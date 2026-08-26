Tim Curry: Το εγκεφαλικό που τον άφησε σε αναπηρικό αμαξίδιο και τα τελευταία του χρόνια

Ο Tim Curry, γνωστός για τους εμβληματικούς ρόλους του στις ταινίες The Rocky Horror Picture Show», It και Annie, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, 14 χρόνια μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Ο Κάρι γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη 19η Απριλίου 1946 και έγινε γνωστός για την πολυδιάστατη παρουσία του σε κωμικούς, αλλά και συχνά σκοτεινούς χαρακτήρες. Ο πλέον εμβληματικός του ρόλος ήταν εκείνος του Δρ. Φρανκ–Ν–Φέρτερ στην ταινία The Rocky Horror Picture Show του 1975, τον οποίο υποδύθηκε ξανά και στη σκηνή.

Ο Βρετανός «αστέρας» ξεκίνησε από το θέατρο του West End, πρωταγωνιστώντας το 1968 στην πρώτη λονδρέζικη παραγωγή του μιούζικαλ Hair, αφού προηγουμένως είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Όπως είχε αποκαλύψει, προκειμένου να εξασφαλίσει τον ρόλο, είχε παρουσιάσει ψευδή στοιχεία για την επαγγελματική του εμπειρία.

Ο Κάρι επέστρεφε διαρκώς στο θέατρο καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, εμφανιζόμενος μπροστά σε κοινό τόσο στο Λονδίνο, όσο και τη Νέα Υόρκη. Το 2004 έκανε ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ ως βασιλιάς Αρθούρος στο Spamalot. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Tony και δύο υποψηφιότητες για βραβείο Laurence Olivier για την ενασχόληση στο θέατρο.

Στις μεταγενέστερες κινηματογραφικές εμφανίσεις του περιλαμβάνονται ο ρόλος του Ρόστερ Χάνιγκαν στην Annie του 1982, στο πλευρό των Κάρολ Μπέρνετ και Μπερνανέτ Πίτερς, ο μπάτλερ Γουάντσγουορθ στην cult ταινία Clue του 1985, καθώς και ο Λονγκ Τζον Σίλβερ στο Muppet Treasure Island του 1996.

Ο Κάρι είχε, επίσης, έντονη παρουσία στην τηλεόραση, μεταξύ άλλων ως ο διαβόητος κλόουν Πένιγουαϊζ στη σειρά It, τη μίνι σειρά του 1990 που βασίστηκε στο κλασικό μυθιστόρημα τρόμου του Στίβεν Κινγκ. Παράλληλα, υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος ως ηθοποιός φωνής και το 1991 κέρδισε Daytime Emmy για τη συμμετοχή στη σειρά Peter Pan and the Pirates. Η φωνή του ακούστηκε και σε δεκάδες audiobooks, ενώ κυκλοφόρησε τρία μουσικά άλμπουμ: Read My Lips (1978), Fearless (1979) και Simplicity (1981).

Το 2012, ο Κάρι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοτε χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο ηθοποιός, που δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, περιόρισε σημαντικά την υποκριτική του δραστηριότητα και επικεντρώθηκε κυρίως σε δουλειές voice–over.

Ωστόσο, το 2016 συμμετείχε στο καστ του The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again, τηλεοπτικού ριμέικ της εμβληματικής ταινίας, στον ρόλο του αφηγητή και του εγκληματολόγου.

Το 2015, ο Κάρι τιμήθηκε με βραβείο συνολικής προσφοράς στην εκδήλωση Actors Fund Tony Awards Viewing Party και εκεί επανενώθηκε με ακόμη μία συμπρωταγωνίστρια από την Annie, την Έιλιν Κουίν, που είχε υποδυθεί την ομώνυμη κοκκινομάλλα. «Ήταν πολύ συγκινητικό. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται για εκείνον πόσο καλός άνθρωπος είναι στην πραγματική ζωή», είχε αναφέρει η Κουίν στο People.

«Όταν τον πλησίασα, του είπα: “Τιμ, θυμάσαι αυτό το πρόσωπο;” και μου απάντησε: “Φυσικά και το θυμάμαι” και είχε αυτό το πονηρό χαμόγελο», είχε περιγράψει η Κουίν.

Μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή, ο Κάρι μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, τον Σεπτέμβριο του 2025. «Ακόμη δεν μπορώ να περπατήσω, γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτή την ανόητη καρέκλα και αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Δεν πρόκειται, επομένως, να τραγουδήσω ή να χορέψω σύντομα· εξακολουθώ να έχω σοβαρά προβλήματα με το αριστερό μου πόδι», είχε τονίσει κατά τη διάρκεια προβολής για την 50ή επέτειο του Rocky Horror Picture Show στο Academy Museum του Λος Άντζελες.

Ακόμη, είχε περιγράψει και πώς αντιλήφθηκε ότι υπέστη το εγκεφαλικό, επισημαίνοντας πως «έκανα μασάζ εκείνη τη στιγμή και δεν είχα καν αντιληφθεί κάτι. Όμως, ο άνθρωπος που μου έκανε το μασάζ, είπε: “Ανησυχώ για σένα, θέλω να καλέσω ασθενοφόρο”. Το έκανε, κι εγώ είπα: “Μα αυτό είναι τόσο ανόητο”».

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Κάρι έκανε ακόμη μία δημόσια εμφάνιση για την 50ή επέτειο του Rocky Horror Picture Show, στο Hollywood Forever Cemetery, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του, Μπάρι Μπόστγουικ.

Απευθυνόμενος στο κοινό πριν από την ειδική προβολή, ο Κάρι επιστράτευσε το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Θα ήθελα να σας πω ότι απόψε είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι χωρίς πόδια, αλλά δυστυχώς δεν ισχύει. Αυτήν τη στιγμή κάθομαι σε αναπηρικό αμαξίδιο, οπότε ξεπεράστε το».

Όταν οι θαυμαστές του φώναξαν: «Σ’ αγαπώ», εκείνος απάντησε: «Σ’ αγαπώ περισσότερο. Σας αγαπώ πολύ περισσότερο».

Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο ηθοποιός κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο Vagabond, στα οποία περιγράφει τα παιδικά του χρόνια ως γιος στρατιωτικού, τα χρόνια που πέρασε σε οικοτροφείο, τις σπουδές στο πανεπιστήμιο και τις δεκαετίες που πέρασε εναλλάσσοντας την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο.

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