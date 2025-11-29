Σαββατοκύριακο με «Σπασμένη φλέβα», «Stranger Things», μελοποιημένη ποίηση και φωταγώγηση στο ΚΠΙΣΝ

Από τον Οικονομίδη στον Ίψεν και τον Λαπαθιώτη: Τι δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο με «Σπασμένη φλέβα», «Stranger Things», μελοποιημένη ποίηση και φωταγώγηση στο ΚΠΙΣΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σαββατοκύριακο με «Σπασμένη φλέβα», «Stranger Things», μελοποιημένη ποίηση και τη μεγάλη φωταγώγηση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο κείμενο αυτό θα βρείτε ό,τι δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο.

Θεατρικές Παραστάσεις

«Εχθρός του λαού» του Χένρικ Ίψεν

Θέατρο Κνωσός: Κνωσού 11

Ο Τόμας Όστερμάιερ, διάσημος σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Schaubühne στο Βερολίνο, παρουσιάζει τη δική του σύγχρονη εκδοχή του έργου με Έλληνες ηθοποιούς. Στη διασκευή του, το κλασικό έργο του Ίψεν αποκτά επίκαιρη διάσταση, φωτίζοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην ηθική ευθύνη και τα οικονομικά συμφέροντα. Ο γιατρός Στόκμαν, αποκαλύπτοντας ότι τα ιαματικά λουτρά της πόλης είναι μολυσμένα, έρχεται αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδελφό του και μια κοινωνία που προτιμά την απόκρυψη της αλήθειας κι έτσι μετατρέπεται σε «εχθρό του λαού». Με σκηνική τόλμη και κοινωνική ευαισθησία, ο Όστερμάιερ επαναφέρει τα ιψενικά ερωτήματα στο σήμερα με ένα επιλεγμένο καστ ηθοποιών.

Σκηνοθεσία: Τόμας Όστερμάιερ

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ.

Εισιτήρια: more.com

«Ένα κάποιο κενό» της Βαλέριας Δημητριάδου

Θέατρο Εμπορικόν: Σαρρή 11

Η Βαλέρια Δημητριάδου επιστρέφει με το τρίτο της θεατρικό έργο, παρουσιάζοντας επτά παράλληλες ιστορίες ανθρώπων που παλεύουν με τις μεταβάσεις της ζωής: μια νέα μητέρα, ένα ζευγάρι που μένει μόνο του μετά την αναχώρηση των παιδιών, ένας εργένης ταξιτζής, ένας τελειόφοιτος Νομικής, ένας ανάπηρος μουσικός και μια γυναίκα που φοβάται τη φθορά του χρόνου. Μέσα από αυτά τα εσωτερικά μονόπρακτα, το έργο φωτίζει την εύθραυστη πλευρά της «κανονικότητας» και το κενό που συχνά κρύβεται πίσω της.

Σκηνοθεσία: Βαλέρια Δημητριάδου

Πρωταγωνιστούν: Αθηνά Αλεξοπούλου, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Μιχάλης Πανάδης, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Αθηνά Σακαλή

Εισιτήρια: more.com

Μία δράση για τους μικρούς μας φίλους

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νεφέλη Φασούλη μας καλωσορίζουν στη μουσική τους παράσταση «Πες µου τ’ όνοµά σου» στο πλαίσιο του Christmas Factory στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η ιδιαίτερα αγαπημένη αυτή παράσταση επαναλαμβάνεται αποκλειστικά για τους επισκέπτες του Christmas Factory, ενώ το κοινό μπορεί να την παρακολουθήσει με το εισιτήριο της γενικής εισόδου - το οποίο εξασφαλίζει παράλληλα πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες του θεματικού πάρκου.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 12:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Γιορτινή έναρξη στο ΚΠΙΣΝ

Την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στις 29 Νοεμβρίου στις 19:00, παρουσιάζει η Ευγενία Σαμαρά, η οποία θα υποδεχτεί το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή φωταγώγησης.

Νιάρχος; παγοδρόμιο

Μικροί και μεγάλοι κάνουν πατινάζ κάτω από τα χιλιάδες λαμπάκια που φωτίζουν το Κανάλι και το Πάρκο

Τη βραδιά θα ντύσουν μουσικά το πολυφωνικό συγκρότημα The Loop Quartet, που ανοίγει το πρόγραμμα, και στη συνέχεια η Νίνα Μαζάνη, χαρίζοντας swing και jazz διασκευές αγαπημένων διεθνών επιτυχιών. Το άναμμα των χριστουγεννιάτικων εγκαταστάσεων, το παγοδρόμιο στο Κανάλι και το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων κάνουν πρεμιέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος που θα διαρκέσει όλο τον Δεκέμβριο.

https://www.instagram.com/p/DD_m3TCPjtQ/

Προτάσεις σινεμά

«Σπασμένη Φλέβα»

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γιάννη Οικονομίδη, μετά τη «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς», έρχεται με τη «Σπασμένη Φλέβα» - μια ταινία που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό και θεωρείται από τις πιο δυνατές της χρονιάς. Με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε μια ξεχωριστή ερμηνεία, πλαισιωμένο από τους Κλέλια Ρένεση, Στάθη Σταμουλακάτο, Μαρία Κεχαγίογλου, Μπέτυ Αρβανίτη και ένα πολυμελές καστ, η ταινία ακολουθεί τον Θωμά Αλεξόπουλο, έναν μεσήλικα επιχειρηματία που βουλιάζει στα λάθη του. Η σύγκρουσή του με τον τοκογλύφο της περιοχής κλιμακώνεται επικίνδυνα, και με τον χρόνο να πιέζει για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι, ο Θωμάς οδηγείται στα άκρα. Εκεί όπου όλα μοιάζουν χαμένα, ένα απρόσμενο «εύκολο» σχέδιο εμφανίζεται ως η τελευταία ευκαιρία για λύτρωση ή για την οριστική του πτώση. Η ταινία επίσης, περιλαμβάνει και μια αναπάντεχη εμφάνιση του ΛΕΞ, που προσθέτει μια ακόμη απρόβλεπτη νότα στο σύμπαν του Οικονομίδη.

Μουσική

«Κάπου περνούσε μια φωνή»

Η «bijoux de kant» παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά τη μουσική παράσταση «Κάπου περνούσε μια φωνή», έναν κύκλο μελοποιημένων ποιημάτων του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη σε μουσική Χρίστου Θεοδώρου. Με την ερμηνεία του Ody Icons και τον Αλέξανδρο Αβδελιώδη στο πιάνο, υπό τη σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη, η παράσταση παρουσιάζεται από τις 29 Νοεμβρίου και για δώδεκα μόνο βραδιές υμνώντας τον σημαντικό ποιητή.

Bijoux de kant HOOD art space : Πολυκλείτου 21

Εισιτήρια: more.com

Σειρές

«Stranger Things» - (διαθέσιμη στο Netflix)

Ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας επανήλθε με την πέμπτη και τελευταία του σεζόν, σημειώνοντας ήδη ρεκόρ μόνο από την προβολή των πρώτων τεσσάρων επεισοδίων και επιβεβαιώνοντας πως το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει αμείωτο μέχρι το φινάλε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σπίτια στον «αέρα» στα Τζουμέρκα - Νέες κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

08:44ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: «Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση» - Συστάσεις για αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης - Βίντεο

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφισβήτηση λογαριασμών, βλάβες και καθυστερήσεις παραδόσεων - Πάνω από 8.500 οι καταγγελίες καταναλωτών στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για το 2024

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Μετέτρεψαν το σπίτι τους σε κέντρο διάσωσης σκαντζόχοιρων - Επανεντάχθηκαν πάνω από 500 «αγκαθωτά» ζώα

08:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με «Σπασμένη φλέβα», «Stranger Things», μελοποιημένη ποίηση και τη μεγάλη φωταγώγηση στο ΚΠΙΣΝ

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 123 νεκροί - Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι - Βίντεο

08:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Άρης κι ΑΕΛ ψάχνουν νίκη «ανάσα» | Με τρία ματς το «ορεκτικό» πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

08:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παγώνουν» όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Καθυστερήσεις έως και 1,5 ώρας στο «Ελ. Βενιζέλος»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας άνω των 86.000 ευρώ από εκτροφέα στη Γαλλία

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Abarth εξετάζει επιστροφή στους κινητήρες βενζίνης

07:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Βλαχόπουλος του ΟΦΗ τραγουδούσε υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού - «Συγγνώμη, παρασύρθηκα»

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι προϋποθέσεις

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιδότηση

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

07:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Τώρα όλα τα μοντέλα της με επιτόκιο μόλις 0,9%

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θηρίο» στην επιστροφή του, αλλά οι Μπακς αποκλείστηκαν από το NBA Cup

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Δύο τροχαία τα ξημερώματα σε Χαμοστέρνας και Κηφισό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα :Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης για την καθ ομολογίαν φόνισσα σύντροφό του

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νυχτερινό «χτύπημα» στην Αθήνα - Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι από βροχή και χαλάζι - Πού θα «στοχεύσει» σήμερα

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφισβήτηση λογαριασμών, βλάβες και καθυστερήσεις παραδόσεων - Πάνω από 8.500 οι καταγγελίες καταναλωτών στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για το 2024

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών - Έως 90% θα φτάσει η επιδότηση

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

08:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παγώνουν» όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

08:44ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: «Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση» - Συστάσεις για αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday με… άδεια ταμεία: Η κακοκαιρία «Adel» και η χαμηλή καταναλωτική διάθεση «πάγωσαν» την αγορά

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης - Βίντεο

08:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Άρης κι ΑΕΛ ψάχνουν νίκη «ανάσα» | Με τρία ματς το «ορεκτικό» πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Οι 370 μάρτυρες που τιμώνται

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλέκτης κορυφών εν μέσω προβλημάτων που θα «λύγιζαν» κάθε άλλη ομάδα

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος είναι ο «αντίπαλός» του για την ηγεσία του Eurogroup – Πότε και πώς εκλέγεται ο νέος πρόεδρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ