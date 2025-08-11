Θερινό Άνεσις: «Φτηνά τσιγάρα» τον Δεκαπενταύγουστο

Η αγαπημένη ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Φτηνά τσιγάρα» προβάλλεται στο θερινό σινεμά Άνεσις στις 15 και τις 20 Αυγούστου 

Θερινό Άνεσις: «Φτηνά τσιγάρα» τον Δεκαπενταύγουστο

«Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη

Οι προβολές της αγαπημένης ταινίας «Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη, αδιαμφισβήτητα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του κινηματογραφικού καλοκαιριού στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια οι θεατές γεμίζουν τις αίθουσες για να παρακολουθήσουν μια ταινία που ενώ αρχικά δεν σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με τα χρόνια απέκτησε ένα πιστό κοινό και αναγνωρίστηκε ως μια cult κλασική δημιουργία.

Ο θερινός κινηματογράφος «Άνεσις» φρόντισε οι καθιερωμένες αυτές προβολές να μην λείψουν από το φετινό καλοκαίρι. Έτσι, την Παρασκευή 15/08 και την Τετάρτη 20/08 δίνουμε ραντεβού για back to back προβολές στις 20:15 και 22:15, σε μια άδεια αυγουστιάτικη Αθήνα, όπως αυτή που πέρασαν μαζί ο Νίκος και η Σοφία το μακρινό 2000.

Λίγα λόγια για τα «Φτηνά Τσιγάρα»

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Νίκου, ενός νέου άνδρα που περιπλανιέται στην καλοκαιρινή, άδεια Αθήνα, αναζητώντας το νόημα στη ζωή του. Μέσα από αυτή την περιπλάνηση, συναντά διάφορους ανθρώπους και βιώνει στιγμές γεμάτες ποιητικότητα, μελαγχολία και φιλοσοφικές αναζητήσεις. Κεντρική στη δομή της ταινίας είναι η συνάντησή του με την Σοφία, μια γοητευτική και μυστηριώδη γυναίκα, με την οποία θα περάσει ένα απόγευμα γεμάτο κουβέντες για τον έρωτα και τη ζωή.

Η σκηνοθεσία του Χαραλαμπίδη δημιουργεί μια ονειρική απεικόνιση της Αθήνας, όπου η ησυχία της πόλης το καλοκαίρι προσφέρει το τέλειο σκηνικό για τις βαθιές συζητήσεις και τις προσωπικές αναζητήσεις των χαρακτήρων. Η ταινία διαπνέεται από μια αίσθηση μελαγχολίας και ρομαντισμού, που αντικατοπτρίζει την υπαρξιακή αγωνία και την ανάγκη για σύνδεση και επικοινωνία.

Η μουσική της ταινίας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που την έχουν κάνει τόσο αγαπητή. Ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος δημιούργησε ένα εξαιρετικό soundtrack, που συνδυάζει τζαζ και μελωδικούς ήχους, αποτυπώνοντας τέλεια την ατμόσφαιρα και την ψυχολογία των χαρακτήρων.

ΠΑΡ 15.08 & ΤΕΤ 20.08 | 20:15 & 22:15 | ΦΤΗΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Φτηνά Τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη

Πρωταγωνιστούν: Ρένος Χαραλαμπίδης , Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Κώστας Τσάκωνας ,Άλκης Παναγιωτίδης ,Μάνος Βακούσης, Τάκης Σπυριδάκης

Σκηνοθεσία: Ρένος Χαραλαμπίδης

Διάρκεια: 87’

Έτος παραγωγής: 2000

Σύνοψη: Ο Νίκος περιμένει κάτι να συμβεί στην καρδιά μιας μεγαλούπολης. Στη διαδρομή του συναντάει την Σοφία, μια όμορφη γυναίκα που μαλώνει άσχημα με τον φίλο της σε ένα καρτοτηλέφωνο. Την πείθει να περάσουν τη νύχτα μαζί, περπατώντας στην άδεια πόλη.

Η νοσταλγία ενός εφηβικού φλερτ οδηγεί έναν μικροαπατεώνα σε ερωτικό παραλήρημα – ενώ οι νεοφώτιστοι μαφιόζοι διώκτες του, στην προσπάθεια τους να φανούν επικίνδυνοι καταπιέζοντας τις καλλιτεχνικές τους κλείσεις, καταλήγουν στην γελοιοποίηση.

Ένα καφενείο με επικεφαλής ένα καφετζή που απαγγέλλει ποίηση, φιλοξενεί δυο αμετανόητους πενηντάρηδες έφηβους, θεωρητικούς της αλάνθαστης μεθόδου στο κυνήγι της γκόμενας. Συναντήσεις πάνω απο ένα φλιτζάνι καφέ, και μια ακατάσχετη διάθεση για φιλοσοφικές συζητήσεις, ενώ στο διπλανό τραπέζι η εντεκάχρονη σχέση ενός καθημερινού ζευγαριού δοκιμάζεται απο την παρουσία ενός body-builder.

«Η ζωή ξέρει κι εγώ την εμπιστεύομαι. Είμαι από αυτούς που πάντα κάπνιζαν φθηνά τσιγάρα…»

Θερινός Κινηματογράφος Άνεσις -Λεωφόρος Κηφισίας 14

Τιμή εισιτηρίου: 8,50 €, κάθε Τετάρτη 5,50 €

Προπώληση: www.anesiscinema.gr

