«Daredevil: Born Again 2»: Πιο σκοτεινό, ώριμο και «ζωντανό» από ποτέ

Λίγες μέρες μετά το trailer του Spider-Man: Brand New Day που έκανε το internet να παραμιλάει, η Marvel έριξε στο τραπέζι το χαρτί που –κακά τα ψέματα– κρατά ακόμα το superhero genre σε υψηλές dark πτήσεις. Τη συνέχεια του Daredevil: Born Again. Μια σειρά που ξεκίνησε με πολλές υποσχέσεις στην πρώτη της σεζόν στη streaming πλατφόρμα του Disney+ και τα πρώτα επεισόδια του δεύτερου κύκλου μας έχουν πάρει το μυαλό.

Από τα πρώτα λεπτά, η σειρά δεν προσπαθεί να σε κερδίσει με εντυπωσιασμούς. Δεν το χρειάζεται, το έχει καταφέρει με τον πρώτο κύκλο, ξέρει πώς να το πετύχει και τώρα. Η ατμόσφαιρα, με εκείνη τη βαριά, σχεδόν αποπνικτική Νέα Υόρκη που μοιάζει να βράζει κάτω από την επιφάνεια είναι βασικό «φόντο», προκειμένου να τη χρωματίσει με σκότος ο Matt Murdock του Charlie Cox. Ο τυφλός δικηγόρος, που τα βράδια ντύνεται εκδικητής είναι πλέον κουρασμένος, πιο σιωπηλός, αλλά περισσότερο επικίνδυνος και από τις ημέρες του στο Netflix. Δεν είναι απλά ο ήρωας που ψάχνει τον δρόμο του, αλλά αυτός που ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, ακόμα κι αν τον καταστρέψει.

Απέναντί του, ο Kingpin (Vincent D’Onofrio) είναι κάτι παραπάνω από supervillain. Είναι ολόκληρο το σύστημα, η εξουσία προσωποποιημένη με γραβάτα και ψυχρό βλέμμα που εκτός από τη γραφειοκρατία έχει μεγαλύτερη επιρροή εκτός στα στενά σοκάκια του Hell’s Kitchen και γενικότερα της Νέας Υόρκης.

Η σύγκρουση τους φέρνει περισσότερο σε πολιτικό θρίλερ το οποίο εξελίσσεται σε προσωπική βεντέτα παρά κλασικό superhero showdown.

Και εκεί ακριβώς είναι που δεν θες να το κλείσεις

Τα δύο πρώτα επεισόδια χτίζουν μεθοδικά ένα σκάκι υψηλής έντασης. Δεν βιάζονται, αφήνουν χώρο στους χαρακτήρες να αναπνεύσουν, να κουβαλήσουν το βάρος τους. Οι διάλογοι έχουν ουσία, τα βλέμματα λένε περισσότερα από τις ατάκες, και όταν έρχεται η δράση δεν μένεις ποτέ με το παράπονο.

L-R: Wilson Fisk / Kingpin (Vincent Dβ€™Onofrio), Vanessa Fisk (Ayelet Zurer), and Mr. Charles (Matthew Lillard) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Jojo Whilden. Β© 2025 MARVEL. © MARVEL 2025

Γιατί ναι, οι σκηνές μάχης είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει εδώ και χρόνια σε Marvel παραγωγή. Ωμές, σχεδόν άβολες, καμία σχέση με τη «γυαλισμένη» αισθητική που έχουμε συνηθίσει επί εποχής Disney -αν και το είχαμε δει το έργο από την πρώτη κιόλας σεζόν. Εδώ νιώθεις κάθε χτύπημα.

Και όπως κατάλαβες, και από τα τρέιλερ έρχονται κάποιοι παλιοί γνώριμοι από την εποχή του Netflix -βλ. Jessica Jones- για να δοθεί αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται η ιστορία, δηλαδή περισσότερο βάθος και συναισθηματικό βάρος. Οι ισορροπίες αλλάζουν, οι συμμαχίες δεν είναι δεδομένες και το σύμπαν αρχίζει να ανοίγει με τρόπο που δεν μοιάζει επιτηδευμένος.

L-R: Jessica Jones (Krysten Ritter) and Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Jojo Whilden. Β© 2025 MARVEL. © MARVEL 2025

Η σειρά μοιάζει να ξέρει ακριβώς τι είναι και τι θέλει να πει. Δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κάποιο «MCU καλούπι», αλλά επιτέλους μας θυμίζει πόσο ξεχωριστή είναι και πόσο έντονα τολμά να σταθεί μόνη της. Πιο σκοτεινή, πιο ενήλικη, πιο αιχμηρή.

Αν η πρώτη σεζόν έμοιαζε με «γενναία» υπόσχεση, τα πρώτα επεισόδια της δεύτερης είναι η απόδειξη ότι αυτή η υπόσχεση έχει πάει σε άλλο επίπεδο.

L-R: Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox) and Karen Page (Deborah Ann Woll) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Jojo Whilden. Β© 2025 MARVEL. © MARVEL 2025

Για όποιον έχει μείνει ακόμα με το παράπονο από την ταινία των Fantastic Four: First Steps, ευτυχώς το Daredevil: Born Again 2 θα τον αποζημιώσει.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Daredevil: Born Again» της Marvel Television (8 συνολικά επεισοδίων), έκανε πρεμιέρα στην ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα του Disney+ στις 25 Μαρτίου 2026 και θα ανανεώνεται κάθε Τετάρτη με νέο επεισόδιο.