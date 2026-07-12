Υπουργείο Πολιτισμού: Παραδόθηκαν στους πολίτες το κάστρο Μυτιλήνης και ο ιστορικός μεντρεσές

Σειρά μεγάλων έργων θωρακίζει και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού

Ανθή Κουρεντζή

Υπουργείο Πολιτισμού: Παραδόθηκαν στους πολίτες το κάστρο Μυτιλήνης και ο ιστορικός μεντρεσές

Εξωτερική άποψη του του οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου, γνωστού ως Μεντρεσέ, στο Κάστρο της Μυτιλήνης

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέδωσε τον βόρειο περίβολο του Κάστρου της Μυτιλήνης και τον αποκατεστημένο οθωμανικό μεντρεσέ στους πολίτες.
  • Από το 2019 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις στο Κάστρο της Μυτιλήνης, με χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα τελευταία ΕΣΠΑ.
  • Ο μεντρεσές μετατρέπεται σε σύγχρονο χώρο εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη και προστασία των μνημείων.
  • Έχει ξεκινήσει νέο έργο αναστήλωσης του μεγάλου περιβόλου και της οθωμανικής πυριτιδαποθήκης με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», με ολοκλήρωση το 2028.
  • Στο νησί εγκαινιάστηκαν επίσης το Μουσείο Ρητίνης, ο μεσαιωνικός πύργος στο Αμπελικό και αποκαταστάθηκε ο Ναός του Αγίου Θεράποντα.
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Σε μια σημαντική ημέρα για την πολιτιστική κληρονομιά της Μυτιλήνης, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, παρέδωσε στους πολίτες δύο εμβληματικά, αποκατεστημένα μνημεία: τον βόρειο περίβολο του Κάστρου της Μυτιλήνης και τον οθωμανικό μεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείο), ο οποίος φέρεται να οικοδομήθηκε από τον Μυτιληνιό καπουδάν πασά Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα επί Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.

Σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε το Κάστρο της Μυτιλήνης ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του μεσογειακού χώρου. Όπως εξήγησε, από το 2019 έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί μείζονες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, με κυριότερη την αναστήλωση ενός από τα πιο σύνθετα τμήματά του, το οποίο ξεπερνά σε μήκος το ένα χιλιόμετρο. Παράλληλα, ο πλήρως αποκατεστημένος μεντρεσές μετατρέπεται πλέον σε έναν προσβάσιμο, σύγχρονο χώρο εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η ανάδειξη των μνημείων στα αστικά κέντρα αποτελεί προτεραιότητα, καθώς με αυτόν τον τρόπο «κοινωνικοποιούνται», εντάσσονται στην καθημερινότητα των πολιτών και προστατεύονται αποτελεσματικότερα μέσα από την αγάπη του κοινού.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση και τη συνέχεια των εργασιών στο Κάστρο, η Λίνα Μενδώνη ανέφερε ότι οι διατεθέντες πόροι ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενοι από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα δύο τελευταία ΕΣΠΑ. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα νέο, μεγάλο έργο με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Αυτό αφορά την αναστήλωση του μεγάλου περιβόλου (κατοικία του διοικητή) και της οθωμανικής πυριτιδαποθήκης. Η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται για τις αρχές του 2028, συμπληρώνοντας τη συνολική ανάδειξη του μνημείου.

ΜΕΝΔΩΝΗ Λ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρίσταται στην παράδοση του έργου της αποκατάστασης του Ναού της Μυτιλήνης του Αγίου Θεράποντα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπαράζ εγκαινίων και αποδόσεων έργων στο νησί

Η παρουσία της Υπουργού στο νησί συνοδεύτηκε από την απόδοση τριών ακόμα σημαντικών έργων. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εγκαινιάστηκαν στο ορεινό Αμπελικό το Μουσείο Ρητίνης και ο αποκατεστημένος μεσαιωνικός πύργος, ενώ το απόγευμα παραδόθηκε στο κοινό το έργο αποκατάστασης του εμβληματικού Ναού του Αγίου Θεράποντα.

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