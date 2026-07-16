Το Attica Roots Festival παρουσιάζει τους Χαΐνηδες στην Πλατεία Κοτζιά

Το Attica Roots Festival, ο μεγάλος πολιτιστικός θεσμός της Περιφέρειας Αττικής που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, παρουσιάζει το Σάββατο 18 Ιουλίου το εμβληματικό συγκρότημα των Χαΐνηδων σε μια ξεχωριστή συναυλία στην Πλατεία Κοτζιά.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι Χαΐνηδες έρχονται να ενσαρκώσουν ιδανικά τη φιλοσοφία της διοργάνωσης: την αναζήτηση των μουσικών «ριζών» μέσα από τη συλλογική μνήμη, τη δύναμη των παραδοσιακών τραγουδιών και τις νέες, δημιουργικές προσεγγίσεις που τα φέρνουν στο παρόν.

Οι Χαΐνηδες αντιμετωπίζουν τις ρίζες ως πράξη ελευθερίας και υπαρξιακής αναζήτησης. Η κρητική παράδοση συναντά την ποίηση, τον μυστικισμό, τις μουσικές της Ανατολής και τη διονυσιακή ενέργεια της σκηνής σε συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Από το 1990 μέχρι σήμερα, το συγκρότημα δημιουργεί ένα μουσικό σύμπαν όπου ο μύθος, η φιλοσοφία και η επαναστατική διάθεση συνυπάρχουν. Στην Πλατεία Κοτζιά, στην καρδιά της Αθήνας, οι ρίζες παρουσιάζονται σαν μια άγρια, ανοιχτή δύναμη που συνεχίζει να αμφισβητεί, να ενώνει και να εμπνέει.

(ΥΓ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους)

Line Up:

• Δημήτρης Αποστολάκης: Λύρα, τραγούδι

• Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: Κιθάρα, τραγούδι

• Γιώργος Κωνσταντίνου: Μπάσο

• Μιχάλης Γαλάνης: Τύμπανα

• Μιχάλης Νικόπουλος: Λαούτο, μαντολίνο, μπουζούκι, τραγούδι

• Peter Jacques: Τρομπέτα, φλικόρνο, κλαρίνο, νέι

• Αγγελική Σύρκου: Τραγούδι

INFO

• Διοργάνωση: Περιφέρεια Αττικής

• Θεσμός: Attica Roots Festival

• Εκδήλωση: Συναυλία Χαΐνηδες

• Ημερομηνία: Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026

• Ώρα Έναρξης: 21:00

• Τοποθεσία: Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα

• Είσοδος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ