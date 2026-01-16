29ο Παζάρι Βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος: Χιλιάδες βιβλία από ένα ευρώ

Το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών (Π.Ο.Ε.Β.), υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.).

Το Παζάρι Βιβλίου είναι η θεσμοθετημένη εκδήλωση που έχει αγαπηθεί εδώ και είκοσι οκτώ έτη από το ευρύ κοινό, διαθέτοντας χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, που αρχίζουν από μόλις 1 ευρώ! Συμμετέχουν εκδότες από όλη την Ελλάδα (μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων), προσφέροντας πάνω από 9.000 τίτλους βιβλίων.

Από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, η Πλατεία Κλαυθμώνος φιλοξενεί το μεγαλύτερο και αρτιότερα οργανωμένο Παζάρι Βιβλίου της Αθήνας, σε μια σύγχρονη υπαίθρια και στεγασμένη εγκατάσταση.

Οι επισκέπτες του Παζαριού θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν βιβλία μέσα από μια πλούσια συλλογή τίτλων, που καλύπτει όλες τις θεματικές κατηγορίες και απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας.



Το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026, θα λειτουργεί καθημερινές, Σάββατα και Κυριακές από τις 09:00 το πρωί έως και τις 21:00 το βράδυ, από 23 Ιανουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου 2026.

Σας καλούμε όλους να μας επισκεφθείτε και να ανακαλύψετε μοναδικά βιβλία σε μοναδικές τιμές!

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

29ο ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ 2026

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

23 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου 2026

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | ΣΑΒΒΑΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΕΣ 09:00 – 21:00