Αλκίνοος Ιωαννίδης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Φεύγεις, γιορτινός και αιώνιος

Συγκινημένος ο Αλκίνοος Ιωαννίδης εκφώνησε τον επικήδειο προς τον δάσκαλό του, όπως είπε

Newsbomb

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Φεύγεις, γιορτινός και αιώνιος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο συνθέτης και τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης μίλησε «για τον παιδικό του ήρωα» Διονύση Σαββόπουλο στον επικήδειο λόγο του, με δάκρυα στα μάτια, καθώς εξιστόρησε την πρώτη του εμπειρία με τον θρυλικό τραγουδοποιό.

«Η πρώτη μεγάλη συναυλία που παρακολούθησα ήταν δική σου όταν με πήγε ο πατέρας μου στο κεντρικό στάδιο της Λευκωσίας να σε δω την εποχή που η Κύπρος έκειτο μακράν και δεν πάταγε καλλιτέχνης στο νησί. Έτσι ήρθες κι έστησες γιορτή. Σου άρεσαν οι γιορτές, τα μπουλούκια, τα συμπόσια, τα πανηγύρια, οι φιέστες, οι επέτειοι… Προετοιμαζόμουν και τα περίμενες σαν παιδάκι που ανυπομονεί για τα Χριστούγεννα. Σε αποχαιρετούμε σήμερα σαν έναν άνθρωπο σημαντικό για το τραγούδι και τον πολιτισμό, σημαντικό για τη σκέψη, το αίσθημα και την αισθητική μας, δηλαδή για ολόκληρη τη ζωή μας. Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς».

Με εμφανή τη συγκίνηση στη φωνή, ο καλλιτέχνης είπε χαρακτηριστικά: «Σε αποχαιρετώ και εκ μέρους των παιδιών και μαθητών σου, των τραγουδοποιών της χώρας. Υπάρχουμε γιατί προϋπήρξες. Μας πήρες παιδάκια μέσα από το πικάπ του σπιτιού μας και μας άνοιξες την πόρτα σε ένα περιβόλι του τρελού, γεμάτο τραγούδια. Τρισυπόστατος, ένωσες τον συνθέτη, τον ποιητή και τον ερμηνευτή, ανεβάζοντας την ένωση αυτή σε θεόρατο ύψος. Μας έμαθες την αλφαβήτα της ιερής μας τέχνης. Παραμέρισες θαρραλέα εμπόδια και οδοφράγματα, δείχνοντας μας δρόμο στο άπειρο. Μας είπες “γράψτε τα τραγούδια σας και τραγουδήστε τα. Μας ανέθρεψες, μας στήριξες, μας ελευθέρωσες. Μαζί με τους αγαπημένους σου δασκάλους, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Βασίλη Τσιτσάνη φωταγώγησες τις πλατείες, τα θέατρα, τα σπίτια και τις καρδιές μας».

Και όπως είπε, μεταξύ άλλων, «ανέδειξες το πολύτιμο, ανέβασες το επίπεδο της χώρας συνολικά και το επίπεδο του καθενός και της καθεμιάς προσωπικά».

Από την Μητρόπολη Αθηνών όπου πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδοποιό ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συνέχισε λέγοντας: «Είπες κάποτε ο συνθέτης αυτό κάνει: Ενώνει τα κομμάτια της ψυχής μας σε ένα. Ε, λοιπόν το έκανες πολύ καλά. Ένωσες τα κομμάτια μας. Κάποιους μας ένωσες συχνά και εναντίον σου. Ήσουν γεμάτος αντιφάσεις. Ένας συντηρητικός με καρδιά επαναστάτη. Ένας αυστηρός δάσκαλος με ρούχα παλιάτσου, ένας λόγιος καραγκιοζοπαίχτης, ένας δύστροπος γέροντας με ψυχή ζαβολιάρικου παιδιού, ένας βλοσυρός που του άρεσαν τα ανέκδοτα, ένας ασκητής με ακριβά γούστα, ένας αμήχανος σοφός, ο γραμματέας μαζί με τον αλήτη… Δεν ξέραμε πότε ήσουν ρόλος και πότε ο εαυτός σου. Ίσως ούτε και εσύ. Δυσκολεύτηκες. Σε ένιωθα. Μας δυσκολεύεις και εμάς μας τσαντίζεσαι. Ψάχναμε πού να σε κατατάξουμε, πώς να σε καταλάβουμε. Μα τι θέλαμε επιτέλους; Να είσαι προβλέψιμος; Και ποιος τα έγραφε αυτά τα απρόβλεπτα τραγούδια; Σου ζητούσαμε να πειθαρχήσεις στην εικόνα που σου δίναμε. Όμως μόνο ένας απείθαρχος μπορούσε να φτάσει εκεί που έφτασες. Θέλαμε να σε εξηγήσουμε. Ήσουν ανεξήγητος. Στην τελευταία σου συναυλία πιο ευάλωτος και πιο σίγουρος από ποτέ».

Κλείνοντας την ομιλία του πρόσθεσε: «Ακριβέ μου δάσκαλε, τον τελευταίο καιρό έγινες τρυφερός. Ζήτησες τις συγγνώμες σου, είπες τα σ’ αγαπώ σου. Αξιώθηκα κι εγώ να σου το πω ξανά, μετά από χρόνια, πως σ’αγαπώ πριν από λίγες μέρες. Σου το επαναλαμβάνω ολόψυχα και τώρα εδώ, στο ξόδι σου, εκ μέρους των γνωστών και αγνώστων ποιητών μιας αντι ποιητικής εποχής, των σημερινών καλλιτεχνών, μιας Ελλάδας που παραμένει οικόπεδο και αποικία, αλλά που την αγάπησες, την τίμησες και την πλουτίσες, εκ μέρους του κάθε ακροατή που χώρεσε στα τραγούδια σου και του κάθε παιδιού που σε περιέχει, χωρίς να το ξέρει, σε ευχαριστώ. Φεύγεις, γιορτινός και αιώνιος, αφήνοντάς μας τα ανεκτίμητα δώρα του περάσματος σου από την γη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά και δενδρύλλια κάνναβης - Ανάμεσά τους και ένας ανήλικος

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης για το SMS του υπουργείου Μεταφορών: «Δεν έγινε καμία ανάθεση και δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων»

15:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Φεύγεις, γιορτινός και αιώνιος, αφήνοντάς μας τα δώρα σου

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χρονογράφο του νεοελληνικού ταξιδιού»

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Δύο συλλήψεις για κλοπές και διαρρήξεις σε περιοχές της Πέλλας

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Το Λούβρο μετέφερε πολύτιμα κοσμήματά στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά την κινηματογραφική ληστεία

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος καταζητούμενος για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: «Εποικοδομητικές» οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα - Θα επαναληφθούν αύριο το πρωί

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Κατευόδιο με τη «Συννεφούλα» από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού – Κόσμος τραγουδούσε και χειροκροτούσε - Live εικόνα

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Ροντινέι, Τσικίνιο στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» | Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

14:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν πρώτοι χρήματα στους λογαριασμούς

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξεκουράσου, σε ευχαριστούμε για όλα», είπε η Δήμητρα Γαλάνη

14:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία–εξπρές τη Δευτέρα αλλά με θερμοκρασίες έως και 33 βαθμούς

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 69χρονος τουρίστας που έπεσε από τοίχο του Πάνθεον στη Ρώμη

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Νιόνιο, σε περιμένουν οι κιθάρες», είπε στον επικήδειο ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης

14:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταμάτης Φασουλής - επικήδειος: Διονύση μου, τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου;

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Δεν έχω μαγικό ραβδί, αλλά θα κάνουμε μια ομάδα που θα είμαστε όλοι υπερήφανοι για αυτή»

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Σε αποχαιρετώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ – Τον «Άγγελο Εξάγγελο» ξεχώρισε ο πρωθυπουργός

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Άγγιξες τις ψυχές μας με τρόπο ανεξίτηλο», είπε συγκινημένη στον επικήδειο η Σακελλαροπούλου

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Εφιαλτικές στιγμές για δύο κοπέλες στο λιμάνι – Τις παρενοχλούσαν όλο το βράδυ τρεις νεαροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - «Ας κρατήσουν οι χοροί» για το «τελευταίο αντίο»

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

15:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Φεύγεις, γιορτινός και αιώνιος, αφήνοντάς μας τα δώρα σου

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξεκουράσου, σε ευχαριστούμε για όλα», είπε η Δήμητρα Γαλάνη

13:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο ατακαδόρος Μπενίτεθ έκανε Αλαφούζο και δημοσιογράφους να γελάσουν – Το «Πανάθα μόνο» του Σισέ

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Κατευόδιο με τη «Συννεφούλα» από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού – Κόσμος τραγουδούσε και χειροκροτούσε - Live εικόνα

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης για το SMS του υπουργείου Μεταφορών: «Δεν έγινε καμία ανάθεση και δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων»

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Σε αποχαιρετώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ – Τον «Άγγελο Εξάγγελο» ξεχώρισε ο πρωθυπουργός

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

12:59ΥΓΕΙΑ

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία μας - Μια ώρα περισσότερος ύπνος αλλά με τι κόστος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ