Πέθανε στα 81 του χρόνια ο ιδρυτής των Supertramp, Ρικ Ντέιβις

Ο Ρικ Ντέιβις έδωσε πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο

Newsbomb

Πέθανε στα 81 του χρόνια ο ιδρυτής των Supertramp, Ρικ Ντέιβις

Ο Ρικ Ντέιβις των Supertramp

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο του μυελού των οστών, το ιδρυτικό μέλος των Supertramp, Ρικ Ντέιβις άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών. Ο Ρικ Ντέιβις υπήρξε επίσης ο συνθέτης και τραγουδιστής του συγκροτήματος σε τραγούδια όπως τα «Goodbye Stranger» και «Bloody Well Right».

Η ασθένειά του έγινε γνωστή το 2015 και εξαιτίας της επείγουσας θεραπείας που έπρεπε να ακολουθήσει, ακυρώθηκε η περιοδεία επανασύνδεσης των Supertramp που είχε προγραμματισθεί εκείνη τη χρονιά. «Είχαμε το προνόμιο να τον ξέρουμε και να παίζουμε μαζί του μουσική για περισσότερο από 50 χρόνια. Θα τον θυμόμαστε για τη ζεστασιά του, την επιμονή του και την αφοσίωσή του στη σύζυγό του, Σου», έγραψε το συγκρότημα σε ανάρτησή του. Και πρόσθεσε: «ήταν η φωνή και ο πιανίστας πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp αφήνοντας ένα ανεξίτηλο ίχνος στην ιστορία της ροκ μουσικής».

Από μικρή ηλικία

Ο Ρικ Ντέιβις γεννήθηκε το 1944 στο Ντίβον της Αγγλίας και ξεκίνησε να παίζει μουσική από μικρή ηλικία, πρώτα τύμπανα και στη συνέχεια πλήκτρα. Το 1969 έβαλε μια αγγελία αναζητώντας μουσικούς για το συγκρότημα που ήθελε αν φτιάξει και σε αυτή απάντησε ο Ρότζερ Χόντσον και οι δυο τους ξεκίνησαν ως Daddy για να μετονομαστούν στη συνέχεια σε Supertramp. Γνώρισαν την επιτυχία με το «Bloody well right» και στη συνέχεια με τα «Give a little bit» και «Logical song». Το άλμπουμ τους, «Breakfast in America» που κυκλοφόρησε το 1979 έχει πουλήσει περισσότερα από 30 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και τους χάρισε δύο βραβεία Γκράμι.

Ο Ρικ Ντέιβις συνέχισε να εμφανίζεται ζωντανά ακόμα και μετά τη διάγνωση καρκίνου, συνήθως με τους Ricky and the Rockets.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:00ΕΛΛΑΔΑ

Η Τροχαία έγραψε τη Ματούλα Ζαμάνη για κράνος: «Να πιάνουν εμάς και να αφήνουν τα άλλα»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Επιδεινώνεται η ενεργειακή κρίση - Νέο μπλακ άουτ σε 5 περιοχές, ρεύμα για 3 ώρες

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε μεγάλη ιδιωτική κλινική: Ασθενής έλαβε λάθος μετάγγιση αίματος

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκός τάφος με ελληνική επιγραφή - Ανήκε σε μέλος της ανώτερης τάξης

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

14:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ο Αντετοκούνμπο, οι «παλιοσειρές» και οι X-Factors

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για την απαγόρευση των social media

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν θα μας αναγκάσουν ποτέ να αλλάξουμε πορεία» στην Ουκρανία - Έτοιμος για νέα μέτρα κατά της Μόσχας ο Τραμπ

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Οι γειτονιές μας, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο - Η ολιστική στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθούμε, φέρνει απτά αποτελέσματα»

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε στα 81 του χρόνια ο ιδρυτής των Supertramp, Ρικ Ντέιβις

14:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία οι Λεσόρ και Γκριγκόνις

14:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο 17χρονος που άρπαξε μωρά από Ομόνοια και Καμίνια

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στις ΗΠΑ: Πάνω από δέκα μασκοφόροι εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε κατάστημα - Προκάλεσαν εγκεφαλικό στον ιδιοκτήτη - Βίντεο

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: «Παρέλυσε» το Μετρό του Λονδίνου - Ξεκίνησε εβδομάδα απεργιών των εργαζομένων

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Ο Μάριος Φραγκούλης τιμά τα 100 χρόνια του Μίκη

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αλλάζει προπονητή εν μέσω τουρνουά η Γερμανία - Αποχωρεί λόγω υγείας ο Μουμπρού

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

13:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ιερώνυμο: Εξαιρετικό το επίπεδο συνεργασίας Πολιτείας και Εκκλησίας - Έχουμε λύσει εκκρεμότητες, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε μεγάλη ιδιωτική κλινική: Ασθενής έλαβε λάθος μετάγγιση αίματος

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση φόρων: Αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων - Πόσο ωφελούνται μισθωτοί, οικογένειες, ένστολοι, συνταξιούχοι, νέοι - Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από τα νέα μέτρα - Πίνακες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στις ΗΠΑ: Πάνω από δέκα μασκοφόροι εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε κατάστημα - Προκάλεσαν εγκεφαλικό στον ιδιοκτήτη - Βίντεο

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται οι συνταξιούχοι από τα νέα μέτρα - Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγαλύτερη μείωση φόρων στην μεταπολίτευση - Ωφελούνται 4 εκατ.πολίτες - Τι αλλάζει για φορολόγηση σε οικογένειες και νέους - Πού μειώνονται ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αλλάζει προπονητή εν μέσω τουρνουά η Γερμανία - Αποχωρεί λόγω υγείας ο Μουμπρού

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Συνελήφθη 20χρονος γόνος ευκατάστατης οικογένειας - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ