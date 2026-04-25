Σαββατοκύριακο με θέατρο, βιογραφικές ταινίες και ξεχωριστές εκθέσεις

Θέατρο

«Τζένη-Τζένη»

των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32

Με αφετηρία την ταινία «Τζένη Τζένη», ο Νίκος Καραθάνος δημιουργεί μια παράσταση εμπνευσμένη από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και την ιδανική εικόνα μιας φωτεινής, ανέμελης Ελλάδας.

Μέσα από μια νοσταλγική ματιά, ένας θίασος «σκιών» ζωντανεύει μνήμες και μορφές του παρελθόντος, συνθέτοντας ένα καλοκαιρινό ρέκβιεμ: ταυτόχρονα αποχαιρετισμό σε μια εποχή που χάθηκε και φόρο τιμής στη διαχρονικότητά της.

Στιγμιότυπο από την πρόβα τζενεράλε της παράστασης «Τζένη-Τζένη» Elina Giounanli/nophoto.gr

Η παράσταση κινείται ανάμεσα σε γιορτή και συγκίνηση, με τους ηθοποιούς να αναζητούν τις εμβληματικές φιγούρες που σημάδεψαν τα παιδικά τους χρόνια, σε μια διαρκή επιστροφή στη μνήμη.

Στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Στιγμιότυπο από την παράσταση «Τζένη-Τζένη» Elina Giounanli/nophoto.gr

Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Το ΣΚΟΥΤΑΡΕΪΚΟ

· Τζένη Σκούταρη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη

· Κοσμάς Σκούταρης: Νίκος Καραθάνος

· Ματίνα Σκούταρη: Άγγελος Παπαδημητρίου



Το ΚΑΣΑΝΔΡΕΪΚΟ

· Νίκος Μαντάς: Χρήστος Λούλης

· Ντιάνα Κασανδρή: Χάρις Αλεξίου

· Μίλτος Κασανδρής: Κώστας Μπερικόπουλος



ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΣ

· Υβόννη Καρίπη: Ζέτα Μακρυπούλια

· Κλάρα Καρίπη: Ιωάννα Μαυρέα



ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

· Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος: Γιάννης Κότσιφας

· Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός: Αλέξανδρος Σκουρλέτης

· Σοφία η υπηρέτρια: Ιωάννα Μπιτούνη

Μπράβος, Παππάς, Εφοπλιστής :Θάνος Μαγκλάρας

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

Πιάνο τρομπόνι Βασίλης Παναγιώτοπουλος

Βιμπραφωνο κρουστά Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Κλαρινέτο σαξόφωνο Αλέξης Στενακης

Κοντραμπάσο Δημήτρης Τιγκας

Εισιτήρια: More.com

«Παραλλαγές πάπιας»

του David Mamet

Θέατρο Μεταξουργείο: Ακαδήμου 14

Δύο άντρες, ο Τζωρτζ και ο Εμίλ, συναντιούνται σε ένα παγκάκι δίπλα σε λίμνη και παρατηρώντας πάπιες, συζητούν για ζωή, θάνατο, μοναξιά και ανθρώπινες σχέσεις.

Το έργο ξετυλίγεται σε 14 σύντομες σκηνές-παραλλαγές πάνω στο ίδιο απλό θέμα, με χιούμορ και υπόγεια ένταση, στο χαρακτηριστικό ύφος του David Mamet.

«Παραλλαγές Πάπιας» του David Mamet

Οι δύο ήρωες κινούνται ανάμεσα σε σύγκρουση και ανάγκη για σύνδεση, ισορροπώντας μεταξύ κωμικού και μελαγχολικού τόνου, ενώ αναδεικνύονται ζητήματα όπως η φύση, η κοινωνία, η τρίτη ηλικία και ο φόβος του νέου.

Σκηνοθεσία: Κοραής Δαμάτης- Περικλής Μοσχολιδάκης

Πρωταγωνιστούν: Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Michael»

του Αντουάν Φουκουά

Η βιογραφική δραματική ταινία εμπνευσμένη από τη ζωή και την καριέρα του Michael Jackson, που φτίζει την πορεία του από τα πρώτα του βήματα έως την παγκόσμια καταξίωση.

Αναδεικνύει το ταλέντο, την καλλιτεχνική του επιρροή, αλλά και τις προσωπικές προκλήσεις πίσω από τη λάμψη, σκιαγραφώντας μια σύνθετη και εμβληματική προσωπικότητα της σύγχρονης μουσικής.

«Ένα τελευταίο για τον δρόμο»

του Φραντσέσκο Σοσάι

Μία ιστορία που εκτυλίσσεται στην πεδιάδα του Βένετο, όπου δύο άνδρες γύρω στα πενήντα γνωρίζουν έναν νεαρό φοιτητή και περιπλανώνται μαζί από μπαρ σε μπαρ, αναζητώντας το «τελευταίο ποτό» της ημέρας.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή γεμάτη χιούμορ, απρόοπτα και μικρές απογοητεύσεις, οι ήρωες επανεξετάζουν τη στάση τους απέναντι στη ζωή, τον έρωτα και τη φιλία.

Έκθεση

«Modern ARTemis»

Με αφετηρία την ανασκαφή στην Αμάρυνθος, η έκθεση συνδέει την αρχαιολογική έρευνα με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία, μέσα από πρωτοβουλία της Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα και του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Υπό την επιμέλεια των Όλγα Πολυχρονοπούλου, Tobias Krapf και Ίρις Κρητικού, συμμετέχουν εννέα καλλιτέχνες από Ελλάδα, Ελβετία και Κύπρο, προσεγγίζοντας το παρελθόν ως ζωντανό πεδίο μνήμης και συμβόλων.

«Αδέλφια», Ιφιγένεια Σδούκου

Εμπνευσμένα από το ιερό της Αρτέμιδα και την ιστορία της περιοχής, τα έργα διερευνούν τη σχέση ανθρώπου, τόπου και χρόνου, δημιουργώντας έναν πολυεπίπεδο διάλογο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη τέχνη.

Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων: Βασ. Σοφίας Πάρκο Ελευθερίας

Μουσική

«Νίκος Ξυδάκης»

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Ο Νίκος Ξυδάκης εμφανίζεται στο Half Note Jazz Club, μαζί με μουσικούς συνοδοιπόρους του.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τραγούδια, μελοποιημένη ποίηση και αυτοσχεδιασμούς, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική μουσική αφήγηση με προσωπικό και εξομολογητικό χαρακτήρα.

Συμμετέχουν οι Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, Δημήτρης Σίντος, Δέσποινα Σπανού και Φώτης Μυλώνας, με έκτακτες εμφανίσεις των Haig Yazdjian, Στέφανου Δορμπαράκη, Γιώργου Κοντογιάννη και Δημήτρη Χουντή.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ κιθάρα,λάφτα,φωνή.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΝΤΟΣ πιάνο,κοντραμπάσσο,φωνή

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ βιολοντσέλλο,φωνή

ΦΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ φλάουτο,κλαρινέττο,φωνή.

Συνάδουν εκτάκτως - HAIG YIAZITZIAN

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ κανονάκι

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ λύρα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ σαξόφωνο

και Αναπάντεχοι Επισκέπτες

25 Μαρτίου στις 22:30

Εισιτήρια: more.com

