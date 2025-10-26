Οκτώ Έλληνες της Διασποράς τιμήθηκαν με το βραβείο “Αργώ”
Αναλυτικά οι βραβευθέντες
Για 7η χρονιά απονεμήθηκαν τα βραβεία Αργώ, σε Έλληνες της διασποράς που διαπρέπουν διεθνώς. Τα βραβεία είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, στόχος της οποίας είναι η επιβράβευση των Ελλήνων της Διασποράς που τιμούν την καταγωγή τους, η προβολή των επιτευγμάτων τους για παραδειγματισμό των νεότερων γενεών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά και η ευαισθητοποίηση της Ελλάδας για την επιτυχία των νέων της στο εξωτερικό.
Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, τίμησε με την παρουσία της η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία και παρέδωσε τα βραβεία στους τιμώμενους. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε και η γενική γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη. Την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος Κατερίνα Λυμπεροπούλου και το μουσικό σκέλος επιμελήθηκε η τσελίστρια Δέσποινα Κορνηλάκη, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνιδρύτρια της Brussels Chamber Ensemble, που συγκίνησε το κοινό παίζοντας το “Ας κρατήσουν οι χοροί” του Διονύση Σαββόπουλου.
Οι νικητές των βραβείων “Αργώ” 2025 είναι:
- Βραβείο Αθλητισμού: στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που διακρίνεται στο βελγικό πρωτάθλημα και στην Εθνική Ελλάδας
- Βραβείο Ανθρωπιστικής Προσφοράς: στη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.
- Βραβείο Γαστρονομίας: στον Δημήτριο Μούδιο, σεφ και δημιουργό εστιατορίων στην Ταϊλάνδη.
- Βραβείο Επιστημών: στη φυσικό Λία Μέρμιγκα, πρώτη γυναίκα Διευθύντρια του Fermilab στις ΗΠΑ.
- Βραβείο Επιχειρηματικότητας: στον Αλκιβιάδη Θωμά, ιδρυτή της ALTHOM GmbH.
- Βραβείο Καινοτομίας: στον Κλεάνθη Ξανθόπουλο, συνιδρυτή βιοτεχνολογικών εταιρειών που αναπτύσσουν θεραπείες για καρκίνο.
- Βραβείο Πολιτισμού & Τεχνών: στην Ευγενία Κοτανίδη, για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στη Γεωργία.
- Βραβείο Προσφοράς στα Κοινά: στον δημοσιογράφο Μανώλη Κωστίδη, ανταποκριτή στην Κωνσταντινούπολη.
Τα μέλη της Επιτροπής των Βραβείων Αργώ είναι:
- Νικηφόρος Διαμαντούρος, Αντιπρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών, πρώην Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (Πρόεδρος)
- Βασίλης Σκουρής, πρώην Πρόεδρος Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ντίνος Αρκουμάνης, Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Keele Greece
- Ευθύμιος Βιδάλης, τέως Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ
- Ειρήνη Γερουλάνου, Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής Μουσείου Μπενάκη
- Παναγιώτης Γιαννάκης, Προπονητής καλαθοσφαίρισης
- Άννη Ηλιοπούλου, Επιχειρηματίας – Εκδότρια
- Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Δ/ντής Πληροφορικής MIT Media Lab
- Ελένη Παπούλια, Εκτελεστική Δ/ντρια Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard
- Αθανάσιος Σαββάκης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΣΒΒΕ
- Γιάννης Σπανολιός, Πρόεδρος “Όλοι Μαζί Μπορούμε”
- Σπύρος Α. Παππάς, Πρόεδρος Δικτύου Ελλήνων της Ε.Ε. “Αργώ”