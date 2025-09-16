Vooeeton (Βουητόν): Ο θρυλικός Γιάννης Ντρενογιάννης επιστρέφει με 5 νέα μουσικά κομμάτια

Στις 3 Οκτώβρη 2025 κυκλοφορεί ο νέος δίσκος σε βινύλιο του Γιάννη Ντρενογιάννη. Θα βρίσκεται στα περισσότερα δισκοπωλεία της Αθήνας.

Μέσα σε μόλις 20 ώρες στο στούντιο, χωρίς πρόβες, ζωντανά και αυθόρμητα, τέσσερις μουσικοί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο μουσικό σύνολο.

Οι μουσικοί που συμμετείχαν:

Γιάννης Ντρενογιάννης: Κιθάρες (The Anti Troppau Council, Yeah!, Libido Blume, Sigmatropic)

Άκης Μπογιατζής: Φωνές, Μπάσο (Sigmatropic, Libido Blume, Cpt. Nefos)

Αντώνης Λιβιεράτος: Πλήκτρα (Dr. Atomik, Chapter 24, Sigmatropic, Illegal Operation)

Γιάννης Τρυφερούλης: Τύμπανα (Sigmatropic, Dr. Atomik, Chapter 24, Low Noise)