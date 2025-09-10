Γλυπτά του Παρθενώνα: Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς επιθυμούν την επιστροφή τους

Νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στους Times δείχνει ότι το 56% των Βρετανών επιθυμούν την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς επιθυμούν την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ενώ ένας στους τρεις τάσσεται υπέρ της επιστροφής όλων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης που βρίσκονται στα Βρετανικά μουσεία και έχουν κλαπεί ή λεηλατηθεί.

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στα τέλη Αυγούστου για λογαριασμό του Parthenon Project, του οργανισμού που πραγματοποιεί δράσεις για την επιστροφή των Γλυπτών και δημοσιεύτηκε στους Times. Επιπλέον, η δημοσκόπηση επισημαίνει ότι το ελληνικό αίτημα έχει πλέον μεγάλη υποστήριξη και ανάμεσα στους ψηφοφόρους των Βρετανικών κομμάτων με τους μισούς υποστηρικτές των Συντηρητικών να δηλώνουν υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα. Κρίνεται ότι η ευκαιρία είναι τώρα καθώς η πτέρυγα του Βρετανικού Μουσείου που εκτίθενται τα Γλυπτά, η Duveen Gallery θα κλείσει σύντομα για να γίνουν εργασίες ανακαίνισης ύψους 1 δις. λιρών.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 56% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα, ενώ μόλις το 22% θεωρεί ότι τα Γλυπτά πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο. Σε αντίστοιχη δημοσκόπηση πέρυσι, το ποσοστό εκείνων που υποστήριξαν την επιστροφή ήταν 53%.

Το αίτημα διαπερνά ηλικίες και πολιτικές πεποιθήσεις

Ο συντηρητικός Λόρδος Vaizey του Didcot, πρόεδρος του Parthenon Project, σχολιάζει ότι «το αίτημα επιστροφή των Γλυπτών δεν βρίσκει υποστηρικτές μόνο σε ένα μέρος της Βρετανικής κοινωνίας αλλά διαπερνά τις ηλικίες, τις περιοχές που ζουν οι πολίτες και τις πολιτικές πεποιθήσεις. Οι φορείς της χώρας μας πρέπει να εμπνευστούν από αυτή τη δημοσκόπηση και να πάρουν πρωτοβουλίες με την ίδια καθαρότητα και ηθική όπως οι Βρετανοί πολίτες».

Η Βαρώνη Debbonaire, που ανήκει στους Εργατικούς και είναι επίσης πρόεδρος του Parthenon Project τονίζει ότι «η επιστροφή των Γλυπτών θα μπορούσε να γίνει η βάση πάνω στην οποία θα κτισθεί η πολιτιστική συνεργασία Βρετανίας – Ελλάδας που θα βλέπει μπροστά. Οι επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου έχουν τώρα την ευκαιρία να γράψουν ιστορία επιλέγοντας μια λύση win – win που αντικατοπτρίζει την άποψη της πλειοψηφίας του Βρετανικού λαού».

Σημειώνεται επίσης ότι η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το 30% των ερωτηθέντων επιθυμούν την επιστροφή όλων των κλεμμένων, λεηλατημένων και αμφισβητούμενων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που κατέχουν τα Βρετανικά Μουσεία. Μόλις το 11% πιστεύει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει.

