«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Η παράσταση που παραμένει διαχρονική ακόμα και 52 χρόνια μετά

Το θέατρο, περισσότερο από κάθε άλλη μορφή τέχνης, έχει τη δύναμη να μετατρέπεται σε «καθρέφτης» της κοινωνίας. Και υπάρχουν μερικά θεατρικά έργα που ακολουθούν την πορεία της ελληνικής ιστορίας και, κάθε φορά που επιστρέφουν στη σκηνή «συνομιλούν» με τη σύγχρονη κοινωνία κα γεννούν ερωτήματα για το σήμερα, ακόμα και αν έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε που έκαναν την πρεμιέρα τους.

Ένα τέτοιο έργο είναι και «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, που συνεχίζει τις παραστάσεις του με επιτυχία από τις 6 Δεκεμβρίου 2025, στο «Θέατρον», του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Τα τραγούδια που ερμηνεύει ζωντανά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο θίασος που αποτελείται από 27 ηθοποιούς με την ορχήστρα επί σκηνής, εναλλάσσονται με την αφήγηση και συνθέτουν ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές αναφορές.

Ένα διαχρονικό έργο που παραμένει επίκαιρο

Το «Μεγάλο μας Τσίρκο» είναι ένα εμβληματικό έργο για το ελληνικό θέατρο. Πριν από 52 χρόνια, το 1973, έκανε την πρώτη του πρεμιέρα στην Αθήνα, λογοκρίθηκε αρκετές φορές, απαγορεύτηκε, αλλά επανήλθε ακόμα πιο επίκαιρο. Οι αλληγορίες του μας ταξιδεύουν με τρόπο μοναδικό, από την αρχαιότητα μέχρι και τον εμφύλιο.

Σήμερα, το έργο αποκτά νέα δύναμη και φωνή. Μία πρόκληση για να ξαναδούμε την ιστορία μας και τον εαυτό μας, όχι ως μία απλή αναβίωση, αλλά ως μία επίκαιρη θεατρική πράξη μνήμης και συνείδησης. Μία παράσταση στημένη με τη λογική της ίδιας της ζωής, με συγκρούσεις και ανατροπές, συγκίνηση και σάτιρα, σκληρότητα και ελπίδα.

«Το “Μεγάλο μας Τσίρκο” είναι ένα υπέροχο λαϊκό θεατρικό πανηγύρι, που κλείνει μέσα του όλη τη χαρά, το πάθος και τον πόνο της Ρωμιοσύνης. Στο πρόγραμμα της παράστασης, η οποία έκανε πρεμιέρα το 1973, ο σπουδαίος συγγραφέας Ιάκωβος Καμπανέλλης είχε γράψει “…πως ο τόπος μας μοιάζει με τον Κρόνο, τον θεό που έτρωγε τα παιδιά του”. Χθες, σήμερα και ίσως και αύριο. Άλλοτε με σατιρικό σχόλιο και άλλοτε με κραυγή δραματική, το έργο αγκαλιάζει όλη την ιστορία του τόπου μας», αναφέρει ο σκηνοθέτης Πέτρος Ζούλιας.

Και πράγματι, όπως συνεχίζει να σχολιάζει ο ίδιος, με άψογη μαεστρία, το συγκεκριμένο έργο ξύνει παλιές εθνικές πληγές, όνειρα και προδοσίες, ενώ η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και τα τραγούδια απογειώνουν τη σκηνική αφήγηση με τρόπο μοναδικό. Το δάκρυ διαδέχεται το γέλιο, δημιουργώντας στους θεατές όλα τα δυνατά συναισθήματα.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική Διδασκαλία: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Φροντιστήριο: Κατερίνα Σβορώνου

Σύμβουλος Θεάτρου Σκιών: Τάσος Κώνστας

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

Βοηθός β’ σκηνοθέτη: Μάρκος Ξύδης

Βοηθός σκηνογράφου: Νεκταρία Ηλιάκη

Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα

Trailer: Μαριλένα Αναστασιάδου, Βασίλης Καγκελάρης

Διαχείριση Social Media: Renegade Media

Πρωταγωνιστούν οι:

Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος

και συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης

Παίζουν:

Κώστας Καζάκας

Άννα Μονογιού

Δημήτρης Καπετανάκος

Τραγούδι: Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος

Εμφανίζονται (με αλφαβητική σειρά):

Δημήτρης Γαλάνης

Μανώλης Γεραπετρίτης

Ευθύμης Γεωργόπουλος

Μιχάλης Καζάκας

Παναγιώτης Καρμάτης

Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Βασίλης Λέμπερος

Μάρκος Ξύδης

Βασίλης Παπαδημητρίου

Τάνια Ρόκκα

Μαριάννα Τουντασάκη

Γιώργος Τσούρμας

Γιώργος Τσουρουνάκης

Ιάσονας Χρόνης

Παντελής Ψακίδης

Και μία 8μελής ορχήστρα επί σκηνής:

Πνευστά: Βαχάν Γκαλστιάν

Πλήκτρα: Αλέξανδρος Δημόπουλος

Ακορντεόν: Δημήτρης Κούστας

Βιολί: Νίκος Μήλας

Τύμπανα: Γιώργος Πουλιάσης

Μπουζούκι: Δημήτρης Σαββαΐδης

Κιθάρα: Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Μπάσο: Χάρης Χαραλάμπους

Trailer παράστασης:

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 19:00

Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

VVIP: 75€, VIP: 65€, ΖΩΝΗ Α: 55€, ΖΩΝΗ Β: 45€, ΖΩΝΗ Γ: 35€, ΖΩΝΗ Δ: 22€, ΘΕΩΡΕΙΟ Α: 18€, ΘΕΩΡΕΙΟ Β:16€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ, φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω)

Προπώληση εισιτηρίων:

Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t theatron254.gr

Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων:

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»:

Κ. 698 254 0015, Τ. 212 254 0300 & e-mail: tickets@theatron254.gr

Παραγωγή:

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος, 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης