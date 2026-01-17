Σαββατοκύριακο με ρεμπέτικο, jazz και θεατρικές πρεμιέρες

Θέατρο

«Όλα... Λάθος!»

(The Play That Goes Wrong) των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης: Κυψέλης 54

Η δημοφιλής κωμωδία αφηγείται την προσπάθεια ανεβάσματος μιας πρεμιέρας από έξι φιλόδοξους ηθοποιούς και δύο φιλότιμους τεχνικούς. Παρά τις συνεχείς τους προσπάθειες, η τύχη δεν φαίνεται να είναι με το μέρος τους και οι απρόβλεπτες καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας μια αλυσίδα από ανατρεπτικές και απολαυστικά «λάθος» στιγμές.

Σκηνοθεσία: Θέμις Μαρσέλλου

Πρωταγωνιστούν:Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μαρία Ανδρούτσου, Πρόδρομος Τοσουνίδης, Γιώργος Χατζής, Βαγγέλης Πιτσιλός, Ελευθερία Κοντογεώργη, Γεράσιμος Παπικινός

«Misery»

του Stephen King σε διασκευή William Goldman

Θέατρο Άνεσις: Λεωφόρος Κηφισίας 14

Το ομώνυμο best-seller του Στίβεν Κινγκ, καθώς και η αξέχαστη κινηματογραφική του μεταφορά από τον Ρομπ Ράινερ, ζωντανεύουν επί σκηνής. Ένα σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ που εστιάζει στην εξουσία, τη χειραγώγηση και τον εγκλεισμό, αναδεικνύοντας τη σκοτεινή πλευρά της δημιουργικότητας.

Σκηνοθεσία: Έλενα Καρακούλη

Πρωταγωνιστούν: Φιλαρέτη Κομνηνού, Αναστάσης Ροϊλός

Μαζί τους, στο ρόλο του Σερίφη, ο Ευθύμης Χρήστου

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

Τα Στενά Παπούτσια

της Ζωρζ Σαρή

Το Kids Theater παρουσιάζει κάθε Κυριακή το εμβληματικό έργο της Ζωρζ Σαρή, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη. Το αγαπημένο παιδικό βιβλίο μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή ζωντανεύοντας τις αγωνίες και τις χαρές των παιδιών όταν αφήνουν πίσω την παιδική ηλικία και πλησιάζουν στην εφηβεία.

Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη

Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Κορίνα Αλεξανδρίδου, Δέσποινα Αμαράντου, Πέτρος Λιόντας, Νάγη Παρασκευοπούλου, Δημήτρης Νάστος, Μαρία Ντούρου

ΝΕΟΣ Ακάδημος: Ακαδημίας και Ιπποκράτους 17

Προτάσεις σινεμά

«Marty Supreme»

του Τζος Σάφντι

Με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Τιμοτέ Σαλαμέ, στον ρόλο του Marty Mauser, η ταινία ακολουθεί έναν 23χρονο πωλητή παπουτσιών στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50, που ονειρεύεται να γίνει ο κορυφαίος παίκτης πινγκ-πονγκ. Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, ενέργεια και ένταση, βουτηγμένη στην αυθεντική ατμόσφαιρα της υπόγειας υποκουλτούρας των αιθουσών πινγκ-πονγκ της εποχής.

«What Does That Nature Say to You»

του Χονγκ Σανγκ-σου

Ένας νεαρός ιδεαλιστής ποιητής, ο Ντονγκουά συνοδεύει τη φίλη του στο πατρικό της, με την ημέρα τους να εξελίσσεται σε μια αμήχανη συνάντηση με την οικογένειά της. Η επαφή του Ντονγκουά με τον πατέρα της φίλης του, μετατρέπει την επίσκεψη σε μία συνεχή δοκιμασία, γεμάτη βόλτες, φαγητό, ποτό και αποκαλύψεις. Η ταινία αποτελεί επίσημη συμμετοχή στο Berlinale 2025 και ξεχωρίζει για τη σοφία της.

Έκθεση

Το Ρεμπέτικο σε 70x100

Tο περιοδικό gr design συνεχίζει το αφιέρωμά του στο Ρεμπέτικο με την έκθεση αφίσας «Το Ρεμπέτικο σε 70x100», για μία ακόμη εβδομάδα.

Η έκθεση παρουσιάζει 100 αφίσες στο κλασικό μέγεθος 70x100 εκ.. Πρόκειται για έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για το περιοδικό από 100 διαφορετικούς δημιουργούς: εικαστικούς, γραφίστες, ζωγράφους, φωτογράφους, χαράκτες, αγιογράφους, σκιτσογράφους, σχεδιαστές κοσμημάτων, δημιουργικά γραφεία, αλλά και καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία, όπως ένας ζαχαροπλάστης και μία υφάντρα.

PLEX : Κεραμεικού 28

Έως 23 Ιανουαρίου 2026

Ωράριο: 18:00-22:00

Είσοδος ελεύθερη

Μουσική

«Petros Klampanis "Minor Dispute" - 10 Years Anniversary»

10 χρόνια από την κυκλοφορία του album «Minor Dispute»

Για την επέτειο των 10 ετών, ο Πέτρος Κλαμπάνης παρουσιάζει το έργο σε μια ειδική live εκδοχή με το original διεθνές σχήμα του και κουαρτέτο εγχόρδων, παράλληλα με την κυκλοφορία της 10-year anniversary edition σε βινύλιο.

Gilad Hekselman – κιθάρα

Πέτρος Κλαμπάνης – κοντραμπάσο

John Hadfield – κρουστά

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Σειρές

«His and Her's»

Διαθέσιμη στο Netflix

Η νέα σειρά μίας σεζόν του Netflix κατέκτησε μέσα σε λίγες ώρες την πρώτη θέση στη λίστα των κορυφαίων σειρών της πλατφόρμας. Μια δημοσιογράφος, την οποία υποδύεται η Tessa Thompson, επιστρέφει στην πόλη όπου μεγάλωσε με αφορμή το ρεπορτάζ μιας δολοφονίας που καλείται να καλύψει. Το θύμα της υπόθεσης είναι ένα πρόσωπο από το παρελθόν της, όπως και ο επικεφαλής ερευνητής της αστυνομίας, τον οποίο ενσαρκώνει ο Jon Bernthal. Πρόκειται για μια ιδανική επιλογή για ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο, που σε κρατά σε εγρήγορση μέχρι το τέλος, καθώς αποτελείται από μόλις έξι επεισόδια.

