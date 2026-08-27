Πέθανε στα 97 της η διάσημη ζωγράφος Γιαγιόι Κουσάμα - Η πολυτάραχη ζωή και η σπουδαία πορεία της

Snapshot Η Γιαγιόι Κουσάμα, πρωτοποριακή Ιαπωνέζα καλλιτέχνις, πέθανε σε ηλικία 97 ετών στις 14 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Τόκιο.

Η καλλιτεχνική της δημιουργία περιλάμβανε ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, performance, κινηματογράφο, λογοτεχνία και μόδα, με χαρακτηριστικά μοτίβα όπως τελείες και κολοκύθες.

Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1957, όπου αναπτύχθηκαν οι διάσημες σειρές «Infinity Nets» και τα «Infinity Mirror Rooms» που έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο.

Παρά την επιστροφή της στην Ιαπωνία το 1973 και τη διαμονή της σε ψυχιατρική κλινική, συνέχισε αδιάκοπα τη δημιουργική της δραστηριότητα μέχρι το τέλος της ζωής της.

Το έργο της απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση και εμπορική αξία, με σημαντικές εκθέσεις, συνεργασίες στη μόδα και το Yayoi Kusama Museum στο Τόκιο αφιερωμένο αποκλειστικά σε αυτήν. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η Γιαγιόι Κουσάμα, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές της σύγχρονης τέχνης. Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την οποία η καλλιτέχνις πέθανε στις 14 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Τόκιο.

Η Κουσάμα άφησε πίσω της μια καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπέρασε τα όρια της ζωγραφικής. Γλυπτική, εγκαταστάσεις, performance, κινηματογράφος, λογοτεχνία, ποίηση και μόδα έγιναν μέρος ενός μοναδικού σύμπαντος, γεμάτου επαναλαμβανόμενα μοτίβα, καθρέφτες, φώτα, έντονα χρώματα και αμέτρητες βούλες.

Η ίδια συνέχισε να δημιουργεί μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Όπως σημειώνει η επίσημη ανακοίνωση, δεν άφησε ποτέ το πινέλο της, συνεχίζοντας να εξερευνά μέσα από την τέχνη την αγάπη, τη ζωή, τον θάνατο και την έννοια του άπειρου.

Από την Ιαπωνία στη Νέα Υόρκη

Η Γιαγιόι Κουσάμα γεννήθηκε το 1929 στο Ματσουμότο της Ιαπωνίας. Από μικρή ηλικία αντιμετώπιζε πρόβλημα με έντονες παραισθήσεις και οράματα, τα οποία, όπως έχει περιγράψει, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τα μοτίβα που αργότερα θα γίνονταν το σήμα κατατεθέν της.

Ξεκίνησε με υδατογραφίες, παστέλ και ελαιογραφίες και φοίτησε για ένα διάστημα στο Κιότο, όπου ήρθε σε επαφή με την παραδοσιακή ιαπωνική ζωγραφική nihonga. Πολύ γρήγορα, όμως, αναζήτησε έναν διαφορετικό δρόμο.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Το 1957 εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και λίγο αργότερα βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, στην καρδιά μιας καλλιτεχνικής σκηνής που βρισκόταν σε πλήρη αναβρασμό.

Εκεί άρχισε να δημιουργεί τα περίφημα «Infinity Nets», έργα που βασίζονταν σε αμέτρητες επαναλαμβανόμενες πινελιές και μοτίβα, αλλά και μαλακά γλυπτά και εγκαταστάσεις με καθρέφτες και φώτα.

Οι τελείες που έγιναν παγκόσμια υπογραφή

Οι περίφημες polka dots της Κουσάμα δεν ήταν απλώς ένα αισθητικό στοιχείο.

Οι επαναλαμβανόμενες τελείες, τα δίχτυα, τα λουλούδια και οι φαλλικές μορφές έγιναν μέρος της δικής της φιλοσοφίας για την «αυτοεξάλειψη» (self-obliteration), μέσα από την επανάληψη και την αίσθηση ότι το άτομο χάνεται μέσα σε ένα μεγαλύτερο, άπειρο σύνολο.

Ένα χαρακτηριστικό έργο της Γιαγιόι Κουσάμα, με τις εμβληματικές βούλες και τα έντονα χρώματα που έγιναν σήμα κατατεθέν της πρωτοποριακής καλλιτέχνιδας

Η καλλιτέχνις πειραματίστηκε παράλληλα με performances, happenings, body painting και αντιπολεμικές δράσεις. Στη δεκαετία του 1960 βρέθηκε στο επίκεντρο της αντικουλτούρας, χρησιμοποιώντας το σώμα, τη μόδα και τον δημόσιο χώρο ως μέρος της καλλιτεχνικής της έκφρασης.

Ήταν μια περίοδος κατά την οποία η Κουσάμα δεν φοβόταν να τοποθετηθεί για ζητήματα όπως η ισότητα των φύλων και το αντιπολεμικό κίνημα.

Οι «Infinity Mirror Rooms» που μάγεψαν εκατομμύρια

Αν υπάρχει, όμως, ένα έργο που συνδέθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με το όνομά της, αυτό είναι τα «Infinity Mirror Rooms».

Μέσα από καθρέφτες, φώτα και επαναλαμβανόμενες εικόνες, η Κουσάμα δημιουργούσε χώρους στους οποίους ο επισκέπτης ένιωθε ότι βρίσκεται μέσα σε ένα ατελείωτο σύμπαν.

Οι εγκαταστάσεις αυτές έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο και προσέλκυσαν εκατομμύρια επισκέπτες σε μουσεία και γκαλερί.

Η τέχνη της Κουσάμα πέρασε έτσι από τον κόσμο των μουσείων στην καθημερινή ψηφιακή κουλτούρα, με τις φωτογραφίες των επισκεπτών μέσα στα «Infinity Mirror Rooms» να κατακλύζουν τα social media.

Η μοναχική επιστροφή στην Ιαπωνία

Παρά τη σημερινή παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, η πορεία της Κουσάμα δεν ήταν εύκολη.

Το 1973 επέστρεψε στην Ιαπωνία και σταδιακά απομακρύνθηκε από τη δημόσια ζωή. Λίγα χρόνια αργότερα επέλεξε να ζήσει σε ψυχιατρική κλινική στο Τόκιο, όπου παρέμεινε με τη θέλησή της.

Αυτό, ωστόσο, δεν σήμανε το τέλος της δημιουργίας της. Από την κλινική και το μικρό στούντιό της συνέχισε να ζωγραφίζει και να γράφει, δουλεύοντας ασταμάτητα. Η επίσημη βιογραφία της αναφέρει ότι μετά την επιστροφή της στην Ιαπωνία δημιούργησε γλυπτά εξωτερικού χώρου, μεγάλες εγκαταστάσεις και συνέχισε τη σειρά των «Infinity Mirror Rooms».

Από την αφάνεια στην παγκόσμια αποθέωση

Η μεγάλη επαναξιολόγηση του έργου της ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ξεχασμένα έργα της επανεμφανίστηκαν σε σημαντικές εκθέσεις στη Δύση και το 1989 πραγματοποιήθηκε μεγάλη αναδρομική έκθεση στη Νέα Υόρκη.

Το 1993 ήρθε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διεθνούς καριέρας της: η Κουσάμα εκπροσώπησε την Ιαπωνία στη Biennale της Βενετίας.

Είχε, μάλιστα, βρεθεί στη Βενετία αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, το 1966, όταν είχε παρουσιάσει ανεπίσημα περίπου 1.500 καθρέφινες μπάλες έξω από το ιταλικό περίπτερο.

Οι κολοκύθες και η νέα εποχή της Κουσάμα

Οι κολοκύθες έγιναν ένα ακόμη χαρακτηριστικό σύμβολο της τέχνης της.

Οι μεγάλες, κίτρινες και μαύρες κολοκύθες της τοποθετήθηκαν σε μουσεία, δημόσιους χώρους και πολιτιστικά κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία από τις πιο γνωστές εγκαταστάσεις της στη Ναοσίμα της Ιαπωνίας καταστράφηκε, μάλιστα, όταν ένας τυφώνας την παρέσυρε στη θάλασσα το 2021.

Την ίδια στιγμή, η εμπορική αξία του έργου της εκτοξεύτηκε. Το 2022 ο πίνακάς της «Untitled (Nets)» πωλήθηκε σε δημοπρασία για σχεδόν 10,5 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ για έργο της.

Η Κουσάμα βρέθηκε επίσης σταθερά ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως.

Από τα μουσεία μέχρι τον Louis Vuitton

Το όνομά της ξεπέρασε τα όρια της παραδοσιακής τέχνης και συνδέθηκε με τη μόδα και τη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Η συνεργασία της με τον Louis Vuitton έφερε τις χαρακτηριστικές βούλες της σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, ενώ η ζωή και η πορεία της έγιναν αντικείμενο του ντοκιμαντέρ «Kusama: Infinity» του 2018. Το 2017 άνοιξε στο Τόκιο και το Yayoi Kusama Museum, αφιερωμένο αποκλειστικά στο έργο της.

Και ακόμη και τους τελευταίους μήνες της ζωής της, το έργο της συνέχιζε να βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλων εκθέσεων. Η επίσημη ιστοσελίδα της καταγράφει έκθεση στο Museum Ludwig της Κολωνίας από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2026, ενώ νέα μεγάλη έκθεση είναι προγραμματισμένη στο Stedelijk Museum του Άμστερνταμ από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η Γιαγιόι Κουσάμα έζησε σχεδόν έναν αιώνα μετατρέποντας τις προσωπικές της εμμονές, τους φόβους και τα οράματά της σε μια παγκόσμια καλλιτεχνική γλώσσα.

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