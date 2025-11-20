«Ο Τέλειος Φόνος»: Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση

Το αριστοτεχνικό αστυνομικό θρίλερ του Φρέντερικ Νοτ, «Ο Τέλειος Φόνος», που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Dial M for Murder», ανεβαίνει φέτος στο Θέατρο Ελιάρτ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν – ένα παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν. Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Σκηνικό – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης

Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης

Μουσική επιμέλεια: Joniman

Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη

Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου

Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης

Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκη

INFO

Θέατρο ELIART: Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα | Τ.:210 347 7677

Από 28 Νοεμβρίου: Παρασκευή: 21:00 | Σάββατο: 18:00 & 21:00 | Κυριακή: 18:00 Διάρκεια: 90 λεπτά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση Εισιτηρίων: More.com

Τιμές εισιτηρίων: 21€ κανονικό, 18€ μειωμένο

Early bird: 14 ευρώ