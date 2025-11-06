Η Μνήμη ζωντανεύει ξανά – Το «Cats» επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με μεγάλη επιτυχία κι ένα θερμό και ενθουσιώδες χειροκρότημα υποδέχθηκε χθες βράδυ η Αθήνα το πολυβραβευμένο και παγκοσμίως αγαπημένο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber CATS.

Στο Christmas Theater, είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουμε μια λαμπερή, υψηλών προδιαγραφών παράσταση με την υπέροχη διαχρονική μουσική και την πασίγνωστη ερμηνεία του ‘Memory’, τις εντυπωσιακές χορογραφίες και τους φωτισμούς που συνέβαλαν στην καθηλωτική ατμόσφαιρα, τα εξαιρετικά σκηνικά και ένα πολυμελές σύνολο ηθοποιών απόλυτα εναρμονισμένο που υπηρέτησε με τις μεταμορφώσεις, τα μοναδικά κοστούμια του φυσικά τις ερμηνείες, την ιστορία των CATS, με ακρίβεια, συγκίνηση και χιούμορ.

Μαγευτικό θεατρικό ταξίδι για θεατές κάθε ηλικίας η παράσταση των CATS, αγαπήθηκε και πάλι, συγκίνησε, χάρισε μοναδικές στιγμές που θα μπορέσετε να ζήσετε έως και τις 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater.

Βασισμένο στην ποιητική συλλογή του T.S. Eliot «Το Βιβλίο των Πρακτικών Γατών του Γέρου Πόσουμ», το CATS χαρακτηρίστηκε από το Daily Express ως «πρωτοποριακό», προσφέροντας ένα μοναδικό μείγμα μουσικής, χορού και ποίησης.

Κάθε χρόνο, τη νύχτα του Τζέλικλ Μπαλ, οι Γάτες Τζέλικλ συγκεντρώνονται για να επιλεγεί - από τον σοφό Old Deuteronomy - η γάτα που θα ξαναγεννηθεί σε μία νέα ζωή στο Heaviside Layer.

Υπενθυμίζουμε ότι η σπουδαία αυτή ευρωπαϊκών προδιαγραφών παραγωγή θα επισκεφθεί και τη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας να ζήσει μία απίστευτη καλλιτεχνική εμπειρία στο διάστημα

12 - 16 Νοεμβρίου 2025.

(Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ελληνικούς υπότιτλους)

Προπώληση εισιτηρίων www.more.com