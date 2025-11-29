Σαββατοκύριακο με «Σπασμένη φλέβα», «Stranger Things», μελοποιημένη ποίηση και φωταγώγηση στο ΚΠΙΣΝ

Σαββατοκύριακο με «Σπασμένη φλέβα», «Stranger Things», μελοποιημένη ποίηση και τη μεγάλη φωταγώγηση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο κείμενο αυτό θα βρείτε ό,τι δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο.

Θεατρικές Παραστάσεις

«Εχθρός του λαού» του Χένρικ Ίψεν

Θέατρο Κνωσός: Κνωσού 11

Ο Τόμας Όστερμάιερ, διάσημος σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Schaubühne στο Βερολίνο, παρουσιάζει τη δική του σύγχρονη εκδοχή του έργου με Έλληνες ηθοποιούς. Στη διασκευή του, το κλασικό έργο του Ίψεν αποκτά επίκαιρη διάσταση, φωτίζοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην ηθική ευθύνη και τα οικονομικά συμφέροντα. Ο γιατρός Στόκμαν, αποκαλύπτοντας ότι τα ιαματικά λουτρά της πόλης είναι μολυσμένα, έρχεται αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδελφό του και μια κοινωνία που προτιμά την απόκρυψη της αλήθειας κι έτσι μετατρέπεται σε «εχθρό του λαού». Με σκηνική τόλμη και κοινωνική ευαισθησία, ο Όστερμάιερ επαναφέρει τα ιψενικά ερωτήματα στο σήμερα με ένα επιλεγμένο καστ ηθοποιών.

Σκηνοθεσία: Τόμας Όστερμάιερ

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ.

Εισιτήρια: more.com

«Ένα κάποιο κενό» της Βαλέριας Δημητριάδου

Θέατρο Εμπορικόν: Σαρρή 11

Η Βαλέρια Δημητριάδου επιστρέφει με το τρίτο της θεατρικό έργο, παρουσιάζοντας επτά παράλληλες ιστορίες ανθρώπων που παλεύουν με τις μεταβάσεις της ζωής: μια νέα μητέρα, ένα ζευγάρι που μένει μόνο του μετά την αναχώρηση των παιδιών, ένας εργένης ταξιτζής, ένας τελειόφοιτος Νομικής, ένας ανάπηρος μουσικός και μια γυναίκα που φοβάται τη φθορά του χρόνου. Μέσα από αυτά τα εσωτερικά μονόπρακτα, το έργο φωτίζει την εύθραυστη πλευρά της «κανονικότητας» και το κενό που συχνά κρύβεται πίσω της.

Σκηνοθεσία: Βαλέρια Δημητριάδου

Πρωταγωνιστούν: Αθηνά Αλεξοπούλου, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Μιχάλης Πανάδης, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Αθηνά Σακαλή

Εισιτήρια: more.com

Μία δράση για τους μικρούς μας φίλους

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νεφέλη Φασούλη μας καλωσορίζουν στη μουσική τους παράσταση «Πες µου τ’ όνοµά σου» στο πλαίσιο του Christmas Factory στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η ιδιαίτερα αγαπημένη αυτή παράσταση επαναλαμβάνεται αποκλειστικά για τους επισκέπτες του Christmas Factory, ενώ το κοινό μπορεί να την παρακολουθήσει με το εισιτήριο της γενικής εισόδου - το οποίο εξασφαλίζει παράλληλα πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες του θεματικού πάρκου.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 12:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Γιορτινή έναρξη στο ΚΠΙΣΝ

Την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στις 29 Νοεμβρίου στις 19:00, παρουσιάζει η Ευγενία Σαμαρά, η οποία θα υποδεχτεί το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή φωταγώγησης.

Μικροί και μεγάλοι κάνουν πατινάζ κάτω από τα χιλιάδες λαμπάκια που φωτίζουν το Κανάλι και το Πάρκο

Τη βραδιά θα ντύσουν μουσικά το πολυφωνικό συγκρότημα The Loop Quartet, που ανοίγει το πρόγραμμα, και στη συνέχεια η Νίνα Μαζάνη, χαρίζοντας swing και jazz διασκευές αγαπημένων διεθνών επιτυχιών. Το άναμμα των χριστουγεννιάτικων εγκαταστάσεων, το παγοδρόμιο στο Κανάλι και το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων κάνουν πρεμιέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος που θα διαρκέσει όλο τον Δεκέμβριο.

https://www.instagram.com/p/DD_m3TCPjtQ/

Προτάσεις σινεμά

«Σπασμένη Φλέβα»

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γιάννη Οικονομίδη, μετά τη «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς», έρχεται με τη «Σπασμένη Φλέβα» - μια ταινία που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό και θεωρείται από τις πιο δυνατές της χρονιάς. Με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε μια ξεχωριστή ερμηνεία, πλαισιωμένο από τους Κλέλια Ρένεση, Στάθη Σταμουλακάτο, Μαρία Κεχαγίογλου, Μπέτυ Αρβανίτη και ένα πολυμελές καστ, η ταινία ακολουθεί τον Θωμά Αλεξόπουλο, έναν μεσήλικα επιχειρηματία που βουλιάζει στα λάθη του. Η σύγκρουσή του με τον τοκογλύφο της περιοχής κλιμακώνεται επικίνδυνα, και με τον χρόνο να πιέζει για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι, ο Θωμάς οδηγείται στα άκρα. Εκεί όπου όλα μοιάζουν χαμένα, ένα απρόσμενο «εύκολο» σχέδιο εμφανίζεται ως η τελευταία ευκαιρία για λύτρωση ή για την οριστική του πτώση. Η ταινία επίσης, περιλαμβάνει και μια αναπάντεχη εμφάνιση του ΛΕΞ, που προσθέτει μια ακόμη απρόβλεπτη νότα στο σύμπαν του Οικονομίδη.

Μουσική

«Κάπου περνούσε μια φωνή»

Η «bijoux de kant» παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά τη μουσική παράσταση «Κάπου περνούσε μια φωνή», έναν κύκλο μελοποιημένων ποιημάτων του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη σε μουσική Χρίστου Θεοδώρου. Με την ερμηνεία του Ody Icons και τον Αλέξανδρο Αβδελιώδη στο πιάνο, υπό τη σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη, η παράσταση παρουσιάζεται από τις 29 Νοεμβρίου και για δώδεκα μόνο βραδιές υμνώντας τον σημαντικό ποιητή.

Bijoux de kant HOOD art space : Πολυκλείτου 21

Εισιτήρια: more.com

Σειρές

«Stranger Things» - (διαθέσιμη στο Netflix)

Ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας επανήλθε με την πέμπτη και τελευταία του σεζόν, σημειώνοντας ήδη ρεκόρ μόνο από την προβολή των πρώτων τεσσάρων επεισοδίων και επιβεβαιώνοντας πως το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει αμείωτο μέχρι το φινάλε.

Διαβάστε επίσης