Η Ελλάδα τραγουδάει Στέλιο Καζαντζίδη: Οι καλύτερες στιγμές και το ανεπανάλητπο φινάλε

Τα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη μεγάλωσαν, μεγαλώνουν και θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν γενιές Ελλήνων, αθάνατα στον χρόνο και στη μνήμη.

Όλη η Ελλάδα, και άνθρωποι που τον αγάπησαν από κάθε γωνιά της γης βρέθηκαν στο μεγάλο ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο την Πέμπτη σε μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη με τους ήχους να πλημμυρίζουν τη φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα.

01 05 02 05 Συναυλία αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 Πηγή: Eurokinissi 03 05 Πηγή: Eurokinissi 04 05 Πηγή: Eurokinissi 05 05 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στη συναυλία αφιέρωμα στον Καζαντζίδη Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 Πηγή: ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Κανείς δεν είπε όχι... Καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της μουσικής σκηνής, βρέθηκαν και τραγούδησαν με τον κόσμο που ξεπερνούσε σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς τις 30.000. Μία βραδιά που τα είχε όλα και δεν έλειπε κανείς...

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν, η έναρξη με το ποντιακό της Κλαυδίας, φόρο τιμή στην κοινή καταγωγή της με τον Στέλιο Καζαντζίδη, η ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος υποδύθηκε τον λαϊκό τραγουδιστή στη βιογραφική ταινία, τα ντουέτια διάσημων καλλιτεχνών.

Η μεγάλη συναυλία αφιέρωμα έκλεισε μία ανεπανάληπτη συνύπαρξη όλων των καλλιτεχνών που συμμετείχαν πάνω στην σκηνή, τραγουδώντας «Το Τελευταίο Βράδυ Μου».

'Ολα όσα έγιναν στο Καλλιμάρμαρο

Διαβάστε επίσης