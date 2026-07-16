Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό DREAMERS από 3 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο

Από τις 3 Οκτωβρίου 2026 στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις, η People Entertainment Group παρουσιάζει το εμβληματικό έργο THE DREAMERS.

Τη νουβέλα που διάλεξε ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, για να μας δώσει μία από τις πιο γοητευτικές ταινίες του, σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος στη διασκευή του Tom Kinninmont, στενού συνεργάτη του συγγραφέα, και πλαισιωμένος από ένα τρίο εξαιρετικών νέων ηθοποιών.

Παρίσι, 1968. Ο Αμερικανός Μάθιου φτάνει στη γαλλική πρωτεύουσα για να βελτιώσει τα γαλλικά του. Εκεί γνωρίζει τα δίδυμα αδέλφια Τεό και Ιζαμπέλ, με τα οποία μοιράζεται μια σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση στον κινηματογράφο. Καθώς η Γαλλία φλέγεται από την εξέγερση του Μάη και οι δρόμοι γεμίζουν διαδηλωτές, οδοφράγματα και πολιτικά συνθήματα, οι τρεις νέοι ζουν μέσα σε μια ιδιωτική ουτοπία που ορίζεται από τον πόθο, το σινεμά και ένα επικίνδυνο παιχνίδι έρωτα και εξουσίας. Όλα αυτά, μέχρι τη στιγμή που η Ιστορία θα χτυπήσει την πόρτα τους.

Το έργο του Tom Kinninmont, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Gilbert Adair που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, είναι ταυτόχρονα ερωτική ιστορία, δράμα ενηλικίωσης, πολιτικό σχόλιο και νοσταλγικό ταξίδι στη Nouvelle Vague. Γεμάτο αναφορές σε εμβληματικές μορφές της κινηματογραφικής ιστορίας, εξερευνά τη δύναμη των εικόνων να διαμορφώνουν τον τρόπο που υπάρχουμε μέσα στον κόσμο, αλλά και την αδυναμία της φαντασίας να μας προστατεύσει από την αδυσώπητη πραγματικότητα.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος συναντά επί σκηνής το σύμπαν των Dreamers, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και τη συλλογική ευθύνη, ανάμεσα στην επιθυμία για φυγή και στην αναπόφευκτη συνάντηση με την πραγματικότητα.

Στους ρόλους των δίδυμων αδελφών πρωταγωνιστούν η πρωτοεμφανιζόμενη Ινώ Αθανασιάδου και ο νικητής του φετινού Βραβείου Χορν Βασίλης Μπούτσικος, ενώ τον ρόλο του Μάθιου ερμηνεύει ο Νικόλας Χαλκιαδάκης.

Μια παράσταση για τον έρωτα, τη νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση.

Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα.

Παίζουν:

Ινώ Αθανασιάδου

Βασίλης Μπούτσικος

Νικόλας Χαλκιαδάκης

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή: Tom Kinninmont

Μετάφραση: Έρι Κύργια

Σκηνοθεσία, Σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Ted Reglkis

Βοηθός σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Κοστούμια: Νατάσα Δημητρίου

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Ρήγος

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Θωμάς Παλιβός

Δημόσιες σχέσεις: Entechno Sessions | Κωνσταντίνος Τσακαλάκης

Βοηθός παραγωγής: Αλεξάνδρα Τσιμιδάκη

Διεύθυνση παραγωγής: Αλέξανδρος Ζώης

Παραγωγή: People Entertainment Group | www.peoplepresents.com

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/the-dreamers-1/

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών

Σύγχρονο Θέατρο | Ευμολπιδών 45 | Τηλέφωνο: 2103464380