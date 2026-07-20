Attica Roots Festival: Ο Omar Faruk Tekbilek στο Ζάππειο για μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία

Το Attica Roots Festival, ο μεγάλος πολιτιστικός θεσμός της Περιφέρειας Αττικής, συνεχίζει τις καλοκαιρινές του στάσεις σε ιστορικά τοπόσημα και υποδέχεται τον διεθνούς φήμης δεξιοτέχνη Omar Faruk Tekbilek στον εμβληματικό χώρο του Ζαππείου. Την Παρασκευή 25 Ιουλίου στις 21:00, ο χαρισματικός οργανοπαίκτης και συνθέτης θα χαρίσει στο κοινό μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία με ελεύθερη είσοδο.

Έχοντας εδραιωθεί ως ένας από τους σπουδαιότερους πρεσβευτές της ανατολίτικης μουσικής παγκοσμίως, ο Omar Faruk Tekbilek φέρνει στην Αθήνα έναν ήχο με βαθιές ρίζες στην παράδοση, αλλά και πλούσιο σε σύγχρονα, δυτικά μουσικά στοιχεία. Ως ένας αληθινός «παγκόσμιος μουσικός» και αγγελιοφόρος της ειρήνης, παντρεύει μοναδικά το νέι, το ούτι, τον μπαγλαμά και τα κρουστά, αντλώντας έμπνευση από τον μυστικισμό των Δερβίσηδων, τον ρομαντισμό και τη φαντασία.

Συνοδευόμενος από εκλεκτούς μουσικούς, η εμφάνισή του υπόσχεται μια πολυποίκιλη ηχητική διαδρομή που καταργεί τα σύνορα και ενώνει τη Δύση με την Ανατολή.

Στο Attica Roots Festival, σε ένα πρόγραμμα που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, ο Omar Faruk Tekbilek αναζητά τις «ρίζες» στους κοινούς μουσικούς δρόμους της Ανατολής και της Μεσογείου. Επηρεασμένος από τη σουφική φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία τα πάντα αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους σαν ένας κοινός ιστός, μετατρέπει τη μουσική του σε μια γέφυρα που ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους, τόπους και αιώνες.

Στον ιστορικό χώρο του Ζαππείου, κάτω από το υποβλητικό φως της Ακρόπολης, η συνάντηση αυτή μεταμορφώνεται σε μια ζεστή, φωτεινή εμπειρία γεμάτη πνευματικότητα, όπου το κοινό δεν είναι απλός θεατής, αλλά συνοδοιπόρος σε ένα ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης και γαλήνης.

Ο Omar Faruk Tekbilek μας καλεί να αφεθούμε στους ήχους της Μεσογείου, να ονειρευτούμε και να νιώσουμε μαζί, κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της πόλης.

INFO

Καλλιτέχνης: Omar Faruk Tekbilek (Νέι, ούτι, μπαγλαμάς, κρουστά)

Τοποθεσία: Ζάππειο

Ημερομηνία: Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00

Είσοδος Ελεύθερη

Για περισσότερες πληροφορίες: www.atticaroots.gr