29ο Παζάρι Βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος: Χιλιάδες βιβλία από ένα ευρώ

Στο 29ο Παζάρι Βιβλίου, συμμετέχουν 200 εκδότες από όλη την Ελλάδα προσφέροντας πάνω από 9.000 τίτλους βιβλίων.

Newsbomb

29ο Παζάρι Βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος: Χιλιάδες βιβλία από ένα ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών (Π.Ο.Ε.Β.), υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.).

2.jpg

Το Παζάρι Βιβλίου είναι η θεσμοθετημένη εκδήλωση που έχει αγαπηθεί εδώ και είκοσι οκτώ έτη από το ευρύ κοινό, διαθέτοντας χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, που αρχίζουν από μόλις 1 ευρώ! Συμμετέχουν εκδότες από όλη την Ελλάδα (μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων), προσφέροντας πάνω από 9.000 τίτλους βιβλίων.
Από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, η Πλατεία Κλαυθμώνος φιλοξενεί το μεγαλύτερο και αρτιότερα οργανωμένο Παζάρι Βιβλίου της Αθήνας, σε μια σύγχρονη υπαίθρια και στεγασμένη εγκατάσταση.
Οι επισκέπτες του Παζαριού θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν βιβλία μέσα από μια πλούσια συλλογή τίτλων, που καλύπτει όλες τις θεματικές κατηγορίες και απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας.

3.jpg


Το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026, θα λειτουργεί καθημερινές, Σάββατα και Κυριακές από τις 09:00 το πρωί έως και τις 21:00 το βράδυ, από 23 Ιανουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου 2026.

4.jpg

Σας καλούμε όλους να μας επισκεφθείτε και να ανακαλύψετε μοναδικά βιβλία σε μοναδικές τιμές!

1768564569035-191422384-5.jpg

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

sekv-afisa-29o-final-01.jpg

29ο ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ 2026
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
23 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου 2026
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | ΣΑΒΒΑΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΕΣ 09:00 – 21:00

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς γίνεται «Top Employer» μια εταιρεία στην Ελλάδα;

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κριτική Τσουκαλά για τις δημοσκοπήσεις: «Μου προκαλούν τρομερή εντύπωση μερικά ερωτήματα»

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 αιτήματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη - «Η εναλλακτική είναι κακή» λέει ο Γουίτκοφ

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο «Ποπάι» της Βραζιλίας, με τα μπράτσα μεγαλύτερα από το κεφάλι του

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα είχε φωτοτυπία το διαβατήριο της μητέρας της

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ταξί συγκρούστημε με αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία

15:02LIFESTYLE

Eurovision: Η κίνηση της EBU που προκαλεί φρενίτιδα στους Eurofans

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δυο συλλήψεις για εκβίαση, απειλή, εξύβριση, όπλα και ναρκωτικά

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Είμαι μόνος στο δωμάτιο πολέμου με ένα ετοιμοθάνατο λάπτοπ» - Σάλος με το ασυνήθιστο email που έστειλε στους υποστηρικτές του

14:56ΚΟΣΜΟΣ

«Βλέπετε άλλον πρωθυπουργό να πηγαίνει στον Νετανιάχου; Μόνο ο Έλληνας» απάντησε ο Φιντάν στο ερώτημα αν θα αποκατασταθούν οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στην εντατική του ΠΑΓΝΗ γιατρός με μηνιγγίτιδα

14:54ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το νούμερο 1 ρόφημα για την προστασία του εγκεφάλου μετά τα 60

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Πιερία - Ανοιχτή η εθνική οδός στην Κατερίνη

14:46ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: 12χρονο παιδί ύποπτο για τζιχαντιστική προπαγάνδα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Μέγαρα: Σύγκρουση δύο φορτηγών - Κλειστή λωρίδα κυκλοφορίας στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου

14:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με τον ΜΑΚΜΠΕΘ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ επιστρέφει τη νέα σεζόν στο Αμφι-Θέατρο η Κατερίνα Ευαγγελάτου

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τζαφάρ Παναχί στον Guardian: «Το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει 100%, το πότε δεν ξέρουμε»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Εκρηκτική αύξηση €300 στο ενοίκιο διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη επειδή είναι κοντά στο... Μετρό - Γιατί εκτοξεύονται τα μισθώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Εκρηκτική αύξηση €300 στο ενοίκιο διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη επειδή είναι κοντά στο... Μετρό - Γιατί εκτοξεύονται τα μισθώματα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι τα ίδια λένε» επιμένει ο Ανεστίδης για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη παρά τη μισή συγγνώμη - «Δεν έχει καμία δουλειά στη συνάντηση» είπε ο Μαρινάκης - Αποδοκιμάζουν οι αγροτοδυνδικαλιστές

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις ιαματικές πηγές

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

14:01ΥΓΕΙΑ

Πόσο κόκκινο κρέας πρέπει να τρώμε: Τι αλλάζει με τις νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Δεν είχε πιει, κόλλησε το γκάζι» λέει η μητέρα της 24χρονης οδηγού που τράκαρε 15 αυτοκίνητα - Βίντεο

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Μέγαρα: Σύγκρουση δύο φορτηγών - Κλειστή λωρίδα κυκλοφορίας στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε μέσα σε 5 λεπτά τις κλήσεις και τα πρόστιμα σε gov.gr και ΑΑΔΕ

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει το «πώς αλλάζει όλο το επιχειρησιακό δόγμα»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Είμαι μόνος στο δωμάτιο πολέμου με ένα ετοιμοθάνατο λάπτοπ» - Σάλος με το ασυνήθιστο email που έστειλε στους υποστηρικτές του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ