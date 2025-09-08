Πέθανε στα 81 του χρόνια ο ιδρυτής των Supertramp, Ρικ Ντέιβις

Μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο του μυελού των οστών, το ιδρυτικό μέλος των Supertramp, Ρικ Ντέιβις άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών. Ο Ρικ Ντέιβις υπήρξε επίσης ο συνθέτης και τραγουδιστής του συγκροτήματος σε τραγούδια όπως τα «Goodbye Stranger» και «Bloody Well Right».

Η ασθένειά του έγινε γνωστή το 2015 και εξαιτίας της επείγουσας θεραπείας που έπρεπε να ακολουθήσει, ακυρώθηκε η περιοδεία επανασύνδεσης των Supertramp που είχε προγραμματισθεί εκείνη τη χρονιά. «Είχαμε το προνόμιο να τον ξέρουμε και να παίζουμε μαζί του μουσική για περισσότερο από 50 χρόνια. Θα τον θυμόμαστε για τη ζεστασιά του, την επιμονή του και την αφοσίωσή του στη σύζυγό του, Σου», έγραψε το συγκρότημα σε ανάρτησή του. Και πρόσθεσε: «ήταν η φωνή και ο πιανίστας πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp αφήνοντας ένα ανεξίτηλο ίχνος στην ιστορία της ροκ μουσικής».

Από μικρή ηλικία

Ο Ρικ Ντέιβις γεννήθηκε το 1944 στο Ντίβον της Αγγλίας και ξεκίνησε να παίζει μουσική από μικρή ηλικία, πρώτα τύμπανα και στη συνέχεια πλήκτρα. Το 1969 έβαλε μια αγγελία αναζητώντας μουσικούς για το συγκρότημα που ήθελε αν φτιάξει και σε αυτή απάντησε ο Ρότζερ Χόντσον και οι δυο τους ξεκίνησαν ως Daddy για να μετονομαστούν στη συνέχεια σε Supertramp. Γνώρισαν την επιτυχία με το «Bloody well right» και στη συνέχεια με τα «Give a little bit» και «Logical song». Το άλμπουμ τους, «Breakfast in America» που κυκλοφόρησε το 1979 έχει πουλήσει περισσότερα από 30 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και τους χάρισε δύο βραβεία Γκράμι.

Ο Ρικ Ντέιβις συνέχισε να εμφανίζεται ζωντανά ακόμα και μετά τη διάγνωση καρκίνου, συνήθως με τους Ricky and the Rockets.