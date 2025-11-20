«Ο Τέλειος Φόνος»: Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση
Το θεατρικό «Ο Τέλειος Φόνος» είναι βασισμένο στο θρυλικό “Dial M for Murder” του Frederick Knott, την παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία που σκηνοθέτησε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ
Το αριστοτεχνικό αστυνομικό θρίλερ του Φρέντερικ Νοτ, «Ο Τέλειος Φόνος», που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Dial M for Murder», ανεβαίνει φέτος στο Θέατρο Ελιάρτ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.
Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν – ένα παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν. Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Σκηνικό – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης
Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης
Μουσική επιμέλεια: Joniman
Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη
Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου
Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης
Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκη
INFO
Θέατρο ELIART: Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα | Τ.:210 347 7677
Από 28 Νοεμβρίου: Παρασκευή: 21:00 | Σάββατο: 18:00 & 21:00 | Κυριακή: 18:00 Διάρκεια: 90 λεπτά
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Προπώληση Εισιτηρίων: More.com
Τιμές εισιτηρίων: 21€ κανονικό, 18€ μειωμένο
Early bird: 14 ευρώ