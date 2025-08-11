Θέατρο Άλσος: Η Μαρίζα Ρίζου προσθέτει δεύτερη ημερομηνία για όσους δεν... πρόλαβαν

Η πρώτη συναυλία της Μαρίζας Ρίζου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ έγινε μέσα σε λίγες μέρες sold out. Γι’ αυτό και για όλους εσάς που δεν προλάβατε, ανακοινώνεται νέα ημερομηνία: Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.

Η Μαρίζα επιστρέφει για ένα ακόμα μαγικό βράδυ!

Μέσα στην Παύση της, ξαναπατάει Play για μια βραδιά που… δεν γίνεται να μη γίνει!

Με τον καινούργιο δίσκο ήδη στην αγκαλιά του κόσμου και με ανανεωμένη διάθεση, μας καλεί να τραγουδήσουμε μαζί της τα νέα τραγούδια αλλά και όσα αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή η συναυλία δεν είναι μια ακόμα παράσταση – είναι μια ιδέα δική της που υλοποιήθηκε και απέδειξε ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα:

Μια βραδιά όρθιοι, γεμάτη πάθος, χορό, τραγούδι και ενέργεια, όλοι μια παρέα, με τον χώρο να πλημμυρίζει από μαγεία και αγάπη.

*Όπως και στο πρώτο sold out, έτσι και τώρα, η Στέλλα Κονιτοπούλου θα είναι φιλοξενούμενη, με τη μοναδική της αύρα.

Μουσικοί επί σκηνής:

Δημήτρης Σιάμπος – Ενορχηστρώσεις, κιθάρες

Γιάννης Καφετζόπουλος – Πιάνο, πλήκτρα

Γιώργος Μπουλντής – Μπάσο

Δημήτρης Μποσινάκος – Τύμπανα

Μιχάλης Μπακάλης – Κρουστά

Δημήτρης Γάσιας – Βιολί

Βαγγέλης Κατσαρέλης – Τρομπέτα

Σπύρος Νίκας – Σαξόφωνο, Κλαρίνο

Τεχνική Ομάδα:

Ηχολήπτης: Αγαπητός Καταξάκης

Ηχολήπτης σκηνής: Ηλίας Καρούμπαλης

Φωτισμοί: Φίλιππος Τρέπας

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ.: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης παράστασης: 20:30

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mariza-rizou-4 και στα ταμεία του Θεάτρου