδι συνδεδεμένο με τη Γαλλική Επανάσταση, πάνω σε ένα μοναδικά εντυπωσιακό σκηνικό. Ωστόσο, η θέση τους στην ελίτ του heavy metal είναι δεδομένη εδώ και πολλά χρόνια.

Αψηφώντας κάθε περιοριστική κατηγοριοποίηση, οι τέσσερις Γάλλοι κατόρθωσαν να διαμορφώσουν έναν απόλυτα δικό τους χαρακτηριστικό ήχο, heavy και ταυτόχρονα έντονα συναισθηματικό, γράφοντας σκοτεινούς και συντριπτικούς ύμνους, με τις ρίζες τους στο death metal, αλλά και με progressive / technical death metal / thrash / tribal στοιχεία. Παράλληλα, οι φιλοσοφημένοι και με περιβαλλοντολογική συνείδηση στίχοι του Joe Duplantier αποτελούν τον καθρέπτη της οικολογικής αντίληψης της μπάντας.

Η σύνθεσή τους παραμένει ίδια, από τον πρώτο δίσκο τους έως σήμερα, με τα αδέλφια Joe και Mario Duplantier και τους Christian Andreu και Jean-Michel Labadie, όπως άλλωστε και η εκτελεστική τους δεινότητα που τους έχει καταστήσει ως ένα από τα κορυφαία metal live acts στον κόσμο.

Δυναμικές live μεφανίσεις

Οι δύο πρώτοι τους δίσκοι, "Terra Incognita" (2001) και "The Link (2003), θεμελίωσαν τη φήμη τους στη γαλλική metal σκηνή, μαζί με τις δυναμικές live εμφανίσεις τους. Ο ογκόλιθος, "From Mars To Sirius" (2005), τους άλλαξε επίπεδο και το εξίσου καταιγιστικό, "The Way of All Flesh" (2008), τους οδήγησε στην πρώτη headline περιοδεία τους στις ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα, οι Gojira εξελίχθηκαν στο… θηρίο που όλοι γνωρίζουμε!

Το "L'Enfant Sauvage" (2012) υπήρξε σφοδρό, άψογα εκτελεσμένο, απλά επικό! Το καθοριστικό, "Magma" (2016), ηχογραφημένο σε περίοδο πένθους για τα αδέλφια Duplantier, ήταν ένας θρίαμβος. Ένα αληθινό φαινόμενο του μοντέρνου groove metal.

Το εξαιρετικό "Fortitude" (2021), το πιο πρόσφατο studio album τους, αποτελεί το πιο επιτυχημένο της έως τώρα δισκογραφίας τους, τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ. Ένας φωτεινός δίσκος, όπως λένε οι ίδιοι, που καλεί σε οικολογική αφύπνιση κόντρα σε όσα συμβαίνουν.

Η 19η Ιουλίου θα είναι μια ιστορική μέρα, γεμάτη μεγάλα τραγούδια όπως τα "Silvera", "Stranded", "The Gift of Guilt", "Amazonia", "Flying Whales", "L'enfant sauvage" "The Axe" και ένα εκρηκτικό show-εμπειρία που κανείς δεν θέλει να χάσει!

Καθοριστική παρουσία

Οι While She Sleeps αποτελούν τα τελευταία 15 χρόνια μια καθοριστική παρουσία στη βρετανική metal σκηνή – και όχι μόνο. Από το ντεμπούτο τους, "The North Stands for Nothing EP" (2010), το συγκρότημα από το Sheffield – αποτελούμενο από τον τραγουδιστή Loz Taylor, τους κιθαρίστες Sean Long και Mat Welsh, τον μπασίστα Aaran Mckenzie και τον ντράμερ Adam Savage – εξελίσσεται συνεχώς. Συνδυάζοντας την ωμή ενέργεια του punk με τη δύναμη του metalcore, έχουν δημιουργήσει έναν χαρακτηριστικό ήχο εμπλουτισμένο με στοιχεία pop και ηλεκτρονικής μουσικής και κοφτερούς στίχους, που αποτελούν βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους.

Παραμένοντας πιστοί στις DIY αρχές τους, διαχειρίζονται τα πάντα μέσω της δικής τους εταιρείας, Sleeps Brothers. Στο έκτο και πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, "Self Hell" (2024), οι While She Sleeps διευρύνουν ακόμα περισσότερο τους μουσικούς τους ορίζοντες, ενσωματώνοντας συμφωνικά στοιχεία, hardcore και synth-rock, χωρίς να χάνουν λεπτό την ικανότητά τους να δημιουργούν metal anthems.

Μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Download Pilot, την οποία ο Guardian χαρακτήρισε «ως μια από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του φεστιβάλ», και μια συναυλία 10.000 ατόμων στο Alexandra Palace του Λονδίνου, οι While She Sleeps συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η αυθεντικότητα και η καλλιτεχνική ακεραιότητα είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη πορεία στη σύγχρονη metal σκηνή.

Βαριά riffs και χαρισματικές ερμηνείες

Οι Lacuna Coil ξεπήδησαν το δεύτερο μισό των 90s μέσα από την underground σκηνή του Μιλάνου και εξελίχθηκαν σε ένα από τα σημαντικότερα gothic metal ονόματα του κόσμου. Συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τα βαριά riffs με τις χαρισματικές ερμηνείες της Christina Scabbia και του Andrea Ferro, η μπάντα κατάφερε πολύ σύντομα να ξεχωρίσει και το 2002, με την κυκλοφορία του τρίτου τους δίσκου “Comalies”, οι Lacuna Coil απέκτησαν φανατικό κοινό και γνώρισαν τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η μπάντα συνέχισε να κυκλοφορεί επιτυχημένα άλμπουμ, όπως τα “Karmacode” (2006), “Delirium” (2016) και “Black Anima” (2019), αλλά και να αναδεικνύεται ως ένα σπουδαίο live act με τεράστιες περιοδείες και εμφανίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ της σκηνής (Download, Wacken, Ozzfest κτλ.), με αποκορύφωμα το βραβείο που απέσπασε το 2018 στην κατηγορία Best Live Act των Metal Hammer Golden Gods Awards.

Η φετινή χρονιά τους βρίσκει σε μια από τις κορυφαίες στιγμές της ήδη πλούσιας καριέρας τους, αφού η πρόσφατη κυκλοφορία του “Sleepless Empire”, του δέκατου δίσκου τους, γνωρίζει την αποθέωση από σύσσωμο τον μουσικό τύπο που αναγνώρισε την ικανότητα τους να παραμένουν πιστοί στις ρίζες τους, εξελίσσοντας ταυτόχρονα τον ήχο τους.

Το Σάββατο 19 Ιουλίου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε από κοντά, μετά από πολλά χρόνια, μια μπάντα που μοιάζει να βρίσκεται στο απόγειο της δημιουργικής της πορείας και που, μαζί με τους σπουδαίους Gojira, θα μας χαρίσουν μια από τις πλέον αξέχαστες βραδιές του Release Athens 2025.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &s tools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Διήμερο Εισιτήριο / Gojira, While She Sleeps, Lacuna Coil (19/7, Πλατεία Νερού) + Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more tba (7/6, Πλατεία Νερού)

Τριήμερο Εισιτήριο / Gojira, While She Sleeps, Lacuna Coil (19/7, Πλατεία Νερού) + Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Dream Theater, Mastodon, Haken (23/7, Πλατεία Νερού)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.