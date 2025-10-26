Οκτώ Έλληνες της Διασποράς τιμήθηκαν με το βραβείο “Αργώ”

Για 7η χρονιά απονεμήθηκαν τα βραβεία Αργώ, σε Έλληνες της διασποράς που διαπρέπουν διεθνώς. Τα βραβεία είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, στόχος της οποίας είναι η επιβράβευση των Ελλήνων της Διασποράς που τιμούν την καταγωγή τους, η προβολή των επιτευγμάτων τους για παραδειγματισμό των νεότερων γενεών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά και η ευαισθητοποίηση της Ελλάδας για την επιτυχία των νέων της στο εξωτερικό.

Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, τίμησε με την παρουσία της η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία και παρέδωσε τα βραβεία στους τιμώμενους. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε και η γενική γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη. Την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος Κατερίνα Λυμπεροπούλου και το μουσικό σκέλος επιμελήθηκε η τσελίστρια Δέσποινα Κορνηλάκη, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνιδρύτρια της Brussels Chamber Ensemble, που συγκίνησε το κοινό παίζοντας το “Ας κρατήσουν οι χοροί” του Διονύση Σαββόπουλου.

Οι νικητές των βραβείων “Αργώ” 2025 είναι:

Βραβείο Αθλητισμού : στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που διακρίνεται στο βελγικό πρωτάθλημα και στην Εθνική Ελλάδας

: στον που διακρίνεται στο βελγικό πρωτάθλημα και στην Εθνική Ελλάδας Βραβείο Ανθρωπιστικής Προσφοράς : στη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια Αλεξάνδρα Πασχαλίδου .

: στη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια . Βραβείο Γαστρονομίας : στον Δημήτριο Μούδιο , σεφ και δημιουργό εστιατορίων στην Ταϊλάνδη.

: στον , σεφ και δημιουργό εστιατορίων στην Ταϊλάνδη. Βραβείο Επιστημών : στη φυσικό Λία Μέρμιγκα, πρώτη γυναίκα Διευθύντρια του Fermilab στις ΗΠΑ.

: στη φυσικό πρώτη γυναίκα Διευθύντρια του Fermilab στις ΗΠΑ. Βραβείο Επιχειρηματικότητας : στον Αλκιβιάδη Θωμά , ιδρυτή της ALTHOM GmbH.

: στον , ιδρυτή της ALTHOM GmbH. Βραβείο Καινοτομίας : στον Κλεάνθη Ξανθόπουλο, συνιδρυτή βιοτεχνολογικών εταιρειών που αναπτύσσουν θεραπείες για καρκίνο.

: στον συνιδρυτή βιοτεχνολογικών εταιρειών που αναπτύσσουν θεραπείες για καρκίνο. Βραβείο Πολιτισμού & Τεχνών : στην Ευγενία Κοτανίδη , για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στη Γεωργία.

: στην , για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στη Γεωργία. Βραβείο Προσφοράς στα Κοινά: στον δημοσιογράφο Μανώλη Κωστίδη, ανταποκριτή στην Κωνσταντινούπολη.

