«Πειρατές της Καραϊβικής»: Ο Τζόνι Ντεπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον πιο αναγνωρίσιμο ρόλο του

Η επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στον πιο αναγνωρίσιμο ρόλο του φαίνεται στον ορίζοντα. Σε δηλώσεις του, ο παραγωγός του franchise, «Οι πειρατές της Καραϊβικής», Τζέρι Μπρούκχαϊμερ αποκάλυψε ότι έχει μιλήσει με τον Αμερικανό ηθοποιό σχετικά με το ενδεχόμενο της επιστροφής του στο ρόλο αν και ο ίδιος έχει πει στο παρελθόν ότι «τίποτα στον κόσμο» δεν θα τον έπειθε να ξαναφορέσει το κοστούμι του Τζακ Σπάροου. «Νομίζω ότι ο Τζόνι θα γυρίσει. Αν του αρέσει ο τρόπος που θα γραφτεί ο ρόλος του, νομίζω θα το κάνει», υποστήριξε ο Τζέρι Μπρούκχαϊμερ και πρόσθεσε: «Όλα εξαρτώνται από το σενάριο, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ακόμη το δουλεύουμε και θέλουμε να το κάνουμε. Πρέπει να καταλήξουμε στο σωστό σενάριο. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα αλλά είμαστε κοντά», τόνισε.

Τα νέα της δημιουργίας της έκτης ταινίας του franchise γνωστοποιήθηκαν από το 2019 αλλά η δικαστική διαμάχη του Τζόνι Ντεπ με τον Τύπο και την πρώην σύζυγό του, Αμάντα Χερντ, πάγωσαν τα σχέδια.

Ο Τζόνι Ντεπ πρωταγωνίστησε και στις πέντε ταινίες της σειράς από το 2003 έως το 2017 και κατά τη διάρκεια της δίκης με την Αμάντα Χερντ είχε απαντήσει αρνητικά σε ερώτηση του δικηγόρου της αν «300 εκατομμύρια δολάρια θα τον έκαναν να επιστρέψει στη σειρά».

Προς το παρόν, είναι άγνωστο αν θα επιστρέψουν στη σειρά και οι Κίρα Νάιτλι, Ορλάντο Μπλουμ, που έπαιξαν στις τρεις πρώτες ταινίες, ενώ μια άλλη απόπειρα με την Μάργκο Ρόμπι πρωταγωνίστρια, έπεσε στο κενό. Τον Δεκέμβριο του 2024, η Κίρα Νάιτλι είχε πει ότι «δεν ήταν μόνο αστειάκια και γελάκια η ατμόσφαιρα στα γυρίσματα. Όμως επειδή οι ταινίες πήγαν καλά, είχα τη δυνατότητα να κάνω άλλα πράγματα που μου έφεραν υποψηφιότητες για Όσκαρ».