Bios: Η Έλενα Πέγκα σκηνοθετεί τους «Ερωτευμένους» του Σαμ Σέπαρντ

Το έργο ήταν υποψήφιο για το βραβείο Πούλιτζερ

Newsbomb

Bios: Η Έλενα Πέγκα σκηνοθετεί τους «Ερωτευμένους» του Σαμ Σέπαρντ

«Οι ερωτευμένοι» στο Bios

(c) Τάσος Βρεττός
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σκηνοθέτις και συγγραφέας Έλενα Πέγκα παρουσιάζει από τις 16 Οκτωβρίου στο BIOS το εμβληματικό έργο του Σαμ Σέπαρντ «Οι ερωτευμένοι» (Fool for Love). Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Μελία Κράιλινγκ, ο Παναγιώτης Γαβρέλας, ο Δημήτρης Καραβιώτης και ο Νίκος Βατικιώτης καλούνται να αναμετρηθούν με το πάθος, τη βία και τα μυστικά ενός έρωτα χωρίς διέξοδο σε μια παράσταση που αποκαλύπτει με σκληρότητα, αλλά και ποιητική ένταση την κόλαση του έρωτα και τη βαριά κληρονομιά μίας οικογένειας.

Το έργο του Σαμ Σέπαρντ (1943–2017) κινείται ανάμεσα στον ωμό ρεαλισμό και την ποιητικότητα, φωτίζοντας τα πιο σκοτεινά τοπία της ανθρώπινης ψυχής. Γραμμένο το 1983, το «Fool for Love» αναγνωρίστηκε αμέσως ως ένα από τα πιο ισχυρά και αντιπροσωπευτικά έργα του, φτάνοντας μέχρι και την υποψηφιότητα για το βραβείο Pulitzer. Δύο χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Ρόμπερτ Άλτμαν, με τον ίδιο τον Σέπαρντ και την Κιμ Μπάσινγκερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

H υπόθεση του έργου

Το «Fool for Love» είναι η ιστορία δύο ανθρώπων που βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν έρωτα ικανό να τους καταστρέψει. Η Μέι και ο Έντι συναντιούνται ξανά σ’ ένα παλιό μοτέλ, χαμένο μέσα στην έρημο της Καλιφόρνιας. Ο χώρος, απομονωμένος και κλειστοφοβικός, γίνεται το πεδίο μιας ανελέητης αναμέτρησης, όπου η αγάπη μετατρέπεται σε εμμονή και η έλξη σε βία. Πάθος, ζήλια, πόθος και οργή εναλλάσσονται με καταιγιστικό ρυθμό, καθώς οι δυο τους παλεύουν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον, την ίδια στιγμή που ξέρουν πως δεν μπορούν να ζήσουν χωριστά.

Καθώς η νύχτα προχωρά, το παιχνίδι της έλξης και της απόρριψης αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: η σχέση τους είναι δεμένη όχι μόνο με το πάθος αλλά και με ένα μυστικό που βαραίνει σαν κατάρα. Το παρελθόν τους, ενσαρκωμένο στη φιγούρα ενός ηλικιωμένου άνδρα, ξετυλίγεται σαν φάντασμα που δεν λέει να φύγει. Η παρουσία του φωτίζει την κρυμμένη αλήθεια και αποκαλύπτει το τραύμα που τους κρατά αλυσοδεμένους. Ένα τραύμα που γίνεται ταυτόχρονα δεσμός και καταστροφή.

Η παράσταση

Η Έλενα Πέγκα στους “Ερωτευμένους” συνδυάζει το μελό με τη φάρσα, τον ρεαλισμό με τον συμβολισμό, και σκηνοθετεί μία παράσταση που μιλά για τη βαριά κληρονομιά των οικογενειακών προτύπων, την καταστροφική δύναμη του πάθους και τον εγκλωβισμό των ανθρώπων στα μυστικά του παρελθόντος.

Η ασφυκτική ατμόσφαιρα του μοτέλ μετατρέπεται σε σκηνικό ψυχικής απογύμνωσης, όπου οι ήρωες παλεύουν ανάμεσα στην αγάπη και τη βία, την αλήθεια και το ψέμα, αναζητώντας μάταια μια λύτρωση που δεν έρχεται ποτέ.

Μία παράσταση που δεν είναι απλώς μια ιστορία έρωτα και καταστροφής, αλλά μια ωμή και ταυτόχρονα ποιητική μελέτη πάνω στην ανθρώπινη ψυχή.

Συντελεστές

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
Σκηνοθεσία: Ελένα Πέγκα


Παίζουν οι:

Μέι: Μελία Κράιλινγκ
Έντι: Παναγιώτης Γαβρέλας
Ηλικιωμένος: Δημήτρης Καραβιώτης
Μάρτιν: Νίκος Βατικιώτης

INFO

Χώρος: BIOS (Πειραιώς 84)

Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Μέρες & Ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 20:00

Το έργο είναι κατάλληλο για κοινό άνω των 16 χρόνων.

Παίζεται χωρίς διάλειμμα.

Εισιτήρια:

Κανονικό: 20 ευρώ

Φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ: 18 ευρώ

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oi-eroteumenoi-tou-sam-separnt

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:18ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA προειδοποιεί ότι αστεροειδής θα πλησιάσει σήμερα (3/9) τη Γη με τρομακτική ταχύτητα

15:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αττάλεια: Στο φως το άθικτο «Ναυάγιο με τα κεραμικά» μετά από 2.000 χρόνια κάτω από το νερό

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές φωτογραφίες: Κατασκευαστικές εργασίες σε χώρο που συνδέεται με το «μυστικό» πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

15:04LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι γαμήλιες προετοιμασίες για τον γάμο της καλύτερης φίλης της

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Πώς η κρίση εξελίσσεται σε διπλωματικό αγκάθι για τις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μετ' εμποδίων η επιστράτευση 60.000 εφέδρων - «Πεθαίνουμε χωρίς λόγο»

14:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι δικηγόροι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις 16 Σεπτεμβρίου - Τα αιτήματά τους

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: Το όνομα του βιβλικού Ιερέα-Βασιλιά και του Ιερομάρτυρα Επισκόπου του 1821 και η κρητική μαφία

14:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Το πρώτο ηχηρό «καμπανάκι» του Νίκολιτς στον απογοητευτικό Λιούμπισιτς

14:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό εποχικό βοήθημα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα της ΔΥΠΑ

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διπλό ραντεβού με τον Γιάννη Χαρούλη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρες ακινητοποίησαν 26χρονη μέσα στο σπίτι της και άρχισαν να ψάχνουν τα πράγματα της

14:39ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέμπη: Οι όροι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ για τους πληγέντες

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Θα απαγορευτούν τα ενεργειακά ποτά για τους νέους κάτω των 16 ετών

14:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Barcelona Flamenco Ballet: Για πρώτη φορά στη χώρα μας με την Κάρμεν

14:28ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έμειναν ανάπηρα στη Γάζα στα 2 χρόνια πολέμου

14:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μπακασέτας και Ρότα…έτοιμοι για Μουντιάλ – Απολαυστικό κουίζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο λίγο πριν τη μάχη των προκριματικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω» - Ο διάλογος Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή ήταν «πολύ μελαχρινή»

12:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη – Το τέλος της «Οικογένειας των ναρκωτικών »

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «πεθαίνει»: Ποια είναι η χώρα με τον πιο γερασμένο πληθυσμό

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

13:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση: Εγκαταλείπει το καλώδιο η Κύπρος – «Μη βιώσιμο» λέει ο υπουργός Οικονομικών

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο - Δείτε εικόνες

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ