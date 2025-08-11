«Το Νησί»: Ο παράδεισος κρύβει πολλά μυστικά στη νέα ταινία του Ρον Χάουαρντ

Έρχεται στους κινηματογράφους η νέα ταινία του Ρον Χάουαρντ «Το Νησί» με τους Τζουντ Λο, Αννα Ντα Αρμας, Βανέσα Κίρμπι, Σίντνεϊ Σουίνι, Ντάνιελ Μπριλ.

Ο Παράδεισος κρύβει πολλά μυστικά.

Μια ομάδα Ευρωπαίων αναζητά μια νέα ζωή σε ένα, προηγουμένως ακατοίκητο, νησί στο αρχιπέλαγος Γκαλαπάγκος. Αυτοί και όσοι τους ακολουθούν πιστεύουν ότι έχουν βρει τον παράδεισο – μόνο για να ανακαλύψουν ότι η κόλαση είναι άλλοι άνθρωποι.

Το καθηλωτικό θρίλερ επιβίωσης του βραβευμένου με Όσκαρ Ron Howard, βασίζεται σε μια αληθινή, ανατριχιαστική υπόθεση που εκτυλίχθηκε στα Γκαλάπαγκος τη δεκαετία του ’30. Μια ομάδα ανθρώπων εγκαταλείπει τον σύγχρονο κόσμο αναζητώντας έναν νέο «παράδεισο». Δεν επέστρεψαν όμως όλοι.

Καθώς ο κόσμος πασχίζει να επουλώσει τις πληγές του ανάμεσα σε δύο πολέμους, ένας φιλόσοφος (Jude Law) και η σύντροφός του (Vanessa Kirby) εγκαταλείπουν τα πάντα για να ζήσουν σε ένα απομονωμένο νησί στον Ειρηνικό. Το όραμά τους για ένα νέο είδος κοινωνίας εμπνέει και άλλους να ακολουθήσουν — ανάμεσά τους και η οικογένεια Βίτμερ με την Sydney Sweeney.

Όμως η άφιξη της μυστηριώδους Βαρόνης (Ana de Armas) με τους εραστές της και το όνειρό της να φτιάξει ένα πολυτελές θέρετρο, θα διαταράξει τη λεπτή ισορροπία, καθώς η συνύπαρξη μετατρέπεται σε εχθρότητα και η επιβίωση γίνεται παιχνίδι εξουσίας.

Και κάποιοι δεν θα φύγουν ποτέ από ΤΟ ΝΗΣΙ.

Δείτε το τρέιλερ:

Η ταινία βασίζεται σε ντοκουμέντα, δημοσιεύματα και την προφορική ιστορία των επιζώντων.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε αυθεντικά τοπία, με τον σκηνοθέτη και την ομάδα του να ταξιδεύουν στις Γκαλάπαγκος για να αναπλάσουν με αυθεντικότητα τις δραματικές συνθήκες επιβίωσης.

Ο Hans Zimmer υπογράφει τη μουσική επένδυση, προσθέτοντας ατμόσφαιρα και ένταση.

«Ο Ρον Χάουαρντ επέτρεψε τελικά στον εαυτό του να χάσει το μυαλό του και μπορεί να είναι η καλύτερη απόφαση που πήρε εδώ και χρόνια.» – Vulture

«Ο Ρον Χάουαρντ και το all-star cast του, δημιουργούν μια σκοτεινή και αστεία περιπέτεια, μία ενήλικη εκδοχή του Lord of the Flies.» – Indiewire

«Η Ana de Armas λάμπει ως μια femme fatale έτοιμη για όλα» – IndieWire

«Ένα σοκαριστικό θρίλερ για τα όρια της ανθρώπινης φύσης» – Toronto Film Review

«Ο Jude Law στην πιο βυθισμένη, ωμή ερμηνεία της καριέρας του» – Screen Daily

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ron Howard

ΣΕΝΑΡΙΟ: Noah Pink, Ron Howard

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney, Paul Gleeson

https://spentzosfilm.gr/